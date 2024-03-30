Звягин о поражении «Авангарда»: «Честная серия, никаких гадостей и подвохов от «Локомотива». Горжусь своими ребятами, не стыдно»

Теги Авангард Локомотив Сергей Звягин КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Хоккей

Сергей Звягин прокомментировал поражение «Авангарда» в серии с «Локомотивом».

Омский клуб уступил в седьмом матче (0:2, 3-4) и выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина.

– «Локомотив» с победой, у них хорошая команда. Была честная серия, не было никаких гадостей и подвохов от соперника. Они могут гордиться этим, а я горжусь своими ребятами. Иногда единство и то, что происходит с командой, дороже победы. Спасибо болельщикам.

Мы старались победить, но не смогли забить. Думаю, что ребята могут гордиться этой серией.

– Это то поражение, за которое не стыдно?

– Не стыдно, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Сергей Звягин.

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27 комментариев
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Звягину уважение!
Посмотрел послематчевое флеш-интервью.
Переживает сильно, но нашел добрые слова и для своих, и для соперника. Сразу видно порядочного человека!
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Хочется пожелать успехов Звягину в дальнейшей работе. Порядочный человек
+20
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+20
Спасибо Звягину за то, что не стал статистом, который просто достоял серию на скамейке. Но сейчас сложное решение будет у руководства - брать кого-то заслуженного, с именем, или оставить Звягина. На мой взгляд, попытаются поискать тренера в СА, если не получится, оставят Звягина в качестве главного. В том, что он продолжит работать в Авангарде в каком-то качестве, у меня сомнений нет, если не получит от кого-то лучшее предложение. А самый главный вопрос сейчас по составу. Защиту кроме Гуляева, Чистякова и Шарипзянова полностью на мороз, у кого контракты закончились. Второе звено, все же, нужно заново собирать. Юрчо, Прохоркин, Жафяров обедни не испортили, но и не сказать, что очень впечатлили. Остальные, вроде как, на своем месте. Даже Хомченко в роли основного понравился, с ним можно, по идее, дальше идти, даже если усиления для вратарской линии найти не удастся.
+16
-3
+13
Хороший вратарь, хороший мужик. Желаю вырасти в хорошего тренера
+6
0
+6
Ответ Hola Hola
Спасибо Звягину за то, что не стал статистом, который просто достоял серию на скамейке. Но сейчас сложное решение будет у руководства - брать кого-то заслуженного, с именем, или оставить Звягина. На мой взгляд, попытаются поискать тренера в СА, если не получится, оставят Звягина в качестве главного. В том, что он продолжит работать в Авангарде в каком-то качестве, у меня сомнений нет, если не получит от кого-то лучшее предложение. А самый главный вопрос сейчас по составу. Защиту кроме Гуляева, Чистякова и Шарипзянова полностью на мороз, у кого контракты закончились. Второе звено, все же, нужно заново собирать. Юрчо, Прохоркин, Жафяров обедни не испортили, но и не сказать, что очень впечатлили. Остальные, вроде как, на своем месте. Даже Хомченко в роли основного понравился, с ним можно, по идее, дальше идти, даже если усиления для вратарской линии найти не удастся.
