«Салават» впервые в сезоне выиграл 2 матча подряд. Команда Козлова идет 11-й на Востоке
«Салават Юлаев» впервые в сезоне одержал 2 победы подряд.
Команда тренера Виктора Козлова обыграла «Сочи» в игре Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 3:1.
В прошлом матче клуб обыграл «Сибирь» (5:2).
На данный момент «Салават» занимает 11-е место в таблице Востока с 8 очками в 10 играх.
Для «Сочи» поражение стало 2-м подряд. Клуб идет на 10-м месте на Западе с 9 баллами в 11 матчах.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
