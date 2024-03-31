Фетисов о КХЛ: «Важен кодекс чести. Чтобы те, кто имеет сегодня трибуну, следили за своими словами. Нужны единые стандарты, чтобы не рушить имидж набирающей обороты лиги»
Вячеслав Фетисов рассказал, как сделать КХЛ лучше.
– Это главный принцип: равные возможности и спортивный принцип должны соблюдаться безукоснительно.
Еще, мне кажется, важен кодекс чести. Особенно те, кто имеет сегодня трибуну высказываться, чтобы следили за своими словами. Имиджевые истории требуют единых стандартов, мне кажется, в КХЛ должны их принять, чтобы не рушить имидж лиги, которая сейчас, безусловно, набирает обороты.
– А можете привести примеры, когда этот кодекс чести нарушался?
– Не буду, кто понял, тот понял, – сказал депутат Государственной думы.