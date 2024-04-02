Кросби повторил рекорд Гретцки по числу сезонов в НХЛ с 1+ очком за игру (19). У капитана «Питтсбурга» 82 балла в 74 матчах

Сидни Кросби повторил рекорд Уэйна Гретцки по числу сезонов с 1+ очком за игру.

Капитан « » набрал 3 (2+1) балла в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (5:2) и был признан первой звездой.

В текущем сезоне у 36-летнего канадца стало 82 (37+45) очка в 74 играх. Таким образом, Кросби уже точно завершит регулярку со средним показателем 1 очко за игру или более.

Нападающий «Пингвинс» отметился таким достижением в каждом из 19 сезонов в своей карьере. повторил рекорд НХЛ по числу таких сезонов, принадлежавший .

При этом Гретцки провел менее 50 игр за сезон только дважды (1992/93 – 45 матчей из-за травмы, 65 очков; 1994/95 – 48 матчей из-за локаута, 48 очков).

В свою очередь, Кросби провел менее 50 игр четырежды (2010/11 – 41 матч из-за травмы, 66 очков; 2011/12 – 22 матча из-за травмы, 37 очков; 2012/13 – 36 матчей из-за локаута и травмы, 48 очков; 2019/20 – 41 матч из-за травмы и пандемии, 47 очков).

Добавим, что всего Гретцки провел в 20 сезонов, набрав 2857 очков в 1487 играх в рамках регулярок (рекорд лиги). Средний показатель 1 очко за игру не покорился ему только в последнем сезоне в составе «Рейнджерс» (1998/99, 70 матчей, 62 очка).

Кросби за 19 сезонов набрал 1584 очка в 1264 матчах (11-й показатель в истории лиги).