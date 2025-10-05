«Салават» впервые в сезоне выиграл 2 матча подряд. Команда Козлова идет 11-й на Востоке

«Салават Юлаев» впервые в сезоне одержал 2 победы подряд.

Команда тренера Виктора Козлова обыграла «Сочи» в игре Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 3:1.

В прошлом матче клуб обыграл «Сибирь» (5:2).

На данный момент «Салават » занимает 11-е место в таблице Востока с 8 очками в 10 играх.

Для «Сочи » поражение стало 2-м подряд. Клуб идет на 10-м месте на Западе с 9 баллами в 11 матчах.