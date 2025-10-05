Разин одержал 300-ю победу на посту тренера в КХЛ

Андрей Разин одержал 300-ю победу в КХЛ.

Сегодня «Металлург» на выезде обыграл «Спартак» в Фонбет Чемпионате КХЛ со счетом 6:2.

Эта победа стала для главного тренера клуба из Магнитогорска Андрея Разина 300-й в лиге.

Ранее он также работал в «Северстали », «Адмирале », «Автомобилисте » и «Югре». Всего тренер провел 573 игры в КХЛ.

В 2024 году вместе с «Металлургом » он стал обладателем Кубка Гагарина.

«Металлург» выиграл 8 из 9 последних матчей и идет 1-м на Востоке. Михайлис набрал 4 очка в игре со «Спартаком»