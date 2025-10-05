Ткачев об адаптации к системе Разина: «Меня все устраивает, кайфую от хоккея. Дай бог, чтобы так все и продолжалось»

Владимир Ткачев высказался о своей адаптации к системе Андрея Разина.

Сегодня «Металлург» обыграл «Спартак » со счетом 6:2. Ткачев отметился передачей.

За 12 матчей в составе магнитогорской команды Владимир Ткачев сделал 11 ассистов и не забросил ни одной шайбы.

– Что скажете о своей адаптации к системе Разина?

– Сейчас все намного лучше, меня все устраивает, кайфую от хоккея.

Дай бог, чтобы так все и продолжалось, – сказал нападающий «Металлурга » Владимир Ткачев.

Ткачев набрал 400 (120+280) очков в КХЛ – за 482 матча