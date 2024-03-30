Бердников о «Тракторе»: «Выиграть Кубок Гагарина – реально. Но все нужно делать поэтапно: сделали два шага, надо делать третий, а потом уже говорить о четвертом. Плей-офф – лотерея»

Вадим Бердников считает, что «Трактор» может побороться за Кубок Гагарина.

– Следите за результатами родного «Трактора» в плей-офф? Команда вышла в полуфинал Кубка Гагарина.

– В первую очередь хотел бы поздравить город и болельщиков. Все знают, что челябинские болельщики – особенные. В городе уже давно ждали таких результатов от «Трактора».

В руководстве доверили команду Алексею Борисовичу Заварухину, и, значит, сделали правильный шаг. Я его знаю давно – мы плотно общаемся и дружим. Знаю, какой он человек и специалист.

Заварухин и поиграл под руководством многих тренеров, еще старой формации и иностранцев, и сам успел поработать в разных клубах. Он доказывает, что готов не просто быть главным тренером, но и подниматься наверх.

Хорошая была серия с Уфой, а с « » – просто супер. Никто не ожидал, что получится справиться со счетом 4-0.

– «Трактор» может побороться и за ?

– Конечно, может. Команда на ходу и дай бог, чтобы не было травм, чтобы все игроки оставались в обойме и работали как единый мотор.

Я думаю, что выиграть Кубок – реально. Но все нужно делать поэтапно: сделали два шага и надо делать третий, а потом уже говорить о четвертом. Плей-офф – это такая лотерея, что может выиграть каждый. В полуфиналы попадают уже неслучайные команды.

– Челябинск заслужил такие результаты?

– Да, действительно Челябинск заслужил. Разные сезоны были, и в начале чемпионата не было такого интереса к команде.

Я много общаюсь о хоккее с людьми не из Челябинска и много слышу положительных отзывов о «Тракторе». Говорят, как команда преобразилась.

Все отмечают игру «Трактора», « » и « » и то, что в Челябинске показывают быстрый, комбинационный хоккей. Приятно смотреть на таких исполнителей, – сказал бывший нападающий « » Вадим Бердников.