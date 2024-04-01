Гендиректор «Барыса» о сезоне КХЛ до 31 мая: «Нам не подходит, у нас клуб – базовый для сборной. Из лиги пока не будем выходить, найдем общий язык, думаю»

Теги Сборная Казахстана по хоккею КХЛ Барыс календарь Борис Иванищев ТАСС Sports.ru – Казахстан Хоккей

Гендиректор «Барыса» объяснил ситуацию с обращением в КХЛ насчет сроков сезона.

29 марта лига объявила о решениях заочного заседания совета директоров. Одним из них является утверждение нового предельного сроков сезона в Фонбет Чемпионате КХЛ – 31 мая. 

«Совет директоров проходит без нас, там уже утвердили окончательно. Нам это не подходит, у нас один клуб – базовый для сборной страны. Мы просили оставить прежние сроки сезона. Сегодня только отправили письмо, подождем.

Пока, конечно, из лиги не будем выходить. В правительство страны пока не обращались, мы пока отправили письмо в лигу. Подождем, посмотрим. Думаю, найдем общий язык», – сказал Борис Иванищев. 

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6 комментариев
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В плей-офф пока выходить не будем, так что нам пофиг - добавил гендиректор.
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+15
выходите лучше из кхл,
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+11
Сарыарку вон базовой сделайте)
А с другой стороны, вы бы сначала за плей офф боролись, прежде чем такие речи пламенные выпускать)
+13
-3
+10
Сделайте базовый клуб в чемпионате Казахстана или ВХЛ, вот там все как прежде будет
+10
-3
+7
Играйте в чемпионате Казахстана, нет проблем.
+7
-2
+5
Если наш базовый клуб СКА будет вылетать в первом раунде можно и до июня играть, без ущерба для сборной!
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