Вячеслав Фетисов: «Непредсказуемость плей-офф – главное достижение сезона КХЛ. К этому наш хоккей стремился долгие годы. Фаворитов нет ни в одной паре»

Вячеслав Фетисов назвал непредсказуемость плей-офф достижением КХЛ.

Двукратный олимпийский чемпион ответил на вопрос относительно серии полуфинала между « » и « ».

«Будет интересная серия. Непредсказуемость плей-офф – главное достижение этого года.

Это то, чему наш хоккей стремился долгие годы. Интрига есть, будет интересно. Фаворитов нет ни в одной паре», – сказал .

Полуфиналы плей-офф КХЛ – главное: расклады, расписание серий, ключевые факты