Заварухин о 2:5 от «Локо»: «10 минут играли отлично, потом неправильно – должны вернуться к победным настройкам. Делали несвойственные для нас ошибки, в серии с «Динамо» мы их не совершали»

Алексей Заварухин прокомментировал поражение «Трактора» от «Локомотива».

Сегодня команда тренера Игоря Никитина обыграла «Трактор» (5:2) в первом матче серии полуфинала Кубка Гагарина. « » повел 1-0 в серии.

В ходе игры при счете 2:1 повреждение получил основной голкипер уральского клуба Зак Фукале. Его в воротах сменил Сергей Мыльников.

«Много вопросов – большая пауза или маленькая. Такие вопросы уже поднадоели. Это все идет от нашей головы. Мы 10 минут играли отлично, потом стали играть неправильно.

Скажу так, должны вернуться к нашим победным настройкам. Сейчас это ребятам было сказано. Немножко не получилась игра, но на то она и игра, что через день можно все изменить.

Не «Локомотив» нас заставил ошибаться, мы сами делали несвойственные для нас ошибки. В серии с «Динамо» мы их не совершали.

Поменять местами защитников в парах обороны – вопрос хороший. Мы будем над этим думать. Сейчас залечим травмы, у нас есть ребята, которые готовы на следующую игру выйти и помочь», – сказал главный тренер « » .