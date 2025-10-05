Разин о Кузнецове: «Ему не гарантировано место в составе. Будем пробовать, варианты есть. Но ломать то, что уже построено, не будем»
Андрей Разин заявил, что Кузнецову не гарантировано место в «Металлурге».
Сегодня клуб обыграл «Спартак» со счетом 6:2. 1 октября Евгений Кузнецов подписал контракт с «Металлургом» до конца сезона.
– Куда планируете ставить Кузнецова?
– Ему не гарантировано место в составе. Будем его пробовать, варианты есть.
Но ломать то, что уже построено, мы не будем, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.
Евгений Кузнецов – в «Металлурге». Как это вообще получилось?
