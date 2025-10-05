Буцаев про слухи об уходе Доминге: «Он показал свою состоятельность сегодня. Работаем в нынешних реалиях, Луи – игрок «Сибири»
Сегодня «Сибирь» в серии буллитов одержала победу над «Барысом» (1:0). Ворота команды защищал Луи Доминге.
– Были слухи, что Доминге уйдет вслед за Епанчинцевым. Был разговор об этом?
– Живем в такой век, что земля не то что полнится слухами, а такой информацией, что иногда за голову берешься. Он показал свою состоятельность сегодня, слухи я не обсуждаю. Мы работаем в нынешних реалиях, Доминге – игрок нашей команды.
– Есть много травмированных, был ли разговор с руководством об усилении?
– Этот процесс постоянный. Будут возможности – будут приобретения, чтобы усилить состав. Есть проблемы, согласен. Но весь состав менять не будем.
– 400 миллионов нет на трансферы, как у «Авангарда»?
– У меня точно нет.
– Вы главный тренер, но штаб остался от предыдущего. Кто‑то будет меняться?
– Сейчас работаем в том штабе, который есть, чтобы не было недосказанности, – сказал главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев.
«Сибирь» выиграла в первом матче при Буцаеве. Было 3 поражения подряд