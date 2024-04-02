Мэттьюс дважды забил «Флориде» и обновил свой рекорд «Торонто» по голам за сезон (62). До рекорда НХЛ в XXI веке от Овечкина – 3 шайбы

Остон Мэттьюс дважды забил «Флориде» и обновил рекорд «Торонто» по голам за сезон.

Форвард «Лифс» набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата с «Пантерс» (6:4) и был признан первой звездой. Вторую шайбу он забросил в пустые ворота (второй его такой гол в этом сезоне).

26-летний американец продолжает лидировать в снайперской гонке. На его счету 62 шайбы в 73 играх при 98 очках. Канадскому клубу до конца регулярки осталось провести еще 8 матчей.

обновил свой же рекорд « » по числу голов за сезон (ранее – 60 шайб в 73 играх, 2021/22).

Ему осталось забросить 3 шайбы, чтобы повторить рекорд НХЛ для XXI века (принадлежит из « », 65 голов в 82 играх, 2007/08).