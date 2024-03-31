Фетисов о КХЛ: «Если сделаем равные условия для всех команд, без всяких обманов и придумывания дополнительных финансовых возможностей, то хоккей будет все интереснее»

Вячеслав Фетисов объяснил, что привело к вылету «Динамо» от «Трактора».

– Какая команда для вас стала главной сенсацией второго раунда?

– Для меня главная сенсация – это « », он больше всего удивил. Они очень долго к этому шли, команда очень интересно играет под руководством Алексея Заварухина. Видно, что ребята выполняют установки тренера и креативят, интересно их смотреть – в общем, молодцы!

– А с чем можете связать результат в серии «Динамо» – «Трактор»? Почему лучшая команда регулярки получила 0-4?

– Нужно быть внутри «Динамо» в первую очередь, чтобы понимать, что произошло. Я считаю, это то, к чему и идет, чтобы не было предсказуемости. Такие сюрпризы я связываю с тем, что начинают выравниваться условия у клубов. мы сделаем равные условия для всех команд, без всяких обманов и придумывания всяких дополнительных финансовых возможностей, то хоккей будет все интереснее и интереснее.

Если мы еще запустим сюда побольше ребят извне, то я думаю, что уровень поднимется серьезно. Равные возможности, конкуренция за место в составе – она и даст возможность нам наслаждаться плей-офф, что мы сейчас и видим.

– Можно ли отнести к причинам провала «Динамо» то, что лидеры клуба в лице , Уила и сильно сдали в матчах на вылет?

– Я не хочу так говорить, Никита здорово провел сезон, побил все рекорды. От лидеров, конечно, зависит многое, но в целом команда, тактика на игру, стратегия всей серии – это тоже немаловажные факторы. Случилось то, что случилось, лидеры не сыграли на должном уровне, а остальная команда не поддержала, не появилось новых героев. Имеем тот результат в итоге, который «Динамо» получило, – сказал двукратный олимпийский чемпион.