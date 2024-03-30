Бердников о «Тракторе»: «Выиграть Кубок Гагарина – реально. Но все нужно делать поэтапно: сделали два шага, надо делать третий, а потом уже говорить о четвертом. Плей-офф – лотерея»

Теги Салават Юлаев Северсталь Трактор Торпедо болельщики Вадим Бердников Алексей Заварухин КХЛ Кубок Гагарина Динамо Хоккей

Вадим Бердников считает, что «Трактор» может побороться за Кубок Гагарина.

– Следите за результатами родного «Трактора» в плей-офф? Команда вышла в полуфинал Кубка Гагарина.

– В первую очередь хотел бы поздравить город и болельщиков. Все знают, что челябинские болельщики – особенные. В городе уже давно ждали таких результатов от «Трактора».

В руководстве доверили команду Алексею Борисовичу Заварухину, и, значит, сделали правильный шаг. Я его знаю давно – мы плотно общаемся и дружим. Знаю, какой он человек и специалист.

Заварухин и поиграл под руководством многих тренеров, еще старой формации и иностранцев, и сам успел поработать в разных клубах. Он доказывает, что готов не просто быть главным тренером, но и подниматься наверх.

Хорошая была серия с Уфой, а с «Динамо» – просто супер. Никто не ожидал, что получится справиться со счетом 4-0.

– «Трактор» может побороться и за Кубок Гагарина?

– Конечно, может. Команда на ходу и дай бог, чтобы не было травм, чтобы все игроки оставались в обойме и работали как единый мотор.

Я думаю, что выиграть Кубок – реально. Но все нужно делать поэтапно: сделали два шага и надо делать третий, а потом уже говорить о четвертом. Плей-офф – это такая лотерея, что может выиграть каждый. В полуфиналы попадают уже неслучайные команды.

– Челябинск заслужил такие результаты?

 – Да, действительно Челябинск заслужил. Разные сезоны были, и в начале чемпионата не было такого интереса к команде.

Я много общаюсь о хоккее с людьми не из Челябинска и много слышу положительных отзывов о «Тракторе». Говорят, как команда преобразилась.

Все отмечают игру «Трактора», «Торпедо» и «Северстали» и то, что в Челябинске показывают быстрый, комбинационный хоккей. Приятно смотреть на таких исполнителей, – сказал бывший нападающий «Трактора» Вадим Бердников.

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23 комментария
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Трактор за последние 7 сезонов уже 3 раза в полуфинал выходил. Болелы Запада просто не следили за Востоком, поэтому не в курсе
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если возьмёт Кубок Челяба, то это будет супер чудо, но как по мне всё равно считаю трактор, самой слабой командой в полуфинале, чисто моё мнение... без обид...
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Ответ Андрей Королёнок
Там все на одном уровне, кроме Локо.
я даже как-то больше на авто ставлю, ну или локо
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Ответ Марат
То есть Тртыр? А почему дно?
Мазута в гостях. 4-1 Локо победит на изи. Скриньте
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Ответ borman usinsk
4-1
То есть Тртыр? А почему дно?
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Ответ Марат
Полуфинал Тртыр и Туту. Кто сильнее? Я за Трактор.
4-1
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Ответ Андрей Королёнок
Металлург-то откуда нарисовался? Он же без пяти минут в отпуске.
Ну и где тут нога?
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Ответ Младший лейтенант
Ни про какую ногу я не писал. Зачем врать?
Металлург-то откуда нарисовался? Он же без пяти минут в отпуске.
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Ответ Младший лейтенант
Ни про какую ногу я не писал. Зачем врать?
😜🤝🤝🤝Листай на верх, читай
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Ответ Андрей Королёнок
Вы же написали, что Металург, одной ногой в отпуске🤷‍♀️
Ни про какую ногу я не писал. Зачем врать?
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Ответ Младший лейтенант
Не говорил я не про какие грани.
Вы же написали, что Металург, одной ногой в отпуске🤷‍♀️
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Ответ Андрей Королёнок
Вы говорите они на гране вылета? Исходя из этой логике Спартак уже вылетел)) (
Не говорил я не про какие грани.
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Ответ Младший лейтенант
И что из этого?
Вы говорите они на гране вылета? Исходя из этой логике Спартак уже вылетел)) (
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Ответ Андрей Королёнок
Какая зависть. Магнитка ведëт в серии.
И что из этого?
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Ответ Младший лейтенант
зависть - плохое чувство.
Какая зависть. Магнитка ведëт в серии.
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Ответ Младший лейтенант
Металлург-то откуда нарисовался? Он же без пяти минут в отпуске.
Вам можно позавидовать, вы очень внимательно следите за хоккеем.
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Ответ Xell
Нереально и не думаю. Салават, Динамо, потом Локо/Авангард, затем Металлург/Авто. И все серии гостевые. Физически просто не потянут.
Металлург-то откуда нарисовался? Он же без пяти минут в отпуске.
+2
-2
0
Полуфинал Тртыр и Туту. Кто сильнее? Я за Трактор.
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