Кожевников об игре в КХЛ до 31 мая и «Барысе»: «Бардак. Какой-то «Йокерит» отвалился – скатертью дорога, никто не плачет, но казахстанский хоккей нам важен»

Александр Кожевников раскритиковал КХЛ из-за ситуации с календарем и «Барысом».

Ранее генеральный директор клуба из Астаны Борис Иванищев сообщил, что обратится в лигу по поводу сохранения текущих сроков сезона Фонбет чемпионата КХЛ: «Продление до 31 мая влечет за собой риски для клуба и всего хоккея Казахстана».

«Странная ситуация с « ». Не могу сказать, почему такой бардак происходит.

Казахстан же играет на чемпионате мира. Понятно, что «Барыс» может не пробиться далеко в плей-офф, но если пробьется?

А сколько хоккеистов играет в других наших клубах? Михайлис, , . Они основные в сборной, без них Казахстан не справится. Надо спрашивать лигу, почему так решили.

Ладно, какой-то « » отвалился, скатертью дорога, никто не плачет. Но казахстанский хоккей нам важен. Там всегда была отличная школа: Устинка одна чего стоит. А тут мы получается сами их гоним, хотя можно было посоветоваться, нормально решить вопрос», – сказал двукратный олимпийский чемпион .

Александр Медведев: «КХЛ приняла решение играть в мае. Они забыли, что «Барыс» в мае играет на ЧМ? В Казахстане трудно собрать сборную без этих хоккеистов»