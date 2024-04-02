Торторелла о дебюте Федотова: «Впечатлен. Я поставил его в чертовски трудное положение, и он единственный, кто играл во 2-м периоде»

Теги Айлендерс Филадельфия Джон Торторелла НХЛ Иван Федотов Хоккей

Джон Торторелла высоко оценил игру Ивана Федотова в дебютном матче в НХЛ.

27-летний голкипер «Филадельфии» дебютировал в лиге, выйдя на замену в матче регулярного чемпионата против «Айлендерс» (3:4 ОТ).

Россиянин вступил в игру с начала второго периода, заменив Самуэля Эрссона. Иван Федотов отразил 19 бросков из 21.

«Я впечатлен.

Я поставил его в чертовски трудное положение, и он, черт возьми, единственный игрок, который играл во втором периоде», – сказал главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла

Дебют Федотова в НХЛ: перепутал ворота в овертайме, но получил высокую оценку от тренера

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13 комментариев
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На самом деле, после Эрссона, Петерсена и Сандстрема трудно не впечатлиться вообще кому угодно) У Федотова потрясающая возможность стать основным сходу
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+33
Ну по сути затащил команду в ОТ, спас очко, так сказать.
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+10
Ответ Serge Vendino
На самом деле, после Эрссона, Петерсена и Сандстрема трудно не впечатлиться вообще кому угодно) У Федотова потрясающая возможность стать основным сходу
наши слоны, Колосов и Федотов, затопчут бедного Эрсона
+12
-2
+10
Ответ Макс Фет
наши слоны, Колосов и Федотов, затопчут бедного Эрсона
Эрсон не тянет уровень 1го кипера, это еще по сезону было понятно, а в последних матчах тем более. На Федотова сейчас вся надежда, что затащит плей-офф для Филы.
+6
-1
+5
Ответ Serge Vendino
На самом деле, после Эрссона, Петерсена и Сандстрема трудно не впечатлиться вообще кому угодно) У Федотова потрясающая возможность стать основным сходу
У меня кореш за ФФ болеет, я уже задолбался слушать его нытьё о том, какие в Филадельфии конченые киперы) Бедный Эрссон, мне его даже жалко уже, поэтому я пытаюсь отмазывать его, хотя игр не смотрю, но просто очень крепко достаётся человеку)
+4
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+4
Интересно а есть ещё какой-то вратарь сыгравший в одном сезоне и в плей-офф КХЛ и регулярке НХЛ 🤔?
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+3
Ответ Caniball
Еще не затащил. Там на 2 места претендуют 3 команды. Борьба будет до самой последней игры. А играть еще от 6 до 9 игр.
Вы не можете отличить "овертайм" от "плей-офф"?)
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Будем поглядеть. Удачи парню!
+3
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Приятно слышать. За Ивана особо волнительно, моряк все-таки.
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Как говорится, "с корабля на бал". Заслужить похвалу от Тортса дорогого стоит. Успехов Ивану.
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Ответ Кино Музыка
Приятно слышать. За Ивана особо волнительно, моряк все-таки.
Теперь лётчик. Потом в пехоту пойдёт, в НЙР.
+1
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Ответ culpa
У меня кореш за ФФ болеет, я уже задолбался слушать его нытьё о том, какие в Филадельфии конченые киперы) Бедный Эрссон, мне его даже жалко уже, поэтому я пытаюсь отмазывать его, хотя игр не смотрю, но просто очень крепко достаётся человеку)
Ну он должен был быть бэкапом, если бы Харт не слился. А на основного Эрссон не тянет.
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