Гендиректор «Барыса» о сезоне КХЛ до 31 мая: «Нам не подходит, у нас клуб – базовый для сборной. Из лиги пока не будем выходить, найдем общий язык, думаю»
Гендиректор «Барыса» объяснил ситуацию с обращением в КХЛ насчет сроков сезона.
29 марта лига объявила о решениях заочного заседания совета директоров. Одним из них является утверждение нового предельного сроков сезона в Фонбет Чемпионате КХЛ – 31 мая.
«Совет директоров проходит без нас, там уже утвердили окончательно. Нам это не подходит, у нас один клуб – базовый для сборной страны. Мы просили оставить прежние сроки сезона. Сегодня только отправили письмо, подождем.
Пока, конечно, из лиги не будем выходить. В правительство страны пока не обращались, мы пока отправили письмо в лигу. Подождем, посмотрим. Думаю, найдем общий язык», – сказал Борис Иванищев.
А с другой стороны, вы бы сначала за плей офф боролись, прежде чем такие речи пламенные выпускать)