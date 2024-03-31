Денис Баранцев: «Эксперты считали, что СКА может отыграться. А мы думали: «Можете считать так. Мы свое дело постараемся завершить на правильной ноте»

Денис Баранцев высказался о победе в серии против СКА в плей-офф.

Клуб из Санкт-Петербурга вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, уступив «Автомобилисту» (1-4). Команда из Екатеринбурга вышла в полуфинал.

– После того, как ведя в серии против СКА 3-0, проиграли четвертый матч, было принципиально закончить противостояние в пятой игре?

– Все прекрасно понимают, что СКА – очень хорошая и сильная команда. И если мы будем их подпускать к себе ближе и ближе, то можем попасть в такую плохую историю, когда с 0-3 можем доиграться.

Может быть, совсем уж конкретных мыслей таких не присутствовало, но веяло подобными ощущениями, потому что ты еще ведь читаешь интервью всяких экспертов. Это тоже немного о себе дает знать: «Ага, практически все эксперты против». Большинство из них думали, что СКА может отыграться в этой серии. А мы, в свою очередь, думали: «Хорошо, можете считать так. Мы свое дело постараемся завершить на правильной ноте».

Поэтому понимали, что чем раньше завершим серию, тем лучше. И у нас получилось это сделать. Хотя изначально никто не ожидал, что мы даже 3-0 поведем.

А мы просто выходили на лед и делали свое дело. Возможно, проигрывали сопернику в каких-то моментах, но по итогу забили голов больше, были более сплоченными и прошли в следующий раунд.

И не хочется на этом останавливаться. А то кто-то подумает, что попали в историю екатеринбургского хоккея и на этом остановимся. Нет, аппетит приходит во время еды, – сказал защитник «Автомобилиста» Денис Баранцев.