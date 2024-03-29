Плющев о том, может ли Запад попросить вернуть прежний плей-офф: «Не исключаю. Но перекрестный привлекает больше болельщиков. Надо начинать играть его уже с 1/8 финала»

Владимир Плющев поделился мнением о формате проведения плей-офф КХЛ.

– Могут ли клубы Западной конференции попросить вернуть прежний формат плей-офф?

– Не исключаю такой возможности. Но это будет слишком демонстративно.

Плей-офф на сегодняшний день показал, что это интересно. Перекрестный плей-офф привлекает больше болельщиков.

Идут стыковые матчи между лидерами Запада и Востока, а не в своих конференциях команды разбираются, где уже играли по несколько раз за сезон.

Вообще о перекрестном плей-офф говорили 8-10 лет. Было много противников такой идеи.

Но трибуны в последнее время стали пустеть. Организаторам КХЛ пришлось принять такое решение, чтобы привлечь болельщиков.

Думаю, что болельщики отреагировали однозначно. И вообще перекрестный плей-офф надо начинать играть уже с 1/8 финала, а не с 1/4, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.