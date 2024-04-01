Каменский о «Барысе»: «Изменений дат проведения сезона не будет, могут быть только отдельно для них. Будем искать компромисс»

В КХЛ отреагировали на обращение «Барыса» по поводу сроков проведения сезона.

Ранее генеральный директор клуба из Астаны Борис Иванищев сообщил, что обратится в лигу по поводу сохранения текущих сроков сезона Фонбет чемпионата КХЛ: «Продление до 31 мая влечет за собой риски для клуба и всего хоккея Казахстана».

«Будем искать какой‑то компромисс. Изменений дат проведения сезона не будет, изменения могут быть только отдельно для « ».

Будем собираться, советоваться, обсуждать ситуацию», – сказал вице‑президент Континентальной хоккейной лиги .

Александр Медведев: «КХЛ приняла решение играть в мае. Они забыли, что «Барыс» в мае играет на ЧМ? В Казахстане трудно собрать сборную без этих хоккеистов»