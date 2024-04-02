«Локомотив» повел 1-0 в серии с «Трактором», выиграв 5:2 в первом матче. Красковский набрал 3 очка, Полунин сделал дубль

«Локомотив» одержал первую победу в серии полуфинала КХЛ.

Команда тренера обыграла « » (5:2) в первом матче серии полуфинала Кубка Гагарина.

В составе «Локомотива» три очка (1+2) набрал , а форвард отметился дублем.

В ходе игры при счете 2:1 повреждение получил основной голкипер уральского клуба Зак Фукале. Его в воротах сменил Сергей Мыльников.

повел 1-0 в серии.

Второй матч состоится 4 апреля на домашней площадке «Локомотива».