В целом всё верно. Чистяков, возможно, уже летом будет пробовать свои силы в НХЛ, хотя контракт у него до 2026-го (надеюсь, отговорят). Прохоркин был лидером раздевалки, потому надо его оставлять (найти бы к Николаю и Мартынову кого-нибудь забивного).
Николишин обедни не портит, но и не впечатляет: останется - хорошо, уйдет - тоже не особо страшно.
В ситуации с Юрчо, наверное, будут смотреть на правила лимита (могут вернуть 5 легионеров в заявку).
Вдобавок к Жафярову надо избавляться от Пьянова, Игумнова и Телегина (чтоб освободить платежку). Венгрыжановского нужно отпускать, чтоб не испортить карьеру.
К Рейнгардту и Холодилину поднимать того же Трикозова, дабы работать со всеми тремя на перспективу.
+7
-1
+6
Это было бы слишком хорошо, если бы прошли дальше) Звягину спасибо, сделал что мог. После Кравца конечно выжжено поле. Но и то, навязали борьбу. И отпахали. Упрекнуть тренера не в чем.
А дальше конечно хотелось бы выводов. Во-первых нужен нормальный руководитель. Эти два обморока, Титов и ещё какой то, вообще никакие. Во-вторых нужен нормальный генмен. Курьянов не тянет. Он лег под бабая и теперь, цыган у нас рулит трансферами. Если это не остановить, у нас команда будет только из его клиентов и он откровенно начнет шантажировать Авангард. Что собственно и было прошлым летом. И ещё примечательно что бывший генмен Авангарда Волков, с Трактором прошел выше. В-третьих, нужен нормальный тренер. Можно конечно дать попробовать Звягину. Но тогда нужен полный кредит доверия. И если вдруг условный спунер обосрется, то гнать нужно Спунера и тех кто с ним за одно, а не тренера. В-четвёртых нужен человек в тренерский штаб, который будет помогать молодым игрокам пройти барьер от МХЛ к КХЛ. Наши полуфабрикаты к сожалению сами не могут представлять из себя хоть что то. Кравец просто ставил их в состав и никак им не помогал. От того у нас два года нет нормальных, молодых игроков. Это нужно менять. Ну и в-пятых нужен состав. Честно не хотелось бы видеть больше Спунера, потому что так себя в ПО не ведут. Выйди и сделай от себя все зависящее. Также не нужен Жафяров. Мертвый и дорогой. Половину защиты тоже нужно отправлять на мороз. Хомченко нужен хороший сменщик. Мишурова лучше отдать в аренду. Пусть в Амуре или Сибири пылит. Может подтянется
Ну как то так. Жаль что нихрена такого не будет. А так, команде спасибо за сезон. Хорошо хоть 5 матчей показали настоящего хоккея.
+8
-5
+3
По игре писать не буду. Скажу лишь одно. Какой же нефартовый для Авангарда комментатор Скворцов. Уже и не помню, когда выигрывали матч под его озвучкой. Раньше интересно было его слушать. А сейчас только отвращение вызывает.
Сергею Евгеньевичу спасибо за последние игры сезона. Ну и дальнейших успехов. Конечно же в тренерском штабе Авангарда.
+8
-5
+3
Ответ Александр Черноусов
пьянова забыли...
Я его вообще не считаю за боевую единицу, как и Телегина. Пьянова в Сибирь Телегина к Нижнекамск, к Якупову. Проскурякова в ВХЛ. Вербу вообще куда нить подальше. Из защиты оставить только Шарипзянова, Чистякова, Гуляева, Абросимова. Остальных отправить.
Шарипзянова кстати я бы разжаловал. Не капитан он.
А вообще все будет зависеть от тренера. Может это они при Кравце так деградировали.
+4
-1
+3
Перфоманс Звягина, который в паузе в третьем периоде с бешеным лицом заводил арену - пожалуй лучший момент сегодняшнего матча :)

