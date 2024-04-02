Кросби с 2+1, Мэттьюс с 2+1 и Тарасов с 45 сэйвами против «Колорадо» – звезды дня в НХЛ

Теги рейтинги Питтсбург Торонто Коламбус Сидни Кросби НХЛ Остон Мэттьюс Даниил Тарасов Хоккей

Сидни Кросби, Остон Мэттьюс и Даниил Тарасов – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня. 

Третья звезда – вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов, отразивший 45 из 46 бросков в матче с «Колорадо» (4:1). Он справился со всеми 9 бросками одного из лидеров гонки бомбардиров Нэтана Маккиннона.

Вторая звезда – форвард «Торонто» Остон Мэттьюс, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Флоридой» (6:4). Он обновил свой же клубный рекорд по голам за сезон (62). 

Первая звезда – капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Рейнджерс» (5:2). Он повторил рекорд НХЛ по числу сезонов с 1+ очком за игру (19), установленный Уэйном Гретцки. 

5 комментариев
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В звёздах эмптинетчики. Им можно ставить рекорды эмптинетами. Овечкину нельзя.
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Молодец наш Тарасик, у нас же не только Васик есть ) Оба - сыновья вратарей потомственные Зеленые )
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Ответ Mefodi
В звёздах эмптинетчики. Им можно ставить рекорды эмптинетами. Овечкину нельзя.
И Кучерову тоже нельзя)
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