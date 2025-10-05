  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Разин о Кузнецове: «Ему не гарантировано место в составе. Будем пробовать, варианты есть. Но ломать то, что уже построено, не будем»
4

Разин о Кузнецове: «Ему не гарантировано место в составе. Будем пробовать, варианты есть. Но ломать то, что уже построено, не будем»

Андрей Разин заявил, что Кузнецову не гарантировано место в «Металлурге».

Сегодня клуб обыграл «Спартак» со счетом 6:2. 1 октября Евгений Кузнецов подписал контракт с «Металлургом» до конца сезона.

– Куда планируете ставить Кузнецова?

– Ему не гарантировано место в составе. Будем его пробовать, варианты есть.

Но ломать то, что уже построено, мы не будем, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

Евгений Кузнецов – в «Металлурге». Как это вообще получилось?

Кузнецов оказался в «Металлурге» – и это счастье

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoЕвгений Кузнецов
logoКХЛ
logoМатч ТВ
logoАндрей Разин
logoМеталлург Мг
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кузнецов не сыграет со «Спартаком» и против «Торпедо» в Нижнем Новгороде
6сегодня, 09:32
Воробьев о Кузнецове в «Металлурге»: «Против одного из лучших хоккеистов мира приятно играть. Для КХЛ большой плюс, что он вернулся»
вчера, 18:17
Исхаков не боится конкуренции с Кузнецовым: «Тренеры всем дают выделиться. Нам говорили, нет разницы, какое у тебя имя и зарплата. Если ты лучше – будешь играть»
1вчера, 16:45
Главные новости
КХЛ. «Торпедо» против «Динамо» Москва, «Северсталь» проиграла ЦСКА, «Металлург» обыграл «Спартак», «Салават» победил «Сочи»
1827 минут назадLive
Чинахов уволил Бабаева. Новым агентом форварда «Коламбуса» стал Рик Комаров
419 минут назад
Жамнов после 2:6 от «Металлурга»: «Падают все, нужно уметь подниматься. Мы сделаем правильные выводы, эта игра пойдет на пользу, будет урок для нас»
3сегодня, 15:15
Ротенберг выложил фото с Тюкавиным: «Динамо» стало обладателем Кубка России по хоккею с мячом! Болели на трибунах с Константином. С удовольствием следил за игроками»
13сегодня, 15:05Фото
Ткачев об адаптации к системе Разина: «Меня все устраивает, кайфую от хоккея. Дай бог, чтобы так все и продолжалось»
5сегодня, 14:53
«Металлург» выиграл 8 из 9 последних матчей и идет 1-м на Востоке. Михайлис набрал 4 очка в игре со «Спартаком»
10сегодня, 13:32
Выиграйте хоккейную джерси Спортса» за 12 несложных вопросов! Такое не купить
сегодня, 13:30Тесты и игры
Артюхин об отставке Ларионова из СКА: «Слухи. Он создавал команду с нуля. Стиль, который он пропагандирует, не всем игрокам подходит, не все сразу могут его показывать, нужно время»
4сегодня, 13:17
Ткачев набрал 400 (120+280) очков в КХЛ – за 482 матча
4сегодня, 11:58
Евгений Артюхин: «У Дриджера есть потенциал, ему надо дать время. Стиль игры нашего хоккея отличается от североамериканского – он более комбинационный»
7сегодня, 11:17
Ко всем новостям
Последние новости
Тамбиев о 2:1 с «Ладой»: «Если убрать удаления, которые немного ломали игру, то я доволен командой. Проявили волю к победе, добыли важные 2 очка»
1 минуту назад
Козлов о 3:1 с «Сочи»: «Провели хороший 1-й период, во 2-м сбавили обороты. Понравилось, что в 3-м снова стали играть в нужный хоккей: единоборства, проход в среднюю зону без потерь»
138 минут назад
«Лада» проиграла 10 из 12 матчей в сезоне. Команда Десяткова идет на последнем месте в КХЛ
150 минут назад
Крикунов об 1:3 от «Салавата»: «Не хватает мастерства. Наверное, даже больше характера нужно. Если забиваешь всего один гол, очень сложно выиграть»
1сегодня, 14:41
Кравец про 0:1 от «Сибири»: «Когда не забиваешь, сложно выиграть. Обе команды достойно провели игру, хорошая борьба, движение»
сегодня, 14:27
Разин одержал 300-ю победу на посту тренера в КХЛ
2сегодня, 14:14
Буцаев про слухи об уходе Доминге: «Он показал свою состоятельность сегодня. Работаем в нынешних реалиях, Луи – игрок «Сибири»
3сегодня, 13:59
«Салават» впервые в сезоне выиграл 2 матча подряд. Команда Козлова идет 11-й на Востоке
10сегодня, 13:49
«Сибирь» выиграла в первом матче при Буцаеве. Было 3 поражения подряд
1сегодня, 12:58
Дэй о четырех поражениях «Трактора» в пяти матчах: «Весело забрасывать много шайб, но тяжело доставать их из своих ворот. Нужно собраться и перезагрузиться»
2сегодня, 12:44