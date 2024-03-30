Бердников о «Тракторе»: «Выиграть Кубок Гагарина – реально. Но все нужно делать поэтапно: сделали два шага, надо делать третий, а потом уже говорить о четвертом. Плей-офф – лотерея»
Вадим Бердников считает, что «Трактор» может побороться за Кубок Гагарина.
– Следите за результатами родного «Трактора» в плей-офф? Команда вышла в полуфинал Кубка Гагарина.
– В первую очередь хотел бы поздравить город и болельщиков. Все знают, что челябинские болельщики – особенные. В городе уже давно ждали таких результатов от «Трактора».
В руководстве доверили команду Алексею Борисовичу Заварухину, и, значит, сделали правильный шаг. Я его знаю давно – мы плотно общаемся и дружим. Знаю, какой он человек и специалист.
Заварухин и поиграл под руководством многих тренеров, еще старой формации и иностранцев, и сам успел поработать в разных клубах. Он доказывает, что готов не просто быть главным тренером, но и подниматься наверх.
Хорошая была серия с Уфой, а с «Динамо» – просто супер. Никто не ожидал, что получится справиться со счетом 4-0.
– «Трактор» может побороться и за Кубок Гагарина?
– Конечно, может. Команда на ходу и дай бог, чтобы не было травм, чтобы все игроки оставались в обойме и работали как единый мотор.
Я думаю, что выиграть Кубок – реально. Но все нужно делать поэтапно: сделали два шага и надо делать третий, а потом уже говорить о четвертом. Плей-офф – это такая лотерея, что может выиграть каждый. В полуфиналы попадают уже неслучайные команды.
– Челябинск заслужил такие результаты?
– Да, действительно Челябинск заслужил. Разные сезоны были, и в начале чемпионата не было такого интереса к команде.
Я много общаюсь о хоккее с людьми не из Челябинска и много слышу положительных отзывов о «Тракторе». Говорят, как команда преобразилась.
Все отмечают игру «Трактора», «Торпедо» и «Северстали» и то, что в Челябинске показывают быстрый, комбинационный хоккей. Приятно смотреть на таких исполнителей, – сказал бывший нападающий «Трактора» Вадим Бердников.