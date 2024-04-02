Робинсон забил во всех трех сериях плей-офф. У форварда «Трактора» 5 голов в 10 матчах, в регулярке – 10 шайб в 53 играх
Бадди Робинсон забил пятый гол в текущем розыгрыше Кубка Гагарина.
Нападающий «Трактора» забросил шайбу в первом матче полуфинала против «Локомотива».
Форвард отличился на шестой минуте первого периода. Это пятый гол хоккеиста в плей-офф.
Бадди Робинсон забрасывал в каждой серии этого плей-офф: 3 шайбы против «Салавата Юлаева», 1 – против «Динамо».
Всего нападающий набрал 7 (5+2) очков в 10 матчах Кубка Гагарина.
В Фонбет регулярном чемпионате Робинсон отметился 15 (10+5) баллами в 53 играх.