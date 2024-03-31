Денис Баранцев: «Автомобилисту» на руку сыграло то, что никто в нас не верил. Мы были целостным коллективом и бились друг за друга – это сыграло ключевую роль»

Теги Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Денис Баранцев Евгений Аликин Владимир Галкин Хоккей

Денис Баранцев рассказал, как «Автомобилист» дошел до 1/2 финала Кубка Гагарина.

– Немногие ожидали от вас столь успешного выступления в плей-офф. Как удалось пройти так далеко?

– Это нам на руку сыграло, что от нас никто такого не ожидал, никто в нас не верил. А мы взяли и сделали это. На самом деле, перед плей-офф мы всей командой, можно сказать, сплотились. И в двух прошедших сериях, возможно, показывали неяркую игру, но все вместе были целостным коллективом и бились друг за друга. Мне кажется, это сыграло ключевую роль.

Как и поддержка болельщиков, которые здорово нам помогали и в домашних, и в выездных матчах, за что им большое спасибо!

– Как именно сплотились?

– Трудно сказать что-то определенное. У нас не супермолодая команда, но и не слишком старая. У кого-то в «Автомобилисте» есть опыт плей-офф, у кого-то нет. И старались друг другу подсказывать, как действовать, делились этим опытом с молодыми ребятами.

В итоге сказалось просто большое желание выигрывать игру за игрой независимо от того, какой перед нами соперник. Игру за игрой работали и снова работали. В итоге перерабатывали соперников. И спокойно выполняли тренерские установки. Надеюсь, дальше тоже не будем планочку снижать.

– Удивило то, как команду «Автомобилист» выручал в этой серии Евгений Аликин, для которого это был первый плей-офф?

– Я так скажу: у нас вратари в порядке – что Женя Аликин, что Володя Галкин.

– В чем прибавил «Автомобилист» по сравнению с прошлым плей-офф, когда на ровном месте упустил победу над «Металлургом», ведя 3:1 в конце седьмой игры?

– Это тоже был некий опыт, когда мы так упустили победу в седьмой игре. Тренерский штаб сделал свои выводы из этого, команда тоже – точнее, ее костяк, оставшийся с того плей-офф. Теперь прошлый сезон можно забыть, поскольку это прошлый сезон.

В новом уже результат другой, как вы видите. Хотя коллектив тот же – просто его точечно усилили.

Нельзя сказать, что в этом сезоне все было идеально. Бывали провальные периоды, бывали хорошие. Наверное, мало кто ожидал, что нынешний плей-офф получится таким. Но это хоккей: мы просто делаем свое дело и верим в то, что делаем, – сказал защитник.

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1 комментарий
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Здесь, как говорится, аппетит приходит во время еды. Коли появился шанс сыграть в финале КГ, надо пробовать, и отдать все силы. Кто его знает, может это единственный шанс на ближайшие годы. Уже превзошли сами себя, дерзайте в дальнейшем.
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