Робинсон забил во всех трех сериях плей-офф. У форварда «Трактора» 5 голов в 10 матчах, в регулярке – 10 шайб в 53 играх

Теги Локомотив Трактор видео КХЛ Кубок Гагарина Бадди Робинсон Хоккей

Бадди Робинсон забил пятый гол в текущем розыгрыше Кубка Гагарина.

Нападающий «Трактора» забросил шайбу в первом матче полуфинала против «Локомотива».

Форвард отличился на шестой минуте первого периода. Это пятый гол хоккеиста в плей-офф.

Бадди Робинсон забрасывал в каждой серии этого плей-офф: 3 шайбы против «Салавата Юлаева», 1 – против «Динамо».

Всего нападающий набрал 7 (5+2) очков в 10 матчах Кубка Гагарина.

В Фонбет регулярном чемпионате Робинсон отметился 15 (10+5) баллами в 53 играх.

2 комментария
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Мда, в Авангарде так никто не мог игрока Локомотива объехать...
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Для никакущего среднего уровня Кахаэль легионеры любого сорта конечно благо. Федерация зло
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