Каменский о «Барысе»: «Изменений дат проведения сезона не будет, могут быть только отдельно для них. Будем искать компромисс»

Теги Валерий Каменский КХЛ Барыс календарь Борис Иванищев Матч ТВ Sports.ru – Казахстан Хоккей

В КХЛ отреагировали на обращение «Барыса» по поводу сроков проведения сезона.

Ранее генеральный директор клуба из Астаны Борис Иванищев сообщил, что обратится в лигу по поводу сохранения текущих сроков сезона Фонбет чемпионата КХЛ: «Продление до 31 мая влечет за собой риски для клуба и всего хоккея Казахстана».

«Будем искать какой‑то компромисс. Изменений дат проведения сезона не будет, изменения могут быть только отдельно для «Барыса».

Будем собираться, советоваться, обсуждать ситуацию», – сказал вице‑президент Континентальной хоккейной лиги Каменский.

Александр Медведев: «КХЛ приняла решение играть в мае. Они забыли, что «Барыс» в мае играет на ЧМ? В Казахстане трудно собрать сборную без этих хоккеистов»

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Компромисс в виде непопадания в плей-офф третий сезон подряд
+2
-2
0
Интересно поглядеть на изменения персонально для Барыса. А так-то Барыс никогда даже до полуфинала не доходил, вроде бы. И какой-то положительной тенденции не наблюдается. Надуманная проблема.
+2
-2
0
Просто Барыс будет играть матчи через день, быстро выдохнется и пролетит мимо ПО. Такой вот компромисс намечается.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий