Федотов о дебюте в НХЛ: «Я уже не молодой парень, есть определенный опыт. Просто хочу помогать «Филадельфии», добавить энергии»
Иван Федотов высказался о своем дебюте в НХЛ.
27-летний голкипер «Филадельфии» дебютировал в лиге, выйдя на замену в матче регулярного чемпионата против «Айлендерс» (3:4 ОТ).
Россиянин вступил в игру с начала второго периода, заменив Самуэля Эрссона. Швед в первой 20-минутке пропустил 2 шайбы после 6 бросков.
Иван отразил 19 из 21 бросков по своим воротам и помог команде перевести игру в овертайм.
«Я уже не молодой парень, есть определенный опыт и знаю, как все работает. Было неважно, сыграю ли я с первых минут или выйду на замену.
Мне нужно играть, поэтому это не имеет значения. Я просто хочу помогать команде, добавить ребятам энергии», – сказал Федотов.
Российский вратарь присоединился к «Флайерс» после расторжения соглашения с ЦСКА.
Ранее НХЛ заявила, что действие контракта вратаря с пенсильванцами, подписанного в 2022 году, было перенесено на сезон-2023/24.
Напомним, что в сезоне-2022/23 Федотов не играл на профессиональном уровне, так как служил на Северном флоте.
в той форме, что была после армии, его заокеанская карьера закончилась бы очень быстро: в итоге вернулся бы, только потеряв ещё полгода-год, и тогда перспективы на новый заход в НХЛ были бы совсем призрачные.
так что по факту, сейчас это лучшее, что с ним могло случиться (с учётом того, что он не сообразил уехать до призыва)