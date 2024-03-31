Фетисов о КХЛ: «Важен кодекс чести. Чтобы те, кто имеет сегодня трибуну, следили за своими словами. Нужны единые стандарты, чтобы не рушить имидж набирающей обороты лиги»

Теги Вячеслав Фетисов КХЛ Кубок Гагарина Советский спорт Хоккей

Вячеслав Фетисов рассказал, как сделать КХЛ лучше.

– Это главный принцип: равные возможности и спортивный принцип должны соблюдаться безукоснительно.

Еще, мне кажется, важен кодекс чести. Особенно те, кто имеет сегодня трибуну высказываться, чтобы следили за своими словами. Имиджевые истории требуют единых стандартов, мне кажется, в КХЛ должны их принять, чтобы не рушить имидж лиги, которая сейчас, безусловно, набирает обороты.

– А можете привести примеры, когда этот кодекс чести нарушался?

– Не буду, кто понял, тот понял, – сказал депутат Государственной думы.

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10 комментариев
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Когда Фетисов возглавлял Росспорт, фирма ГФУП АФСМ выиграла тендеры Росспорта на 4 млрд, а когда пришла проверка генпрокуратуры, Фетисов заявил, что не знал, что АФСМ оформлена на его друга Макарова. В итоге деньги исчезли, а теперь этот человек рассказывает о чести.
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Как то противно слышать "кодекс чести" из уст Фетисова.
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Фетисову можно было доверить написание передовиц в газету "Правда".
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Не буду ничего комментировать, кто понял, тот понял.
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Кодекс чести и Фетисов🤦😂
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Кто понял , тот понял . Но Роман Борисович ничего не понял. В следующем году продолжит удивлять население страны своими перлами.
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Ответ Shamarin
Попугай, угомонись. СКА вылетел, уже не соберёшь столько плюсов. Кстати как в совке назывались хейтеры?
доброжелатели))
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Фетисову можно было доверить написание передовиц в газету "Правда".
и Ротенберга в помошь
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