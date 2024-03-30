Звягин о поражении «Авангарда»: «Честная серия, никаких гадостей и подвохов от «Локомотива». Горжусь своими ребятами, не стыдно»

Сергей Звягин прокомментировал поражение «Авангарда» в серии с «Локомотивом».

Омский клуб уступил в седьмом матче (0:2, 3-4) и выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина.

– «Локомотив» с победой, у них хорошая команда. Была честная серия, не было никаких гадостей и подвохов от соперника. Они могут гордиться этим, а я горжусь своими ребятами. Иногда единство и то, что происходит с командой, дороже победы. Спасибо болельщикам.

Мы старались победить, но не смогли забить. Думаю, что ребята могут гордиться этой серией.

– Это то поражение, за которое не стыдно?

– Не стыдно, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Сергей Звягин.