Овечкин поддержал 8-летнего хоккеиста, пострадавшего во время теракта в «Крокусе»: «Ты все выдержишь! Шрамы только украшают мужчину. Скоро вернешься на лед и покажешь всем, я в тебя верю!»

Александр Овечкин поддержал 8-летнего хоккеиста, пострадавшего во время теракта.

22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области произошел теракт. Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар.

8-летний Илья Толпыкин из школы «Олимпийская Деревня-80» был сбит автомобилем, в котором находились террористы. У мальчика диагностировали открытую черепно-мозговую травму, сотрясение, закрытую травму грудной клетки, ушиб легких и передней стенки брюшной полости. Помимо этого, мальчик перенес закрытые переломы левой бедренной кости и ключицы.

«Илья, привет! Это Александр Овечкин. Я слышал, что с тобой и твоей маленькой сестренкой случилась беда, ты сейчас находишься в больнице.

Я знаю, ты крепкий, смелый, сильный парень, ты обязательно все выдержишь! А шрамы только украшают настоящего мужчину.

Я желаю тебе скорейшего выздоровления, я слышал, ты увлекаешься хоккеем, поэтому скоро ты вернешься на лед и покажешь всем, я в тебя верю!

Обнимаю, огромный привет семье!» – сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в видео-обращении мальчику.