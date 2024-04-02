Кросби с 2+1, Мэттьюс с 2+1 и Тарасов с 45 сэйвами против «Колорадо» – звезды дня в НХЛ

Сидни Кросби, Остон Мэттьюс и Даниил Тарасов – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Третья звезда – вратарь « » , отразивший 45 из 46 бросков в матче с «Колорадо» (4:1). Он справился со всеми 9 бросками одного из лидеров гонки бомбардиров Нэтана Маккиннона.

Вторая звезда – форвард « » , набравший 3 (2+1) очка в матче с «Флоридой» (6:4). Он обновил свой же клубный рекорд по голам за сезон (62).

Первая звезда – капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Рейнджерс» (5:2). Он повторил рекорд по числу сезонов с 1+ очком за игру (19), установленный Уэйном Гретцки.