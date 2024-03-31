Вячеслав Фетисов: «А кто мог дать команду, чтобы СКА предвзято судили? Есть ли люди, которые могут это сделать? Это просто невозможно. Уступили по игре»

Вячеслав Фетисов не считает, что СКА стал жертвой судей.

– Хотелось бы поговорить о СКА и, в частности, о разговорах про спорное судейство, про которое говорил . Вы разделяете его мнение?

– Хочется спросить: а кто мог дать команду, чтобы СКА предвзято судили? Есть ли такие люди, которые могут это сделать?

На самом деле, 20 тысяч людей ходит на хоккей, город живет интересами СКА. Не знаю, кто может на это пойти – и ради чего, самое главное. Это просто невозможно.

Случилось то, что случилось, команда проиграла, так скажем, по игре. Видел все эти голевые моменты, могу сказать, что Екатеринбург переиграл в серии, – сказал двукратный олимпийский чемпион.