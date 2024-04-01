Кожевников об игре в КХЛ до 31 мая и «Барысе»: «Бардак. Какой-то «Йокерит» отвалился – скатертью дорога, никто не плачет, но казахстанский хоккей нам важен»

Теги Йокерит КХЛ Барыс Кубок Гагарина ЧМ по хоккею Павел Акользин Александр Кожевников календарь Егор Петухов Никита Михайлис Чемпионат.com Sports.ru – Казахстан Хоккей

Александр Кожевников раскритиковал КХЛ из-за ситуации с календарем и «Барысом».

Ранее генеральный директор клуба из Астаны Борис Иванищев сообщил, что обратится в лигу по поводу сохранения текущих сроков сезона Фонбет чемпионата КХЛ: «Продление до 31 мая влечет за собой риски для клуба и всего хоккея Казахстана».

«Странная ситуация с «Барысом». Не могу сказать, почему такой бардак происходит.

Казахстан же играет на чемпионате мира. Понятно, что «Барыс» может не пробиться далеко в плей-офф, но если пробьется?

А сколько хоккеистов играет в других наших клубах? Михайлис, Акользин, Петухов. Они основные в сборной, без них Казахстан не справится. Надо спрашивать лигу, почему так решили.

Ладно, какой-то «Йокерит» отвалился, скатертью дорога, никто не плачет. Но казахстанский хоккей нам важен. Там всегда была отличная школа: Устинка одна чего стоит. А тут мы получается сами их гоним, хотя можно было посоветоваться, нормально решить вопрос», – сказал двукратный олимпийский чемпион Кожевников.

Александр Медведев: «КХЛ приняла решение играть в мае. Они забыли, что «Барыс» в мае играет на ЧМ? В Казахстане трудно собрать сборную без этих хоккеистов»

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23 комментария
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А чем нам важен казахский хоккей? Если несколько лет назад было приятно смотреть на клуб, то сейчас там внутри мафия и делёжка, пустые трибуны.
Полное ощущение, что они через год-два сами уйдут и причина будет- политика. Так зачем ради одной непонятной команды себе что-то портить? Или надо как с другими иностранными клубами было? Держали их ради того, чтобы они были? Динамо Рига прекрасный проект изначально, но уже дальше команда абсолютный банкрот, которой просто дарили российские деньги и она существовала. Для чего это всё, если в любой момент тот же Барыс возьмет и ливнёт из КХЛ? Может надо заниматься своими командами? Возвращать "старые" команды и выявлять потенциальные команды в городах +- миллионниках?
А Барыс пусть играет по правилам КХЛ, либо не играет- их дело. Но что-то из-за них переделывать или не делать- берд
+26
-2
+24
А хозяин Александра на "какой-то Йокерит" не обидится ?)
+13
0
+13
Ответ My Channels To Watch
А чем нам важен казахский хоккей? Если несколько лет назад было приятно смотреть на клуб, то сейчас там внутри мафия и делёжка, пустые трибуны. Полное ощущение, что они через год-два сами уйдут и причина будет- политика. Так зачем ради одной непонятной команды себе что-то портить? Или надо как с другими иностранными клубами было? Держали их ради того, чтобы они были? Динамо Рига прекрасный проект изначально, но уже дальше команда абсолютный банкрот, которой просто дарили российские деньги и она существовала. Для чего это всё, если в любой момент тот же Барыс возьмет и ливнёт из КХЛ? Может надо заниматься своими командами? Возвращать "старые" команды и выявлять потенциальные команды в городах +- миллионниках? А Барыс пусть играет по правилам КХЛ, либо не играет- их дело. Но что-то из-за них переделывать или не делать- берд
Всё дело в понтах. Вот на кой России китайский хоккей ? Международные понты, мол наша лига охватывает полтора миллиарда населения. Во мы какие !!!
+6
0
+6
Почему мы должны париться о сборной Казахстана на ЧМ? Это проблемы их федерации. Думать надо о своей сборной и о развитии хоккея в РФ.
+7
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+3
этот Барыс за всю историю один раз прошёл первый раунд и что теперь под него календарь лепить.
+3
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+3
С интересом жду, какое мнение окажется в папочке у бомбардира гала-матча ночхл.
+2
0
+2
Сын моего приятеля, молодой парень, работает в какой-то компьютерной фирме. У них филиал в Алматы , послали туда в командировку. Рассказывает что по улицам в одиночку не ходят, в офисе неоднократно били стëкла. В общем русских не любят.
+10
-8
+2
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Сын моего приятеля, молодой парень, работает в какой-то компьютерной фирме. У них филиал в Алматы , послали туда в командировку. Рассказывает что по улицам в одиночку не ходят, в офисе неоднократно били стëкла. В общем русских не любят.
Рассказывает что по улицам в одиночку не ходят, в офисе неоднократно били стëкла. В общем русских не любят.

