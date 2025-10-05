Буцаев про слухи об уходе Доминге: «Он показал свою состоятельность сегодня. Работаем в нынешних реалиях, Луи – игрок «Сибири»

Вячеслав Буцаев отреагировал на слухи об уходе Луи Доминге из «Сибири».

Сегодня «Сибирь» в серии буллитов одержала победу над «Барысом » (1:0). Ворота команды защищал Луи Доминге .

– Были слухи, что Доминге уйдет вслед за Епанчинцевым. Был разговор об этом?

– Живем в такой век, что земля не то что полнится слухами, а такой информацией, что иногда за голову берешься. Он показал свою состоятельность сегодня, слухи я не обсуждаю. Мы работаем в нынешних реалиях, Доминге – игрок нашей команды.

– Есть много травмированных, был ли разговор с руководством об усилении?

– Этот процесс постоянный. Будут возможности – будут приобретения, чтобы усилить состав. Есть проблемы, согласен. Но весь состав менять не будем.

– 400 миллионов нет на трансферы, как у «Авангарда»?

– У меня точно нет.

– Вы главный тренер, но штаб остался от предыдущего. Кто‑то будет меняться?

– Сейчас работаем в том штабе, который есть, чтобы не было недосказанности, – сказал главный тренер «Сибири » Вячеслав Буцаев.

«Сибирь» выиграла в первом матче при Буцаеве. Было 3 поражения подряд