Мэттьюс дважды забил «Флориде» и обновил свой рекорд «Торонто» по голам за сезон (62). До рекорда НХЛ в XXI веке от Овечкина – 3 шайбы

Теги рейтинги Торонто Вашингтон Флорида Александр Овечкин НХЛ Остон Мэттьюс Хоккей

Остон Мэттьюс дважды забил «Флориде» и обновил рекорд «Торонто» по голам за сезон.

Форвард «Лифс» набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Пантерс» (6:4) и был признан первой звездой. Вторую шайбу он забросил в пустые ворота (второй его такой гол в этом сезоне). 

26-летний американец продолжает лидировать в снайперской гонке. На его счету 62 шайбы в 73 играх при 98 очках. Канадскому клубу до конца регулярки осталось провести еще 8 матчей. 

Мэттьюс обновил свой же рекорд «Торонто» по числу голов за сезон (ранее – 60 шайб в 73 играх, 2021/22).

Ему осталось забросить 3 шайбы, чтобы повторить рекорд НХЛ для XXI века (принадлежит Александру Овечкину из «Вашингтона», 65 голов в 82 играх, 2007/08). 

17 комментариев
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Да, побьёт усатый рекорд Сани, скорее всего. Да и ладно, заслужил. Всё рекорды для того и нужны, чтобы рано или поздно пасть. Даже рекорды Гретцки)))
+23
-2
+21
Ещё и не хотел забивать в пустые. Сначала пытался передачу отдать👏
+17
-1
+16
надо пару хет триков, а там и 70 рядом
+3
-1
+2
Начинаю переживать за Вардана конечно
+3
-2
+1
Ответ hhlg
Рекорд Ореха по очкам точно выстоит, у бегунка коленей не хватит)
По очкам и по передачам. Это нереально много. 2000 может и наберёт Коннор, но 3…
+1
0
+1
В итоге никаких рекордов не останется)
+1
-1
0
Но способен ли будет Остон включиться в реальную погоню за Новым Рекордом Овечкина, вопрос тоже интересный)
+1
-1
0
Ждём 70
+1
-1
0
Ответ reus
Но способен ли будет Остон включиться в реальную погоню за Новым Рекордом Овечкина, вопрос тоже интересный)
Скорее нет чем да. И не по причине что он хуже как снайпер, а потому что здоровье слабее.
+3
-3
0
Ответ reus
Но способен ли будет Остон включиться в реальную погоню за Новым Рекордом Овечкина, вопрос тоже интересный)
Главное как там со здоровьем будет
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