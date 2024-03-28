Ковальчук навестил 8-летнего хоккеиста, пострадавшего во время теракта в «Крокусе». Форвард «Спартака» подарил мальчику клюшку и игровой свитер
Илья Ковальчук навестил мальчика, пострадавшего во время теракта в «Крокусе».
22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области произошел теракт. Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар.
8-летний Илья Толпыкин из школы «Олимпийская Деревня-80» был сбит автомобилем, в котором находились террористы. У мальчика диагностировали открытую черепно-мозговую травму, сотрясение, закрытую травму грудной клетки, ушиб легких и передней стенки брюшной полости. Помимо этого, мальчик перенес закрытые переломы левой бедренной кости и ключицы.
Илья Ковальчук посетил своего 8-летнего тезку в больничной палате, выразил слова поддержки и подарил ему клюшку и игровой свитер.
Также скорейшего выздоровления мальчику пожелал Александр Овечкин, а Евгений Малкин предложил вместе посетить хоккейный матч, когда игрок приедет в Москву после завершения сезона в НХЛ.
Кроме того, слова поддержки Илье направили капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов, капитан московского «Динамо» Андрей Миронов, игроки ЦСКА Владислав Каменев, Михаил Григоренко, Виталий Абрамов, Тахир Мингачев и Ярослав Дыбленко.