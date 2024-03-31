Вячеслав Фетисов: «А кто мог дать команду, чтобы СКА предвзято судили? Есть ли люди, которые могут это сделать? Это просто невозможно. Уступили по игре»

Теги СКА Автомобилист судьи Вячеслав Фетисов КХЛ Кубок Гагарина Советский спорт Роман Ротенберг Хоккей

Вячеслав Фетисов не считает, что СКА стал жертвой судей.

– Хотелось бы поговорить о СКА и, в частности, о разговорах про спорное судейство, про которое говорил Роман Ротенберг. Вы разделяете его мнение?

– Хочется спросить: а кто мог дать команду, чтобы СКА предвзято судили? Есть ли такие люди, которые могут это сделать?

На самом деле, 20 тысяч людей ходит на хоккей, город живет интересами СКА. Не знаю, кто может на это пойти – и ради чего, самое главное. Это просто невозможно.

Случилось то, что случилось, команда проиграла, так скажем, по игре. Видел все эти голевые моменты, могу сказать, что Екатеринбург переиграл СКА в серии, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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16 комментариев
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После этих слов у Романа Оливера останется шрам на всю жизнь на сердце.
+20
-1
+19
Ответ Melnikov1968
В городе почти 6 млн. жителей, на хоккей приходит 20 тысяч, но при этом город живёт интересами СКА. Бред полный. Уверен, что следят за командой максимум 300-350 тысяч граждан.
И больше половины от этого числа - те, кто приехал в Питер из Новосибирска, Омска, Челябинска, Магнитогорска, Екатеринбурга, Череповца, Нижнего Новгорода и других хоккейных городов. И они следят за календарем СКА, дабы увидеть, когда именно приезжают их любимые клубы.
+19
-1
+18
У Медведя и Ромы всё время кто-то виноват.
Только не команда...Зажрались падлы....
+14
-2
+12
А перед началом серии бытовало мнение, что Автомобилиста шансов нет, ибо матрацы заряжены 💁‍♂️☝️🤬🧐
+6
-1
+5
Ответ Ренат Ильясов
После этих слов у Романа Оливера останется шрам на всю жизнь на сердце.
Майкл оливер он же
+4
0
+4
хорошо приложил
+3
0
+3
Так- то без тренера играли
+1
0
+1
Ответ Александр Базилий
Майкл оливер он же
Да, простите, Роман Борисович, ввожу народ в заблуждение. Но вы все равно перелогиньтесь.
+1
0
+1
Ответ Ренат Ильясов
И больше половины от этого числа - те, кто приехал в Питер из Новосибирска, Омска, Челябинска, Магнитогорска, Екатеринбурга, Череповца, Нижнего Новгорода и других хоккейных городов. И они следят за календарем СКА, дабы увидеть, когда именно приезжают их любимые клубы.
Знаю много коренных питерцев, которые при Йозэ отказываются болеть за цирк. А один вообще болел за Авто, но это скорее "протестное голосование".)
+1
0
+1
В городе почти 6 млн. жителей, на хоккей приходит 20 тысяч, но при этом город живёт интересами СКА. Бред полный. Уверен, что следят за командой максимум 300-350 тысяч граждан.
+4
-4
0
Страшно, что Ротенберг даже не понимает какое он дно на тренерском мостике.
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