Кирилл Сафронов о Ротенберге: «Позиция СКА – недаром подписывали на пять лет. Долгоиграющая стратегия. Команда будет играть в атакующий хоккей»

Кирилл Сафронов оценил решение оставить Романа Ротенберга в качестве тренера СКА.

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев сообщил, что «тренерский штаб под руководством главного тренера начал подготовку к следующему сезону».

– Нужны ли перемены в тренерском штабе СКА?

– Насколько я знаю, штаб у СКА сильный.

Но он не ограничивается теми, кто стоит на скамейке – есть видеоаналитики, другие тренеры. В сборной «Россия 25» тот же штаб. Они уже сработались.

Болельщики СКА ждут самого высокого результата. Но все хотят выигрывать. Нужно набраться терпения и болеть за команду в следующем сезоне.

– У Ротенберга теперь нет права на ошибку? Или пятилетний контракт дает определенную подушку безопасности?

– Результат требуют каждый год. Видно, что позиция совета директоров СКА такая, что недаром и подписывали на пять лет. Долгоиграющая стратегия.

Сейчас основное – это сохранить костяк. Болельщикам можно спокойно готовиться к следующему сезону.

Понятно, что команда будет играть в атакующий, интересный хоккей. На рынке не так много игроков, но все равно кто-то появится.

Но в СКА достаточно хоккеистов. Сезон сложился сложный. Игр много было. Матчей стало больше, а сроки остались прежними. Были переезды, травмы.

Сейчас сроки чемпионата будут увеличены, сезон будет длиннее, а игр будет столько же. У хоккеистов будет больше времени на восстановление, – сказал бывший хоккеист СКА Кирилл Сафронов.