«Локомотив» повел 1-0 в серии с «Трактором», выиграв 5:2 в первом матче. Красковский набрал 3 очка, Полунин сделал дубль
«Локомотив» одержал первую победу в серии полуфинала КХЛ.
Команда тренера Игоря Никитина обыграла «Трактор» (5:2) в первом матче серии полуфинала Кубка Гагарина.
В составе «Локомотива» три очка (1+2) набрал Павел Красковский, а форвард Александр Полунин отметился дублем.
В ходе игры при счете 2:1 повреждение получил основной голкипер уральского клуба Зак Фукале. Его в воротах сменил Сергей Мыльников.
«Локомотив» повел 1-0 в серии.
Второй матч состоится 4 апреля на домашней площадке «Локомотива».
- Дата проведения
- 2 апреля, 19.30, «Арена-2000»
- 0:1 – 5 Робинсон (Телегин)
- 1:1 – 11 Полунин (Красковский)
- 2:1 – 19 Гернат (Сергеев, Березкин)
- 3:1 – 36 Полунин (Тесанов, Красковский)
- 3:2 – 37 Котляревский (Шаров)
- 4:2 – 38 Красковский (Алексеев, Гернат)
- 5:2 – 41 Елесин (Алексеев, Иванов)
Всё практически было под их контролем!
Трактор после 12-дневного «отдыха» немного подрастерял свой игровой тонус. Челябинской«Ракете» с желтыми волосами большой респект!
мне иногда кажется, что Шалунов настолько флегматичный, что ему никакая встреча не страшна, даже челябинская😆