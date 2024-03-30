Ротенберг с сыном навестили 8-летнего хоккеиста, пострадавшего во время теракта в «Крокусе». Мальчику подарили экипировку и форму сборной

Роман Ротенберг встретился с пострадавшим во время теракта в «Крокусе» мальчиком.

22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области произошел теракт. Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар.

8-летний Илья Толпыкин из школы «Олимпийская Деревня-80» получил открытую черепно-мозговую травму, сотрясение, закрытую травму грудной клетки, ушиб легких и передней стенки брюшной полости. Помимо этого, мальчик перенес закрытые переломы левой бедренной кости и ключицы.

«Сегодня ездил с сыном Ромой и ребятами из его команды к 8-летнему хоккеисту Илье Толпыкину. Мальчик лежит в больнице. Он серьезно пострадал во время теракта в «Крокус Сити Холл»: нелюди, совершившие преступление, специально сбили его на улице, когда удирали на машине.

Я лично и ребята восхитились мужеством Ильи! Он стойко переносит боль, идет на поправку и уже рвется на лед. Поговорили с ним и его родителями, лечащим врачом.

Уже писал, что оказал материальную помощь его семье. Сегодня мы подарили ему хоккейную экипировку, а также тренировочную форму сборной России.

Еще раз желаю Илье здоровья, побыстрее выздороветь и вернуться на лед, и, главное, забыть эти страшные минуты жизни, чтобы они не стали психологической травмой! Его родителям – стойкости, терпения.

В эти тяжелые дни нам надо объединяться, помогать друг другу! Вместе мы – сила!» – сказано в сообщении Романа Ротенберга.

Также скорейшего выздоровления мальчику пожелали Александр Овечкин, а Евгений Малкин предложил вместе посетить хоккейный матч, когда игрок приедет в Москву после завершения сезона в НХЛ. Илья Ковальчук посетил 8-летнего тезку в больничной палате, выразил слова поддержки и подарил ему клюшку и игровой свитер.

Кроме того, слова поддержки направили капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов, капитан московского «Динамо» Андрей Миронов, игроки ЦСКА Владислав Каменев, Михаил Григоренко, Виталий Абрамов, Тахир Мингачев и Ярослав Дыбленко, нижегородское «Торпедо» и хабаровский «Амур».