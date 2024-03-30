Вячеслав Фетисов: «Непредсказуемость плей-офф – главное достижение сезона КХЛ. К этому наш хоккей стремился долгие годы. Фаворитов нет ни в одной паре»
Вячеслав Фетисов назвал непредсказуемость плей-офф достижением КХЛ.
Двукратный олимпийский чемпион ответил на вопрос относительно серии полуфинала между «Металлургом» и «Автомобилистом».
«Будет интересная серия. Непредсказуемость плей-офф – главное достижение этого года.
Это то, чему наш хоккей стремился долгие годы. Интрига есть, будет интересно. Фаворитов нет ни в одной паре», – сказал Вячеслав Фетисов.
Полуфиналы плей-офф КХЛ – главное: расклады, расписание серий, ключевые факты
Спасибо что разъяснил нам, болельщикам.