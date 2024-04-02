Заварухин о 2:5 от «Локо»: «10 минут играли отлично, потом неправильно – должны вернуться к победным настройкам. Делали несвойственные для нас ошибки, в серии с «Динамо» мы их не совершали»

Теги Локомотив Трактор Алексей Заварухин КХЛ Кубок Гагарина Чемпионат.com Хоккей

Алексей Заварухин прокомментировал поражение «Трактора» от «Локомотива».

Сегодня команда тренера Игоря Никитина обыграла «Трактор» (5:2) в первом матче серии полуфинала Кубка Гагарина. «Локомотив» повел 1-0 в серии. 

В ходе игры при счете 2:1 повреждение получил основной голкипер уральского клуба Зак Фукале. Его в воротах сменил Сергей Мыльников.

«Много вопросов – большая пауза или маленькая. Такие вопросы уже поднадоели. Это все идет от нашей головы. Мы 10 минут играли отлично, потом стали играть неправильно.

Скажу так, должны вернуться к нашим победным настройкам. Сейчас это ребятам было сказано. Немножко не получилась игра, но на то она и игра, что через день можно все изменить.

Не «Локомотив» нас заставил ошибаться, мы сами делали несвойственные для нас ошибки. В серии с «Динамо» мы их не совершали.

Поменять местами защитников в парах обороны – вопрос хороший. Мы будем над этим думать. Сейчас залечим травмы, у нас есть ребята, которые готовы на следующую игру выйти и помочь», – сказал главный тренер «Трактора» Заварухин.

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5 комментариев
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Сегодня просто не было команды. Надеюсь в следующем матче всё хорошо будет. Трактор вперёд.
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Ответ John-Vorchun
Вы только в победах видите команду.а в поражениях.нет?
Нет я команду всё равно поддерживаю я к тому что надо обязательно включать горящие глаза. Одним словом переотдыхали
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Любая команда будет играет так, как ей будет позволять играть соперник, любые схемы, настройки, план на игру может не сработать, потому что соперник не позволит, эта игра.
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Ответ Анна Минина
Сегодня просто не было команды. Надеюсь в следующем матче всё хорошо будет. Трактор вперёд.
Вы только в победах видите команду.а в поражениях.нет?
0
0
0
Ответ Анна Минина
Нет я команду всё равно поддерживаю я к тому что надо обязательно включать горящие глаза. Одним словом переотдыхали
Горящие глаза остались во 2-м раунде.а в 3-м.как получиться
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