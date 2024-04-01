Кожевников об игре в КХЛ до 31 мая и «Барысе»: «Бардак. Какой-то «Йокерит» отвалился – скатертью дорога, никто не плачет, но казахстанский хоккей нам важен»
Александр Кожевников раскритиковал КХЛ из-за ситуации с календарем и «Барысом».
Ранее генеральный директор клуба из Астаны Борис Иванищев сообщил, что обратится в лигу по поводу сохранения текущих сроков сезона Фонбет чемпионата КХЛ: «Продление до 31 мая влечет за собой риски для клуба и всего хоккея Казахстана».
«Странная ситуация с «Барысом». Не могу сказать, почему такой бардак происходит.
Казахстан же играет на чемпионате мира. Понятно, что «Барыс» может не пробиться далеко в плей-офф, но если пробьется?
А сколько хоккеистов играет в других наших клубах? Михайлис, Акользин, Петухов. Они основные в сборной, без них Казахстан не справится. Надо спрашивать лигу, почему так решили.
Ладно, какой-то «Йокерит» отвалился, скатертью дорога, никто не плачет. Но казахстанский хоккей нам важен. Там всегда была отличная школа: Устинка одна чего стоит. А тут мы получается сами их гоним, хотя можно было посоветоваться, нормально решить вопрос», – сказал двукратный олимпийский чемпион Кожевников.
Александр Медведев: «КХЛ приняла решение играть в мае. Они забыли, что «Барыс» в мае играет на ЧМ? В Казахстане трудно собрать сборную без этих хоккеистов»
Полное ощущение, что они через год-два сами уйдут и причина будет- политика. Так зачем ради одной непонятной команды себе что-то портить? Или надо как с другими иностранными клубами было? Держали их ради того, чтобы они были? Динамо Рига прекрасный проект изначально, но уже дальше команда абсолютный банкрот, которой просто дарили российские деньги и она существовала. Для чего это всё, если в любой момент тот же Барыс возьмет и ливнёт из КХЛ? Может надо заниматься своими командами? Возвращать "старые" команды и выявлять потенциальные команды в городах +- миллионниках?
А Барыс пусть играет по правилам КХЛ, либо не играет- их дело. Но что-то из-за них переделывать или не делать- берд
Одно непонятно: зачем писать такую откровенную ересь?)))