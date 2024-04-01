Андрей Гаврилов: «Набоков – открытие сезона, будет лучшим новичком. Фукале – сильнейший вратарь из легионеров»

Теги Металлург Мг Локомотив Трактор Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Андрей Гаврилов Зак Фукале Евгений Аликин Даниил Исаев Владимир Галкин Илья Набоков Хоккей

Андрей Гаврилов оценил игру вратарей и назвал открытие нынешнего сезона.

«Мне очень нравится Фукале. Он сильнейший вратарь из легионеров. Тактически грамотно играет. Он габаритный, спокойный, куражный.

Набоков только в этом году появился, но мне тоже нравится этот вратарь. Он подвижный, у него хороший объем катания. Для меня он открытие сезона, однозначно. Для молодого пацана три сухих матча в плей-офф в первом сезоне – это супер. Думаю, что он будет лучшим новичком сезона, ему отдадут награду. 

Исаев уже три сезона стабильно первый номер в «Локомотиве». С «Авангардом» у него был седьмой матч ключевым, потому что пятый и шестой матчи серии не получились у него. Он молодец, собрался в самой важной игре и довел команду до полуфинала. Это говорит о его ментальной устойчивости. Седьмые матчи в серии – всегда история про вратарей.

В «Авто» не совсем понятно, кто начнет. Там Аликин и Галкин. С Аликиным я еще играл, у него чередуются блестящие матчи с невзрачными. В Питере он великолепно со СКА сыграл. Мне кажется, Аликин все-таки будет номером один, а Галкин будет на подхвате.

По мне, вообще слабых вратарей не осталось. Все вратари, которые выступают в Кубке Гагарина, достойные», – сказал бывший голкипер «Салавата Юлаева» Гаврилов.

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1 комментарий
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Откуда берутся эти вот "иксперды"??? Щитов, Гаврилов... Кто эти люди? Когда то где то пару раз сыграли и вдруг стали прям такими экспертами...
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