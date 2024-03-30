Звягин о поражении «Авангарда»: «Честная серия, никаких гадостей и подвохов от «Локомотива». Горжусь своими ребятами, не стыдно»
Сергей Звягин прокомментировал поражение «Авангарда» в серии с «Локомотивом».
Омский клуб уступил в седьмом матче (0:2, 3-4) и выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина.
– «Локомотив» с победой, у них хорошая команда. Была честная серия, не было никаких гадостей и подвохов от соперника. Они могут гордиться этим, а я горжусь своими ребятами. Иногда единство и то, что происходит с командой, дороже победы. Спасибо болельщикам.
Мы старались победить, но не смогли забить. Думаю, что ребята могут гордиться этой серией.
– Это то поражение, за которое не стыдно?
– Не стыдно, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Сергей Звягин.
Посмотрел послематчевое флеш-интервью.
Переживает сильно, но нашел добрые слова и для своих, и для соперника. Сразу видно порядочного человека!
Николишин обедни не портит, но и не впечатляет: останется - хорошо, уйдет - тоже не особо страшно.
В ситуации с Юрчо, наверное, будут смотреть на правила лимита (могут вернуть 5 легионеров в заявку).
Вдобавок к Жафярову надо избавляться от Пьянова, Игумнова и Телегина (чтоб освободить платежку). Венгрыжановского нужно отпускать, чтоб не испортить карьеру.
К Рейнгардту и Холодилину поднимать того же Трикозова, дабы работать со всеми тремя на перспективу.
А дальше конечно хотелось бы выводов. Во-первых нужен нормальный руководитель. Эти два обморока, Титов и ещё какой то, вообще никакие. Во-вторых нужен нормальный генмен. Курьянов не тянет. Он лег под бабая и теперь, цыган у нас рулит трансферами. Если это не остановить, у нас команда будет только из его клиентов и он откровенно начнет шантажировать Авангард. Что собственно и было прошлым летом. И ещё примечательно что бывший генмен Авангарда Волков, с Трактором прошел выше. В-третьих, нужен нормальный тренер. Можно конечно дать попробовать Звягину. Но тогда нужен полный кредит доверия. И если вдруг условный спунер обосрется, то гнать нужно Спунера и тех кто с ним за одно, а не тренера. В-четвёртых нужен человек в тренерский штаб, который будет помогать молодым игрокам пройти барьер от МХЛ к КХЛ. Наши полуфабрикаты к сожалению сами не могут представлять из себя хоть что то. Кравец просто ставил их в состав и никак им не помогал. От того у нас два года нет нормальных, молодых игроков. Это нужно менять. Ну и в-пятых нужен состав. Честно не хотелось бы видеть больше Спунера, потому что так себя в ПО не ведут. Выйди и сделай от себя все зависящее. Также не нужен Жафяров. Мертвый и дорогой. Половину защиты тоже нужно отправлять на мороз. Хомченко нужен хороший сменщик. Мишурова лучше отдать в аренду. Пусть в Амуре или Сибири пылит. Может подтянется
Ну как то так. Жаль что нихрена такого не будет. А так, команде спасибо за сезон. Хорошо хоть 5 матчей показали настоящего хоккея.
Сергею Евгеньевичу спасибо за последние игры сезона. Ну и дальнейших успехов. Конечно же в тренерском штабе Авангарда.
Шарипзянова кстати я бы разжаловал. Не капитан он.
А вообще все будет зависеть от тренера. Может это они при Кравце так деградировали.
А по игре - очень много разговоров про систему Хартли, а на деле весь матч сплошные забросы в зону без особой борьбы. Плюс сами подарили оба гола Локомотиву, спасибо капитану, отличился.
Больше сказать нечего, найти бы тренера и убрать пассажиров из состава, эх, мечты :)