Крикунов о «Барысе» и продлении сезона КХЛ: «Мы должны о своем хоккее думать. Если они хотят тут играть, то должны подстраиваться»

Владимир Крикунов считает, что «Барыс» должен подстраиваться под КХЛ.

Ранее генеральный директор клуба из Астаны Борис Иванищев сообщил, что обратится в лигу по поводу сохранения текущих сроков сезона Фонбет чемпионата КХЛ: «Продление до 31 мая влечет за собой риски для клуба и всего хоккея Казахстана».

– На чемпионат мира по хоккею они в любом случае поедут. Не знаю даже, как в КХЛ им быть. Видимо, у них будет вариант с запуском молодежной команды на оставшиеся игры в мае.

Я не думаю, что они уйдут из КХЛ. Какой в этом смысл? Ради чемпионата мира они не будут так рисковать.

Где игроки-то будут готовиться к мировому первенству? В первенстве Казахстана они вряд ли подготовятся.

Сильнее КХЛ чемпионата нет нигде. Всероссийская хоккейная лига, возможно, тоже свой календарь растянет.

– Будет ли выход «Барыса» потерей для КХЛ?

– Мы должны о своем хоккее думать.

Если они хотят тут играть, то должны подстраиваться. Если они в плей-офф не попадут, то успеют на чемпионат мира. Готовые поедут на турнир.

Конечно, уход любой команды будет потерей, с одной стороны. С другой стороны, все игроки разойдутся по другим командам, и клубы станут еще сильнее тогда, – сказал бывший главный тренер «Барыса» Владимир Крикунов.