Фетисов о КХЛ: «Если сделаем равные условия для всех команд, без всяких обманов и придумывания дополнительных финансовых возможностей, то хоккей будет все интереснее»

Теги Трактор Вячеслав Фетисов КХЛ Кубок Гагарина Советский спорт Никита Гусев Динамо Джордан Уил Андрей Миронов Хоккей

Вячеслав Фетисов объяснил, что привело к вылету «Динамо» от «Трактора».

– Какая команда для вас стала главной сенсацией второго раунда?

– Для меня главная сенсация – это «Трактор», он больше всего удивил. Они очень долго к этому шли, команда очень интересно играет под руководством Алексея Заварухина. Видно, что ребята выполняют установки тренера и креативят, интересно их смотреть – в общем, молодцы!

– А с чем можете связать результат в серии «Динамо» – «Трактор»? Почему лучшая команда регулярки получила 0-4?

– Нужно быть внутри «Динамо» в первую очередь, чтобы понимать, что произошло. Я считаю, это то, к чему КХЛ и идет, чтобы не было предсказуемости. Такие сюрпризы я связываю с тем, что начинают выравниваться условия у клубов. Если мы сделаем равные условия для всех команд, без всяких обманов и придумывания всяких дополнительных финансовых возможностей, то хоккей будет все интереснее и интереснее.

Если мы еще запустим сюда побольше ребят извне, то я думаю, что уровень поднимется серьезно. Равные возможности, конкуренция за место в составе – она и даст возможность нам наслаждаться плей-офф, что мы сейчас и видим.

– Можно ли отнести к причинам провала «Динамо» то, что лидеры клуба в лице Гусева, Уила и Миронова сильно сдали в матчах на вылет?

– Я не хочу так говорить, Никита здорово провел сезон, побил все рекорды. От лидеров, конечно, зависит многое, но в целом команда, тактика на игру, стратегия всей серии – это тоже немаловажные факторы. Случилось то, что случилось, лидеры не сыграли на должном уровне, а остальная команда не поддержала, не появилось новых героев. Имеем тот результат в итоге, который «Динамо» получило, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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11 комментариев
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"без всяких обманов и придумывания всяких дополнительных финансовых возможностей"

Вот где ключ.
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Как интересно звучит, когда человек от хоккея и от власти открыто признает, что условия не равные.
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Что же мешало изначально сделать условия равными? Хм...
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Так делайте, че языком зря молоть! Или как всегда - надо делать, но кому и что конкретно это вопрос десятый?
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Если запретят переподписание контрактов на снижение и другие финансовые лазейки, то мы тогда вообще не увидим СКА с гениальным тренером .
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Равные условия как для кандидатов на пост президента страны
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Лицемер
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«Но в реалиях современной России, такое не представляется возможным» -: добавил Вячеслав
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