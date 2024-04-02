Кросби повторил рекорд Гретцки по числу сезонов в НХЛ с 1+ очком за игру (19). У капитана «Питтсбурга» 82 балла в 74 матчах

Теги Питтсбург Сидни Кросби Уэйн Гретцки НХЛ рекорды Хоккей

Сидни Кросби повторил рекорд Уэйна Гретцки по числу сезонов с 1+ очком за игру.

Капитан «Питтсбурга» набрал 3 (2+1) балла в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (5:2) и был признан первой звездой. 

В текущем сезоне у 36-летнего канадца стало 82 (37+45) очка в 74 играх. Таким образом, Кросби уже точно завершит регулярку со средним показателем 1 очко за игру или более. 

Нападающий «Пингвинс» отметился таким достижением в каждом из 19 сезонов в своей карьере. Кросби повторил рекорд НХЛ по числу таких сезонов, принадлежавший Уэйну Гретцки.

При этом Гретцки провел менее 50 игр за сезон только дважды (1992/93 – 45 матчей из-за травмы, 65 очков; 1994/95 – 48 матчей из-за локаута, 48 очков). 

В свою очередь, Кросби провел менее 50 игр четырежды (2010/11 – 41 матч из-за травмы, 66 очков; 2011/12 – 22 матча из-за травмы, 37 очков; 2012/13 – 36 матчей из-за локаута и травмы, 48 очков; 2019/20 – 41 матч из-за травмы и пандемии, 47 очков). 

Добавим, что всего Гретцки провел в НХЛ 20 сезонов, набрав 2857 очков в 1487 играх в рамках регулярок (рекорд лиги). Средний показатель 1 очко за игру не покорился ему только в последнем сезоне в составе «Рейнджерс» (1998/99, 70 матчей, 62 очка). 

Кросби за 19 сезонов набрал 1584 очка в 1264 матчах (11-й показатель в истории лиги). 

12 комментариев
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Великий
+21
0
+21
В следующем сезоне Кэп может и 20й такой сезон провести:))
+10
0
+10
Лучший
+6
-1
+5
Ответ Доля Кузьмин
Малыш Сид не такой уж и малыш оказался:) Мощь!
Он уже почти дед Сид
+4
0
+4
Малыш Сид не такой уж и малыш оказался:) Мощь!
+4
-1
+3
Да Великий Кросби вероятней всего догонит в этом сезоне Фила Эспозито 1282 матча 1590 (717+873) очков.Эспозито идет на 10-м месте во всемирной истории лиги. Не много встряхнет Сид покрывшиеся пылью анналы лиги.
+4
-1
+3
16 очков до отметки 1600 баллов. Сложновато будет в этом году взять. Но 40+50 вполне реально достичь.
+1
0
+1
Ну, чё, молодец, держит марку .
+1
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Наверняка в этом сезоне сделает 1000-ю передачу до магической цифры осталось всего 3-и передачи. Сделает 1000-у передачу в карьере и станет 14-м хоккеистом за все время существования НХЛ кому удалось за карьеру достигнуть 1000-и передач.
+1
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+1
"Кросби за 19 сезонов набрал 1584 очка в 1264 матчах (11-й показатель в истории лиги)."

11-й он по очкам в абсолюте, а не по количеству очков за игру.
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Ответ Grigori86
Великий
Жаль только, что команду на дно тянет
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