Торторелла о дебюте Федотова: «Впечатлен. Я поставил его в чертовски трудное положение, и он единственный, кто играл во 2-м периоде»

Джон Торторелла высоко оценил игру Ивана Федотова в дебютном матче в НХЛ.

27-летний голкипер «Филадельфии» дебютировал в лиге, выйдя на замену в матче регулярного чемпионата против « » (3:4 ОТ).

Россиянин вступил в игру с начала второго периода, заменив Самуэля Эрссона. отразил 19 бросков из 21.

«Я впечатлен.

Я поставил его в чертовски трудное положение, и он, черт возьми, единственный игрок, который играл во втором периоде», – сказал главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла.

Дебют Федотова в НХЛ: перепутал ворота в овертайме, но получил высокую оценку от тренера