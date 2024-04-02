«Локомотив» повел 1-0 в серии с «Трактором», выиграв 5:2 в первом матче. Красковский набрал 3 очка, Полунин сделал дубль

Теги Локомотив Трактор Игорь Никитин КХЛ Кубок Гагарина Павел Красковский Александр Полунин Хоккей

«Локомотив» одержал первую победу в серии полуфинала КХЛ.

Команда тренера Игоря Никитина обыграла «Трактор» (5:2) в первом матче серии полуфинала Кубка Гагарина.

В составе «Локомотива» три очка (1+2) набрал Павел Красковский, а форвард Александр Полунин отметился дублем.

В ходе игры при счете 2:1 повреждение получил основной голкипер уральского клуба Зак Фукале. Его в воротах сменил Сергей Мыльников.

«Локомотив» повел 1-0 в серии.

Второй матч состоится 4 апреля на домашней площадке «Локомотива».

Локомотив – Трактор 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)
Дата проведения
2 апреля, 19.30, «Арена-2000»
Онлайн матча Видео
0:1 – 5 Робинсон (Телегин)
1:1 – 11 Полунин (Красковский)
2:1 – 19 Гернат (Сергеев, Березкин)
3:1 – 36 Полунин (Тесанов, Красковский)
3:2 – 37 Котляревский (Шаров)
4:2 – 38 Красковский (Алексеев, Гернат)
5:2 – 41 Елесин (Алексеев, Иванов)
37 комментариев
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Никитин опытнее Заварухина и подготовился лучше, плюс команда на ходу, а не после паузы. Ну и на Шалунова не стоит гнать, это же случайное столкновение и травма, которых в хоккее миллион и это не Бобби Кларк рубанул спецом клюшкой Харламова...
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-5
+24
Трактору надо лечить Фукале, иначе сезон завершится очень скоро…
+18
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+17
Локо мощно смотрелся. Трактор еще не вкатился, возможно. Игра уровня плейофф НХЛ, особенно 1-2 периоды. Вся борьба в серии еще впереди. Эпизод с Фукале все же несчастный случай. Хочется верить, что выйдет на следующую игру. Здесь никто не хочет проигрывать, разумеется
+18
-3
+15
Локо по делу выиграл первый матч серии!!!
+14
-2
+12
Ответ Саныч09
Задача Трактора - конкретно зарубиться в следующем матче, чтобы максимально измотать соперника. Ну а в Челябинске встретить "со всеми почестями" Шалунова и компанию!
Каким образом измотать? Они сами то ноги еле волочат,не смеши
+13
-2
+11
Ярославль выиграл по делу!
Всё практически было под их контролем!
Трактор после 12-дневного «отдыха» немного подрастерял свой игровой тонус. Челябинской«Ракете» с желтыми волосами большой респект!
+12
-3
+9
Ответ skipper3
Трактору надо лечить Фукале, иначе сезон завершится очень скоро…
Тут я согласен.. Без него у нас нет шансов... Даже если он будет играть с микротравмой, то тут тоже без шансов... Без обид Мыльникову... Но если конечно он не прыгнет выше головы...
+7
0
+7
Есть победа, осталось сделать ещё семь и задача будет выполнена
+9
-2
+7
Радует что у Локо лидерами вскаждой игре могут быть абсолютно разные звенья,сегодня Полуна с Красом порезвились
+10
-3
+7
Думал игроки Трактора будут в игре свежее больше отдыхали ,но оказалось на деле нет ,наоборот игроки Локомотива сыграли шустрее и выиграли первый матч серии ! Гол Елесина ,а он защитник , всех думаю удивил по точности попадания в ворота с такого угла!
+11
-4
+7
Ответ александр красноярский
Трактор это дно , вылетят 4-0 , чемпионом кубка Гагарина станет локомотив.
Ты совсем недавно то же самое писал про Локомотив. Плюсиков от ярославских решил собрать?
+6
0
+6
Челябинск выглядел как маленький садовый трактор.
+6
-1
+5
Как и предполагалось, Трактор для Локомотива это проходная команда. Челябинск своим присутствием испортил достойный полуфинал Москвы и Ярославля и подарил лишние 4 тренировки Локомотиву перед финалом.
+15
-10
+5
Игроки Локомотива не играют грубо и целенаправленно против вратаря соперника,как это делали подопечные Ротенберга. Здоровья Фуркале, победы Локомотиву! Трактор ничего не смог противопоставить сегодня железнодорожникам кроме грубости
+4
0
+4
Похожев Тракторе только три человека готовились к серии: Робинсон, Котляревский и Шабанов. Остальные полный ноль! Увы, Зака скосили. Верните Николаева в состав и Тертышного вместо Бурдаса.
+3
0
+3
Локо с победой! Первая есть, матч огонь, команды молодцы!
+7
-4
+3
Ответ Александр Барков
Как и предполагалось, Трактор для Локомотива это проходная команда. Челябинск своим присутствием испортил достойный полуфинал Москвы и Ярославля и подарил лишние 4 тренировки Локомотиву перед финалом.
Осталось только понять, почему 4 тренировки с Динамо лучше нормальных матчей с трактором
+5
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🚂🚂🚂
+2
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Ответ Саныч09
Задача Трактора - конкретно зарубиться в следующем матче, чтобы максимально измотать соперника. Ну а в Челябинске встретить "со всеми почестями" Шалунова и компанию!
со всеми почестями это как?
мне иногда кажется, что Шалунов настолько флегматичный, что ему никакая встреча не страшна, даже челябинская😆
+1
0
+1
Ответ Александр Барков
Как и предполагалось, Трактор для Локомотива это проходная команда. Челябинск своим присутствием испортил достойный полуфинал Москвы и Ярославля и подарил лишние 4 тренировки Локомотиву перед финалом.
Так же предполагалось, что Локо с 2:0 вынесет Авангард 4:0, и что Динамо уничтожит Трактор. Сегодня, конечно, абсолютно все по делу. Но будет ли так в следующих матчах - можно сколько угодно предполагать, но никто в будущем еще не был
+1
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Ответ Владимир
Комментарий удален модератором
Как бы не хотелось верить в легкую прогулку Локо... вы правы - всё только начинается. Но, надо заметить, начинается неплохо)))
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Ответ Вася Г.
Локо с победой! Но почему не показывают на Матче и КХЛ ТВ?
я на кхл смотрел. Локомотив с уверенной победой.
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Ответ senderoluminoso
Грязный Локо, хорошая тактика сломать вратаря соперника, выигрышная
Ну ещё один неадекват
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Ответ Sergeev55
Локо по делу выиграл первый матч серии!!!
Если только по уголовному, потому как поступок Шалунова - это покушение на убийство.
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Ответ mishamat74
Так же предполагалось, что Локо с 2:0 вынесет Авангард 4:0, и что Динамо уничтожит Трактор. Сегодня, конечно, абсолютно все по делу. Но будет ли так в следующих матчах - можно сколько угодно предполагать, но никто в будущем еще не был
Ну Авангард на голову сильней Трактора. Эти в большинстве никакие.
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Ответ Александр Барков
Как и предполагалось, Трактор для Локомотива это проходная команда. Челябинск своим присутствием испортил достойный полуфинал Москвы и Ярославля и подарил лишние 4 тренировки Локомотиву перед финалом.
Комментарий удален модератором
Локо с победой! Но почему не показывают на Матче и КХЛ ТВ?
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На таком Тракторе против Локомотива? Верните Бульдозер!
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да не будите раньше пока штаны не сняли
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Комментарий удален пользователем
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