  • Крикунов об 1:3 от «Салавата»: «Не хватает мастерства. Наверное, даже больше характера нужно. Если забиваешь всего один гол, очень сложно выиграть»
Владимир Крикунов высказался после матча с «Салаватом Юлаевым» (1:3).

– «Сочи» пропустил в первой же смене. Почему так произошло?

– Конечно, не планировали так начинать. Но у нас такое звено… Не планировалось, что они будут так защищаться. Сразу пропустили, потом долго выправляли эту ситуацию.

Вроде сделали 1:1, и, казалось бы, надо переломить ход. Но тут опять удаление. И кстати, игрок тоже из этого звена. А потом еще удаление и пропустили гол, играя вчетвером.

Пробовали спасти игру в конце матча, сняли вратаря. Но там уже и третий гол получили, и уже не осталось времени играть.

– Почему большую часть третьего периода не получалось переломить ход игры?

– Не хватает мастерства, наверное. Наверное, даже больше характера нужно, чем мастерства. Если забиваешь один всего гол, то очень сложно выиграть. А чтобы забивать, надо выбираться на пятак. Сейчас такой хоккей стал – кто выигрывает пятак противника, тот и побеждает.

Плюс, надо на себя ловить. У нас было очень мало заблокированных бросков. Сложно так выиграть.

– Почему Джозеф не играл?

– Приболел немного, его вообще сегодня нет здесь, – сказал главный тренер «Сочи» Владимир Крикунов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
