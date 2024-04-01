Гендиректор «Барыса» о сезоне КХЛ до 31 мая: «Нам не подходит, у нас клуб – базовый для сборной. Из лиги пока не будем выходить, найдем общий язык, думаю»

Гендиректор «Барыса» объяснил ситуацию с обращением в КХЛ насчет сроков сезона.

29 марта лига объявила о решениях заочного заседания совета директоров. Одним из них является утверждение нового предельного сроков сезона в Фонбет Чемпионате КХЛ – 31 мая.

«Совет директоров проходит без нас, там уже утвердили окончательно. Нам это не подходит, у нас один клуб – базовый для сборной страны. Мы просили оставить прежние сроки сезона. Сегодня только отправили письмо, подождем.

Пока, конечно, из лиги не будем выходить. В правительство страны пока не обращались, мы пока отправили письмо в лигу. Подождем, посмотрим. Думаю, найдем общий язык», – сказал Борис Иванищев.