Андрей Гаврилов: «Набоков – открытие сезона, будет лучшим новичком. Фукале – сильнейший вратарь из легионеров»

Андрей Гаврилов оценил игру вратарей и назвал открытие нынешнего сезона.

«Мне очень нравится . Он сильнейший вратарь из легионеров. Тактически грамотно играет. Он габаритный, спокойный, куражный.

только в этом году появился, но мне тоже нравится этот вратарь. Он подвижный, у него хороший объем катания. Для меня он открытие сезона, однозначно. Для молодого пацана три сухих матча в плей-офф в первом сезоне – это супер. Думаю, что он будет лучшим новичком сезона, ему отдадут награду.

уже три сезона стабильно первый номер в « ». С «Авангардом» у него был седьмой матч ключевым, потому что пятый и шестой матчи серии не получились у него. Он молодец, собрался в самой важной игре и довел команду до полуфинала. Это говорит о его ментальной устойчивости. Седьмые матчи в серии – всегда история про вратарей.

В « » не совсем понятно, кто начнет. Там Аликин и . С Аликиным я еще играл, у него чередуются блестящие матчи с невзрачными. В Питере он великолепно со СКА сыграл. Мне кажется, Аликин все-таки будет номером один, а Галкин будет на подхвате.

По мне, вообще слабых вратарей не осталось. Все вратари, которые выступают в Кубке Гагарина, достойные», – сказал бывший голкипер «Салавата Юлаева» .