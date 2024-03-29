Плющев о том, может ли Запад попросить вернуть прежний плей-офф: «Не исключаю. Но перекрестный привлекает больше болельщиков. Надо начинать играть его уже с 1/8 финала»
Владимир Плющев поделился мнением о формате проведения плей-офф КХЛ.
– Могут ли клубы Западной конференции попросить вернуть прежний формат плей-офф?
– Не исключаю такой возможности. Но это будет слишком демонстративно.
Плей-офф на сегодняшний день показал, что это интересно. Перекрестный плей-офф привлекает больше болельщиков.
Идут стыковые матчи между лидерами Запада и Востока, а не в своих конференциях команды разбираются, где уже играли по несколько раз за сезон.
Вообще о перекрестном плей-офф говорили 8-10 лет. Было много противников такой идеи.
Но трибуны в последнее время стали пустеть. Организаторам КХЛ пришлось принять такое решение, чтобы привлечь болельщиков.
Думаю, что болельщики отреагировали однозначно. И вообще перекрестный плей-офф надо начинать играть уже с 1/8 финала, а не с 1/4, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Так то восточные команды в рамках своей конференции играют в трёх часовых поясах, а запад со своими всегда в одном поясе и расстояния там меньше в разы, возможно это и сказывается на результате в по, восток готов к этим перелетам, они тупо больше летают и меняют часовой пояс, по этому тоже думаю, что начнётся нытьё, особенно если сегодня запад отлетит....