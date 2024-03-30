Никитин о серии с «Трактором»: «Нас ждет непростая команда. Мы должны быть движущей силой. Надо сохранить энергетику, быть сконцентрированным на 100%»

Теги Локомотив Трактор Игорь Никитин КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Хоккей

Игорь Никитин высказался о предстоящей серии Кубка Гагарина с «Трактором».

«Локомотив» обыграл «Авангард» во втором раунде Кубка Гагарина (4-3 в серии, 2:0 в седьмом матче). В полуфинале команда сыграет с «Трактором».

«Нас ждет непростая команда. Но мы не то что должны ориентироваться на себя, мы… движущей силой должны быть. Сам себя победишь, значит, будет шанс победить соперника. А если сам не можешь победить, то как тут с соперником справиться? Тем более, тут уже каждый соперник – элитная команда.

Надо идти от себя прежде всего. Надо сохранить энергетику, нужно быть сконцентрированным на 100% в любую минуту. Главное, не слушать, а слышать – то, о чем я говорил только что», – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.

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19 комментариев
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Свежести может не хватить на всю серию. Челябинск скоростная мощная команда, с отличным катанием и индивидуальным мастерством игроков.
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Ярославль, ждём! Чистого, красивого хоккея!
Давайте покажем супер серию!
ну и без оскорбления на ветке! мы же не болелы Уфы))))
Ну а победит пусть сильнейший!!!!
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Ответ Серёжа Новиков
Почему с Трактором? Если Магнитка пройдет, то она будет играть с Трактором.
Вам стоит подтянуть матчасть. Перепосева после второго раунда нет.
+3
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+3
Ответ Алексей Табашников
Ярославль, ждём! Чистого, красивого хоккея! Давайте покажем супер серию! ну и без оскорбления на ветке! мы же не болелы Уфы)))) Ну а победит пусть сильнейший!!!!
Согласен, лишь бы судьи нормально отработали.
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Ответ Огюст
Правильно сказал Никитин ,что нужно в игре С Трактором идти от своей игры , а не подстраиваться под игру соперника а иначе " раздавит " Трактор своими гусеницами !
Как бы не было. Но Трактор раздавит!!!
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напрягло, что по ходу серии с Омском перестали в коньке доминировать, надеюсь, физически не просели, а просто такая тактика была. Хорошо в этом плане, что преимущество поляны у нас
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Ответ Огюст
В прошедшем Чемпионате КХЛ Локомотив у Трактора выиграл обе игры !
Салават так все 4 выиграл у Трактора....и где он сейчас?
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Ответ Клинок
Как бы не было. Но Трактор раздавит!!!
В прошедшем Чемпионате КХЛ Локомотив у Трактора выиграл обе игры !
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Ответ Вася Вася
Челябинск слабаки, Локо возьмёт серию 4-0. Или что там, тракторята в себя поверили, выиграв у Динамо, где не было вратаря?
будем посмотреть. а Челяба Сила. учи матчасть умник
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Ответ Огюст
В прошедшем Чемпионате КХЛ Локомотив у Трактора выиграл обе игры !
Динамо и салат тоже
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Ответ Огюст
В прошедшем Чемпионате КХЛ Локомотив у Трактора выиграл обе игры !
И Салават выйграл 4, и Динамо 2.
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Если Трактор покажет на поле весь свой потенциал, у Локо шансов будет не много. У Локо вообще нет тех лидеров, которые могут ТАЩИТЬ. У Трактора тоже проблемы - те самые лидеры есть, но они "дефективные". Могут взять в игре 1-2 очка и решить, что свою миссию на сегодня выполнили. Особенно этим грешит Бурдас. Поэтому, собственно, все его прежние клубы с ним расставались без сожалений - вечно у него: "то майка короткая, то член длинный".
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Думаю Локо должен взять КГ в этом году.
Уже давно заслужили.
С Авой ожидал сложную борьбу, два первых матча это какое то недоразумение.
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Челябинск слабаки, Локо возьмёт серию 4-0. Или что там, тракторята в себя поверили, выиграв у Динамо, где не было вратаря?
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локомотив поздравляю давно заслужил, ждём полуфинал, в финале его.
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Правильно сказал Никитин ,что нужно в игре С Трактором идти от своей игры , а не подстраиваться под игру соперника а иначе " раздавит " Трактор своими гусеницами !
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ура Никитин, долой Яковлева ...
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