А по игре - очень много разговоров про систему Хартли, а на деле весь матч сплошные забросы в зону без особой борьбы. Плюс сами подарили оба гола Локомотиву, спасибо капитану, отличился.

Больше сказать нечего, найти бы тренера и убрать пассажиров из состава, эх, мечты :)
+5
-3
+2
Ответ vimir
маленько радикально, особенно по Спунеру, не зная внутренней кухни не стоит утверждать, что он обосрался))
Что он обосрался сказал Кравец. Якобы живот прихватило. Понятно что ничего у него не было. Просто конфликт с тренером. Но я не понимаю как так можно. Самая важная часть сезона, а вы как малые дети. Кравец конечно не тот тренер, за которого хочется биться. Но есть же профессионализм, болельщики, деньги. Ради этого хотя бы нужно биться до последнего. А он просто перестал играть. Кто знает когда в следующий раз он начнет капризничать. Так что от таких ненадежных людей лучше избавиться. Недаром он без работы сидел, пока мы его не подобрали
+5
-3
+2
Ответ Ыжык
Это было бы слишком хорошо, если бы прошли дальше) Звягину спасибо, сделал что мог. После Кравца конечно выжжено поле. Но и то, навязали борьбу. И отпахали. Упрекнуть тренера не в чем. А дальше конечно хотелось бы выводов. Во-первых нужен нормальный руководитель. Эти два обморока, Титов и ещё какой то, вообще никакие. Во-вторых нужен нормальный генмен. Курьянов не тянет. Он лег под бабая и теперь, цыган у нас рулит трансферами. Если это не остановить, у нас команда будет только из его клиентов и он откровенно начнет шантажировать Авангард. Что собственно и было прошлым летом. И ещё примечательно что бывший генмен Авангарда Волков, с Трактором прошел выше. В-третьих, нужен нормальный тренер. Можно конечно дать попробовать Звягину. Но тогда нужен полный кредит доверия. И если вдруг условный спунер обосрется, то гнать нужно Спунера и тех кто с ним за одно, а не тренера. В-четвёртых нужен человек в тренерский штаб, который будет помогать молодым игрокам пройти барьер от МХЛ к КХЛ. Наши полуфабрикаты к сожалению сами не могут представлять из себя хоть что то. Кравец просто ставил их в состав и никак им не помогал. От того у нас два года нет нормальных, молодых игроков. Это нужно менять. Ну и в-пятых нужен состав. Честно не хотелось бы видеть больше Спунера, потому что так себя в ПО не ведут. Выйди и сделай от себя все зависящее. Также не нужен Жафяров. Мертвый и дорогой. Половину защиты тоже нужно отправлять на мороз. Хомченко нужен хороший сменщик. Мишурова лучше отдать в аренду. Пусть в Амуре или Сибири пылит. Может подтянется Ну как то так. Жаль что нихрена такого не будет. А так, команде спасибо за сезон. Хорошо хоть 5 матчей показали настоящего хоккея.
маленько радикально, особенно по Спунеру, не зная внутренней кухни не стоит утверждать, что он обосрался))
+2
0
+2
Ответ Ыжык
Это было бы слишком хорошо, если бы прошли дальше) Звягину спасибо, сделал что мог. После Кравца конечно выжжено поле. Но и то, навязали борьбу. И отпахали. Упрекнуть тренера не в чем. А дальше конечно хотелось бы выводов. Во-первых нужен нормальный руководитель. Эти два обморока, Титов и ещё какой то, вообще никакие. Во-вторых нужен нормальный генмен. Курьянов не тянет. Он лег под бабая и теперь, цыган у нас рулит трансферами. Если это не остановить, у нас команда будет только из его клиентов и он откровенно начнет шантажировать Авангард. Что собственно и было прошлым летом. И ещё примечательно что бывший генмен Авангарда Волков, с Трактором прошел выше. В-третьих, нужен нормальный тренер. Можно конечно дать попробовать Звягину. Но тогда нужен полный кредит доверия. И если вдруг условный спунер обосрется, то гнать нужно Спунера и тех кто с ним за одно, а не тренера. В-четвёртых нужен человек в тренерский штаб, который будет помогать молодым игрокам пройти барьер от МХЛ к КХЛ. Наши полуфабрикаты к сожалению сами не могут представлять из себя хоть что то. Кравец просто ставил их в состав и никак им не помогал. От того у нас два года нет нормальных, молодых игроков. Это нужно менять. Ну и в-пятых нужен состав. Честно не хотелось бы видеть больше Спунера, потому что так себя в ПО не ведут. Выйди и сделай от себя все зависящее. Также не нужен Жафяров. Мертвый и дорогой. Половину защиты тоже нужно отправлять на мороз. Хомченко нужен хороший сменщик. Мишурова лучше отдать в аренду. Пусть в Амуре или Сибири пылит. Может подтянется Ну как то так. Жаль что нихрена такого не будет. А так, команде спасибо за сезон. Хорошо хоть 5 матчей показали настоящего хоккея.
пьянова забыли...
+2
-1
+1
Ответ Ыжык
