Крикунов о «Барысе» и продлении сезона КХЛ: «Мы должны о своем хоккее думать. Если они хотят тут играть, то должны подстраиваться»

Теги Владимир Крикунов КХЛ Барыс ЧМ по хоккею Sports.ru – Казахстан Хоккей

Владимир Крикунов считает, что «Барыс» должен подстраиваться под КХЛ.

Ранее генеральный директор клуба из Астаны Борис Иванищев сообщил, что обратится в лигу по поводу сохранения текущих сроков сезона Фонбет чемпионата КХЛ: «Продление до 31 мая влечет за собой риски для клуба и всего хоккея Казахстана».

– На чемпионат мира по хоккею они в любом случае поедут. Не знаю даже, как в КХЛ им быть. Видимо, у них будет вариант с запуском молодежной команды на оставшиеся игры в мае.

Я не думаю, что они уйдут из КХЛ. Какой в этом смысл? Ради чемпионата мира они не будут так рисковать.

Где игроки-то будут готовиться к мировому первенству? В первенстве Казахстана они вряд ли подготовятся.

Сильнее КХЛ чемпионата нет нигде. Всероссийская хоккейная лига, возможно, тоже свой календарь растянет.

– Будет ли выход «Барыса» потерей для КХЛ?

– Мы должны о своем хоккее думать.

Если они хотят тут играть, то должны подстраиваться. Если они в плей-офф не попадут, то успеют на чемпионат мира. Готовые поедут на турнир.

Конечно, уход любой команды будет потерей, с одной стороны. С другой стороны, все игроки разойдутся по другим командам, и клубы станут еще сильнее тогда, – сказал бывший главный тренер «Барыса» Владимир Крикунов.

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13 комментариев
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всё идёт к тому, что букву К в названии лиги придётся менять на Р. иначе со временем вопроса от ребёнка "папа, а почему наша лига называется Континентальной?" начнут боятся больше, чем вопросов про секс)))
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Хочу задать вопрос Владимиру Васильевичу. Почему на майках игроков фамилии пишутся на английском языке? Тоже из мысли о российском хоккее и болельщиках?
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Все правильно сказал.
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+1
Ответ Б.И.С.
всё идёт к тому, что букву К в названии лиги придётся менять на Р. иначе со временем вопроса от ребёнка "папа, а почему наша лига называется Континентальной?" начнут боятся больше, чем вопросов про секс)))
Ротемберг хоккейная лига, скоро так и будет
+2
-1
+1
Ответ Б.И.С.
всё идёт к тому, что букву К в названии лиги придётся менять на Р. иначе со временем вопроса от ребёнка "папа, а почему наша лига называется Континентальной?" начнут боятся больше, чем вопросов про секс)))
к чему этот культ личности?
Потешная Хоккейная Лига - вполне подходящее название👌🏽
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Ответ цэсемьэр
к чему этот культ личности? Потешная Хоккейная Лига - вполне подходящее название👌🏽
вообще-то я имел ввиду Российская Хоккейная Лига. )))
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Ответ fregat96
Ну и? Пусть Р. А че не так то, кто и что потерял, ну кроме ответов на вопросы про секс? Куню))? Барыс, который никто не гонит, "чсв оно такое" у них.
кто что потерял? ща...
Лев Словакия Попрад
Донбасс Украина Донецк
Лев Чехия Прага
Медвешчак Хорватия Загреб
Слован Словакия Братислава
Йокерит Финляндия Хельсинки
Динамо Латвия Рига
а как дышали, как дышали... Континентальная. межпланетная, ага. нью-васюки.
ща Барыс ещё отскочит, ваще межгалактическая будет.
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Ответ Б.И.С.
кто что потерял? ща... Лев Словакия Попрад Донбасс Украина Донецк Лев Чехия Прага Медвешчак Хорватия Загреб Слован Словакия Братислава Йокерит Финляндия Хельсинки Динамо Латвия Рига а как дышали, как дышали... Континентальная. межпланетная, ага. нью-васюки. ща Барыс ещё отскочит, ваще межгалактическая будет.
Ну и? Опять же. Ну отскочили и че теперь? У нас вон леги из Скандинавии тоже отскочили. Мы много чего начинали и закончили у печки, че теперь волосы рвать? Будем играть как есть. Или ради буковки К, подстраиваться ради одной команды? Семеро одного не ждут.
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Ответ fregat96
Ну и? Опять же. Ну отскочили и че теперь? У нас вон леги из Скандинавии тоже отскочили. Мы много чего начинали и закончили у печки, че теперь волосы рвать? Будем играть как есть. Или ради буковки К, подстраиваться ради одной команды? Семеро одного не ждут.
вот ведь как интересно... а я вот помню, что когда-то эта буковка К была очень важна. а теперь на неё нacpaть, оказывается.
ну ладно, теперь буду знать.
у меня, в принципе, с этим проблем нет. у меня тогда два предложения - буковку таки поменять, и фамилии на кириллице писать, на свитерах. чтобы не было этого двоемыслия. я за последовательность. в мыслях, в поступках.
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