Федотов о дебюте в НХЛ: «Я уже не молодой парень, есть определенный опыт. Просто хочу помогать «Филадельфии», добавить энергии»

Теги Айлендерс Филадельфия НХЛ Иван Федотов Хоккей

Иван Федотов высказался о своем дебюте в НХЛ.

27-летний голкипер «Филадельфии» дебютировал в лиге, выйдя на замену в матче регулярного чемпионата против «Айлендерс» (3:4 ОТ). 

Россиянин вступил в игру с начала второго периода, заменив Самуэля Эрссона. Швед в первой 20-минутке пропустил 2 шайбы после 6 бросков.

Иван отразил 19 из 21 бросков по своим воротам и помог команде перевести игру в овертайм. 

«Я уже не молодой парень, есть определенный опыт и знаю, как все работает. Было неважно, сыграю ли я с первых минут или выйду на замену.

Мне нужно играть, поэтому это не имеет значения. Я просто хочу помогать команде, добавить ребятам энергии», – сказал Федотов.  

Российский вратарь присоединился к «Флайерс» после расторжения соглашения с ЦСКА.

Ранее НХЛ заявила, что действие контракта вратаря с пенсильванцами, подписанного в 2022 году, было перенесено на сезон-2023/24.

Напомним, что в сезоне-2022/23 Федотов не играл на профессиональном уровне, так как служил на Северном флоте.

8 комментариев
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Пусть у него всё получится, несмотря на все подлянки что ему устроили
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+26
Ответ grek087
Да он сам подписался с цска после армии. Едь играй после отдыха в Дубае. Какие подлянки после армии? Ладно до. А после он сам вершил своё будущее. В насчёт удачи ему это конечно. Всем нашим удачи
Я не думаю, что после армии у него был выбор
+24
-5
+19
Ответ Aleksandr_
Пусть у него всё получится, несмотря на все подлянки что ему устроили
Да он сам подписался с цска после армии. Едь играй после отдыха в Дубае. Какие подлянки после армии? Ладно до. А после он сам вершил своё будущее. В насчёт удачи ему это конечно. Всем нашим удачи
+15
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+3
Ответ Человек_Легенда
Я не думаю, что после армии у него был выбор
Был, конечно, кто его с паяльником мог бы заставить подписывать контракт.
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Ответ Человек_Легенда
Я не думаю, что после армии у него был выбор
выбор был. но это либо АХЛ, либо КХЛ с горем пополам.
в той форме, что была после армии, его заокеанская карьера закончилась бы очень быстро: в итоге вернулся бы, только потеряв ещё полгода-год, и тогда перспективы на новый заход в НХЛ были бы совсем призрачные.
так что по факту, сейчас это лучшее, что с ним могло случиться (с учётом того, что он не сообразил уехать до призыва)
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Уже не молодой парень, а дядька.
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