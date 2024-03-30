Никитин о серии с «Трактором»: «Нас ждет непростая команда. Мы должны быть движущей силой. Надо сохранить энергетику, быть сконцентрированным на 100%»

Игорь Никитин высказался о предстоящей серии Кубка Гагарина с «Трактором».

« » обыграл «Авангард» во втором раунде Кубка Гагарина (4-3 в серии, 2:0 в седьмом матче). В полуфинале команда сыграет с « ».

«Нас ждет непростая команда. Но мы не то что должны ориентироваться на себя, мы… движущей силой должны быть. Сам себя победишь, значит, будет шанс победить соперника. А если сам не можешь победить, то как тут с соперником справиться? Тем более, тут уже каждый соперник – элитная команда.

Надо идти от себя прежде всего. Надо сохранить энергетику, нужно быть сконцентрированным на 100% в любую минуту. Главное, не слушать, а слышать – то, о чем я говорил только что», – сказал главный тренер «Локомотива» .