Это было бы слишком хорошо, если бы прошли дальше) Звягину спасибо, сделал что мог. После Кравца конечно выжжено поле. Но и то, навязали борьбу. И отпахали. Упрекнуть тренера не в чем. А дальше конечно хотелось бы выводов. Во-первых нужен нормальный руководитель. Эти два обморока, Титов и ещё какой то, вообще никакие. Во-вторых нужен нормальный генмен. Курьянов не тянет. Он лег под бабая и теперь, цыган у нас рулит трансферами. Если это не остановить, у нас команда будет только из его клиентов и он откровенно начнет шантажировать Авангард. Что собственно и было прошлым летом. И ещё примечательно что бывший генмен Авангарда Волков, с Трактором прошел выше. В-третьих, нужен нормальный тренер. Можно конечно дать попробовать Звягину. Но тогда нужен полный кредит доверия. И если вдруг условный спунер обосрется, то гнать нужно Спунера и тех кто с ним за одно, а не тренера. В-четвёртых нужен человек в тренерский штаб, который будет помогать молодым игрокам пройти барьер от МХЛ к КХЛ. Наши полуфабрикаты к сожалению сами не могут представлять из себя хоть что то. Кравец просто ставил их в состав и никак им не помогал. От того у нас два года нет нормальных, молодых игроков. Это нужно менять. Ну и в-пятых нужен состав. Честно не хотелось бы видеть больше Спунера, потому что так себя в ПО не ведут. Выйди и сделай от себя все зависящее. Также не нужен Жафяров. Мертвый и дорогой. Половину защиты тоже нужно отправлять на мороз. Хомченко нужен хороший сменщик. Мишурова лучше отдать в аренду. Пусть в Амуре или Сибири пылит. Может подтянется Ну как то так. Жаль что нихрена такого не будет. А так, команде спасибо за сезон. Хорошо хоть 5 матчей показали настоящего хоккея.
Ну да, Амур и Сибирь прям мечтают о Мишурове)
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Ответ Ыжык
Ну в Сибири Костина пригрели же. А тут перспективный, молодой. С опытом в КХЛ. Грех отказываться.
Без обид, но даже со скидкой на уровень лиги пока что не вижу Мишурова и вторым вратарём в любой команде лиги
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Ответ Серый
Без обид, но даже со скидкой на уровень лиги пока что не вижу Мишурова и вторым вратарём в любой команде лиги
Ну не знаю. Как по мне он точно не хуже нынешней вратарской бригады Сибири. И у него есть шанс стать ещё лучше, молодой же.
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Комментарий удален пользователем
Ответ Ыжык
Ну не знаю. Как по мне он точно не хуже нынешней вратарской бригады Сибири. И у него есть шанс стать ещё лучше, молодой же.
Ну нет, до Красоткина ему далеко
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Ответ Ренат Ильясов
В целом всё верно. Чистяков, возможно, уже летом будет пробовать свои силы в НХЛ, хотя контракт у него до 2026-го (надеюсь, отговорят). Прохоркин был лидером раздевалки, потому надо его оставлять (найти бы к Николаю и Мартынову кого-нибудь забивного). Николишин обедни не портит, но и не впечатляет: останется - хорошо, уйдет - тоже не особо страшно. В ситуации с Юрчо, наверное, будут смотреть на правила лимита (могут вернуть 5 легионеров в заявку). Вдобавок к Жафярову надо избавляться от Пьянова, Игумнова и Телегина (чтоб освободить платежку). Венгрыжановского нужно отпускать, чтоб не испортить карьеру. К Рейнгардту и Холодилину поднимать того же Трикозова, дабы работать со всеми тремя на перспективу.
Ну, Телегина пора отцеплять, согласен, такой же как Якупов - полсезона в лазарете сидит, да и когда выходит, его ценность ограничена. По Игумнову - контракт немного тяжеловат для его статуса (65 на два сезона), но он у него еще в следующем году действует, надо обменивать, если что. В общем, так же, как с Николишиным, особой потерей не станет, но и если останется, то пусть будет. Пьянов тоже на контракте на следующий сезон. Если удастся сменять, то будет хорошо. Но едва ли кто его возьмет с его зп, кроме команд с ДВ. Венгру, да, тоже лавку полировать ни к чему. Но это так, не самые выступающие проблемы.
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Ответ Strannix
Что вы имеете в виду?
Поди-ка Буше и Спунера)
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Ответ Хаскерс
Комментарий удален пользователем
Что вы имеете в виду?
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В принципе Авангард провел неплохой сезон - выше потолка не прыгнули, хотя могли, но и упрекнуть особо не в чем.Жаль, что на седьмой матч не хватило фарта и азарта, видимо все оставили в шестом, да и в движении просели. Но в конечном итоге можно сказать спасибо за сезон и ждем перемен к лучшему в следующем.
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Спасибо за Серию! Весь год ждешь именно такого хоккея.
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