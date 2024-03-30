Вячеслав Фетисов: «Непредсказуемость плей-офф – главное достижение сезона КХЛ. К этому наш хоккей стремился долгие годы. Фаворитов нет ни в одной паре»

Теги Металлург Мг Автомобилист Вячеслав Фетисов КХЛ Кубок Гагарина Спорт-Экспресс Хоккей

Вячеслав Фетисов назвал непредсказуемость плей-офф достижением КХЛ.

Двукратный олимпийский чемпион ответил на вопрос относительно серии полуфинала между «Металлургом» и «Автомобилистом».

«Будет интересная серия. Непредсказуемость плей-офф – главное достижение этого года.

Это то, чему наш хоккей стремился долгие годы. Интрига есть, будет интересно. Фаворитов нет ни в одной паре», – сказал Вячеслав Фетисов.

Полуфиналы плей-офф КХЛ – главное: расклады, расписание серий, ключевые факты

9 комментариев
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перекрёстный плей-офф, лучше что было в лиге за последние годы.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Ну Фетисову то из ГосДумы виднее всего. Спасибо что разъяснил нам, болельщикам.
Адекватно все разложил он. Или ты не на суть смотришь, а на вторичные факторы? Человек из думы не может адекватные вещи говорить?
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Жаль только, что произошло это из-за снижения уровня игроков, а не потому что звёздам пришлось разъехаться по разным клубом из-за потолка (как могло бы быть, например, в 2015). Хорошо, что при этом появляются новые локальные звёзды. Надеюсь, клубы их смогут удержать, а не раздавать за мешок картошки всяким скам и подобным.
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это самое ценное в спорте, что каждый может победить каждого!!! Наконец-то люди начинают это понимать!
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Ответ Zam22
перекрёстный плей-офф, лучше что было в лиге за последние годы.
Потолок зарплат не хуже. Без него и перекрестный плей-офф не был бы таким, как сейчас
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Ну Фетисову то из ГосДумы виднее всего.
Спасибо что разъяснил нам, болельщикам.
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Ну паровозы всетаки фавориты в паре с трактором. Хотя Динамо тоже были фаворитами….)
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еще бы как в турнире покерном , выдали бы всем клубам по 900 млн.в Амур с Адмиралом хер бы кто поехал, все топчики дрались бы за место в Московских клубах , там жизнь гламурнее и престижнее,на систему РР забили бы однозначно , в дурдом только по приговору, вот и филал чемпионата СССР , все московские клубы в ТОПе
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Ответ RVC
Потолок зарплат не хуже. Без него и перекрестный плей-офф не был бы таким, как сейчас
перекрёсток снизил шансы запада на финал. Жаль что не смогли Локо обрезать западной конференции шансы.
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