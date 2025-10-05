  • Спортс
  Кравец про 0:1 от «Сибири»: «Когда не забиваешь голов, сложно выиграть. Обе команды достойно провели игру, хорошая борьба, движение. Было видно, что обоим нужны очки»
Кравец про 0:1 от «Сибири»: «Когда не забиваешь голов, сложно выиграть. Обе команды достойно провели игру, хорошая борьба, движение. Было видно, что обоим нужны очки»

Михаил Кравец подвел итоги матча с «Сибирью» (0:1 Б).

– Обе команды достойно провели игру, хорошая борьба, движение. Было видно, что обоим нужны очки, победа.

Когда не забиваешь голов, сложно выиграть, хотя моменты были. Нужно забивать и лучше играть в большинстве. Третью игру не удаляемся практически. Здорово, что ребята услышали нас и играют без глупых удалений.

– Сегодня вы противостояли своему бывшему коллеге из вашего штаба. Это помогало?

– Смена тренера всегда влияет на команду. Каждый пытается по-новому показать себя и доказать. Ждали этого. Знаю, что Вячеслав [Буцаев] хороший тренер, во многих командах проявил себя, не любит проигрывать и всегда играет на победу. Ожидали такой борьбы.

– Николишин и Старченко вернулись. Насколько они готовы?

– У обоих была тяжелая ситуация по восстановлению. Для первой игры сыграли хорошо.

– Стало проблемой, что пришлось тройки перетряхнуть из-за их возвращения?

– Нет. У нас в четвертом звене играла молодежь. Они все равно не выдерживают постоянной игры. Ротация нам поможет.

– Бояркин когда вернется?

– Уже вышел на лед, через недели три должен быть готов.

– С чем связываете трудности на выезде?

– Потому что игры выездные: это дорога, много факторов влияет. Сопернику помогают родные стены, в Новосибирске огромное количество людей болеют за команду. Самая главная проблема, что мы свои моменты не забиваем, – сказал главный тренер «Барыса» Михаил Кравец.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
травмы
