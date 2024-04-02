Крикунов о «Барысе» и продлении сезона КХЛ: «Мы должны о своем хоккее думать. Если они хотят тут играть, то должны подстраиваться»
Владимир Крикунов считает, что «Барыс» должен подстраиваться под КХЛ.
Ранее генеральный директор клуба из Астаны Борис Иванищев сообщил, что обратится в лигу по поводу сохранения текущих сроков сезона Фонбет чемпионата КХЛ: «Продление до 31 мая влечет за собой риски для клуба и всего хоккея Казахстана».
– На чемпионат мира по хоккею они в любом случае поедут. Не знаю даже, как в КХЛ им быть. Видимо, у них будет вариант с запуском молодежной команды на оставшиеся игры в мае.
Я не думаю, что они уйдут из КХЛ. Какой в этом смысл? Ради чемпионата мира они не будут так рисковать.
Где игроки-то будут готовиться к мировому первенству? В первенстве Казахстана они вряд ли подготовятся.
Сильнее КХЛ чемпионата нет нигде. Всероссийская хоккейная лига, возможно, тоже свой календарь растянет.
– Будет ли выход «Барыса» потерей для КХЛ?
– Мы должны о своем хоккее думать.
Если они хотят тут играть, то должны подстраиваться. Если они в плей-офф не попадут, то успеют на чемпионат мира. Готовые поедут на турнир.
Конечно, уход любой команды будет потерей, с одной стороны. С другой стороны, все игроки разойдутся по другим командам, и клубы станут еще сильнее тогда, – сказал бывший главный тренер «Барыса» Владимир Крикунов.
Потешная Хоккейная Лига - вполне подходящее название👌🏽
Лев Словакия Попрад
Донбасс Украина Донецк
Лев Чехия Прага
Медвешчак Хорватия Загреб
Слован Словакия Братислава
Йокерит Финляндия Хельсинки
Динамо Латвия Рига
а как дышали, как дышали... Континентальная. межпланетная, ага. нью-васюки.
ща Барыс ещё отскочит, ваще межгалактическая будет.
ну ладно, теперь буду знать.
у меня, в принципе, с этим проблем нет. у меня тогда два предложения - буковку таки поменять, и фамилии на кириллице писать, на свитерах. чтобы не было этого двоемыслия. я за последовательность. в мыслях, в поступках.