Одно непонятно: зачем писать такую откровенную ересь?)))
+5
-3
+2
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Сын моего приятеля, молодой парень, работает в какой-то компьютерной фирме. У них филиал в Алматы , послали туда в командировку. Рассказывает что по улицам в одиночку не ходят, в офисе неоднократно били стëкла. В общем русских не любят.
Ну и бред)
+6
-4
+2
Ответ My Channels To Watch
А чем нам важен казахский хоккей? Если несколько лет назад было приятно смотреть на клуб, то сейчас там внутри мафия и делёжка, пустые трибуны. Полное ощущение, что они через год-два сами уйдут и причина будет- политика. Так зачем ради одной непонятной команды себе что-то портить? Или надо как с другими иностранными клубами было? Держали их ради того, чтобы они были? Динамо Рига прекрасный проект изначально, но уже дальше команда абсолютный банкрот, которой просто дарили российские деньги и она существовала. Для чего это всё, если в любой момент тот же Барыс возьмет и ливнёт из КХЛ? Может надо заниматься своими командами? Возвращать "старые" команды и выявлять потенциальные команды в городах +- миллионниках? А Барыс пусть играет по правилам КХЛ, либо не играет- их дело. Но что-то из-за них переделывать или не делать- берд
В 2020 году Кубок Гагарина был бы доведён до конца, но вмешались Йокерит и Барыс с законодательством своих стран и его проведение стало бессмысленным. В итоге его отменили.
+3
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+2
а че у тебя дочурка живет в Монте-Карло и никто не плачет,кстати.
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У нас создавали КХЛ чтоб создать конкурентный чемпионат, хоккеисты должны играть больше матчей, зарабатывать деньги на зрителях и тв трансляциях, а не готовиться год к чемпионату мира
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А чем нам так важен казахстанский хоккей?
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Ответ weiss
ну да - Россию и Белорусскую сборную отстегнули - и сразу у них бронза)) а если убрать США и Канаду, то вообще золото будет
Ну ладно Россия еще может претендовать на бронзу, но Беларусь то откуда?
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Ответ Ыжык
Зачем нам казахстанский хоккей? Они там письма пишут что бы русских выгнать, а нам все чёт важно. КХЛ уже не в ИИХФ. Если казахи хотят играть на ЧМ, пусть Барыс идёт в свой чемпионат. Вон латыши, вышли из КХЛ и сразу бронза.
ну да - Россию и Белорусскую сборную отстегнули - и сразу у них бронза)) а если убрать США и Канаду, то вообще золото будет
0
0
0
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Сын моего приятеля, молодой парень, работает в какой-то компьютерной фирме. У них филиал в Алматы , послали туда в командировку. Рассказывает что по улицам в одиночку не ходят, в офисе неоднократно били стëкла. В общем русских не любят.
Бред полнейший. Я тоже слышал от немого который видел как слепой в хоккей играл
+2
-2
0
подстраиваться под Барыс - ложиться под ИИХФ. Кубок Гагарина точно должен быть выше чем ЧМ, если КХЛ желает что-то значить в хоккейном мире. Вот если Барыс пройдёт далеко-там пусть и решает, что им важнее.
0
0
0
Какой то Кожевников, какой то бред
0
0
0
Зачем нам казахстанский хоккей? Они там письма пишут что бы русских выгнать, а нам все чёт важно. КХЛ уже не в ИИХФ. Если казахи хотят играть на ЧМ, пусть Барыс идёт в свой чемпионат. Вон латыши, вышли из КХЛ и сразу бронза.
+5
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0
Кстати когда вся эта канитель со сборной началась. Разве сб. Казахстана не отказывалась играть в каком то турнире со сб. России?
+1
-1
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А количество матчей в регулярке увеличат?Или будут по матчу в неделю теперь играть до мая
+1
-1
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