Торторелла о дебюте Федотова: «Впечатлен. Я поставил его в чертовски трудное положение, и он единственный, кто играл во 2-м периоде»
Джон Торторелла высоко оценил игру Ивана Федотова в дебютном матче в НХЛ.
27-летний голкипер «Филадельфии» дебютировал в лиге, выйдя на замену в матче регулярного чемпионата против «Айлендерс» (3:4 ОТ).
Россиянин вступил в игру с начала второго периода, заменив Самуэля Эрссона. Иван Федотов отразил 19 бросков из 21.
«Я впечатлен.
Я поставил его в чертовски трудное положение, и он, черт возьми, единственный игрок, который играл во втором периоде», – сказал главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла.
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