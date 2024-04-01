Андрей Гаврилов: «Набоков – открытие сезона, будет лучшим новичком. Фукале – сильнейший вратарь из легионеров»
Андрей Гаврилов оценил игру вратарей и назвал открытие нынешнего сезона.
«Мне очень нравится Фукале. Он сильнейший вратарь из легионеров. Тактически грамотно играет. Он габаритный, спокойный, куражный.
Набоков только в этом году появился, но мне тоже нравится этот вратарь. Он подвижный, у него хороший объем катания. Для меня он открытие сезона, однозначно. Для молодого пацана три сухих матча в плей-офф в первом сезоне – это супер. Думаю, что он будет лучшим новичком сезона, ему отдадут награду.
Исаев уже три сезона стабильно первый номер в «Локомотиве». С «Авангардом» у него был седьмой матч ключевым, потому что пятый и шестой матчи серии не получились у него. Он молодец, собрался в самой важной игре и довел команду до полуфинала. Это говорит о его ментальной устойчивости. Седьмые матчи в серии – всегда история про вратарей.
В «Авто» не совсем понятно, кто начнет. Там Аликин и Галкин. С Аликиным я еще играл, у него чередуются блестящие матчи с невзрачными. В Питере он великолепно со СКА сыграл. Мне кажется, Аликин все-таки будет номером один, а Галкин будет на подхвате.
По мне, вообще слабых вратарей не осталось. Все вратари, которые выступают в Кубке Гагарина, достойные», – сказал бывший голкипер «Салавата Юлаева» Гаврилов.