Плющев о том, может ли Запад попросить вернуть прежний плей-офф: «Не исключаю. Но перекрестный привлекает больше болельщиков. Надо начинать играть его уже с 1/8 финала»

Теги Ак Барс Авангард Салават Юлаев Металлург Мг ЦСКА Локомотив СКА Трактор Спартак Автомобилист Владимир Плющев КХЛ Кубок Гагарина Динамо Хоккей

Владимир Плющев поделился мнением о формате проведения плей-офф КХЛ.

– Могут ли клубы Западной конференции попросить вернуть прежний формат плей-офф? 

– Не исключаю такой возможности. Но это будет слишком демонстративно.

Плей-офф на сегодняшний день показал, что это интересно. Перекрестный плей-офф привлекает больше болельщиков.

Идут стыковые матчи между лидерами Запада и Востока, а не в своих конференциях команды разбираются, где уже играли по несколько раз за сезон.

Вообще о перекрестном плей-офф говорили 8-10 лет. Было много противников такой идеи.

Но трибуны в последнее время стали пустеть. Организаторам КХЛ пришлось принять такое решение, чтобы привлечь болельщиков.

Думаю, что болельщики отреагировали однозначно. И вообще перекрестный плей-офф надо начинать играть уже с 1/8 финала, а не с 1/4, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

43 комментария
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Если с 1/8 начнут запад в 1/4 без хоккея может остаться 😂
+64
-2
+62
Не будут с 1/8, потому что тогда блатным московским/питерским клубам в Хабаровск лететь придется кому то
+38
-3
+35
Если Магнитка и Авангард возьмут свои серии, то, почти уверен и к моему огромному сожалению, великие дедушки из ЦСКА и великий финский смотритель матчей сделают все, чтобы вернуть все назад и опять играть между собой финалы Запада
+22
-1
+21
Ответ Валерий Сергеевич
А ты думаешь, что Востоку каждый год, так фартить будет?
А это не фарт, а мастерство и качество игры!!!
+22
-3
+19
Ответ Михаил Барвинский
давно про это говорю, что надо сразу играть с 1/8 перекрёстно, на много интереснее всем и любая пара может быть в финале
А я вообще за общую таблицу и общий ПО - как в первый сезон КХЛ, как во все сезоны Суперлиги.
+12
0
+12
Если вернут, то значит западные команды признают свою слабость перед Востоком.
+9
0
+9
Даже у Плюща бывают светлые мысли
+11
-2
+9
Ответ Гинер все купил
Если Магнитка и Авангард возьмут свои серии, то, почти уверен и к моему огромному сожалению, великие дедушки из ЦСКА и великий финский смотритель матчей сделают все, чтобы вернуть все назад и опять играть между собой финалы Запада
К сожалению, такой вариант возможен. Так то это будет позорище, но им слово стыд незнакомо. Нытьё из Питера, включая Медведева, этому пример. Ну не умеют люди проигрывать.
+6
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+6
Ответ Евгениий
А ты себе как представляешь игры через день с 8-часовыми перелетами? То-то неблатной Авангард бегал от первого места
А как играли во времена Суперлиги? А как Ак Барс из московского пояса летал в 2018-м? Или тот же АБ в прошлом сезоне дважды летал во Владик во время ПО? Никто не умер ))
+5
0
+5
Не сомневаюсь что Морозов обратно ничего не вернёт.
+4
0
+4
Ответ Валерий Сергеевич
А ты думаешь, что Востоку каждый год, так фартить будет?
Слушай чел ,западные команды перемещаются на автобусе на игры друг к другу , а на востоке Урал,Поволжье,Сибирь,Дальний восток о каком фарте идет речь ?на западе один ска только слетал однажды на Дальний восток за сезон и уже самолетные ноги у них стали 😂стало даже мемом словесным
+4
-1
+3
Ответ Al Al
Не будут с 1/8, потому что тогда блатным московским/питерским клубам в Хабаровск лететь придется кому то
Не будет это точно, но не потому что первой команде Запада придется лететь, а потому, что начнется слив матчей, чтобы не стать первой, прикинь что будет творится?
+4
-1
+3
Ответ Эд..19
А как играли во времена Суперлиги? А как Ак Барс из московского пояса летал в 2018-м? Или тот же АБ в прошлом сезоне дважды летал во Владик во время ПО? Никто не умер ))
да что вы, это другое для них.
Так то восточные команды в рамках своей конференции играют в трёх часовых поясах, а запад со своими всегда в одном поясе и расстояния там меньше в разы, возможно это и сказывается на результате в по, восток готов к этим перелетам, они тупо больше летают и меняют часовой пояс, по этому тоже думаю, что начнётся нытьё, особенно если сегодня запад отлетит....
+5
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+3
Полный бред про посещаемость
+3
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+2
Ответ Эд..19
А я вообще за общую таблицу и общий ПО - как в первый сезон КХЛ, как во все сезоны Суперлиги.
тоже нормально 👍
+2
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+2
Ответ Валерий Сергеевич
Комментарий удален модератором
Ты реально не далекий , сравни расстояния поездок на восток и западе , учи географию,потом вступай в диалог со мной,интеллекта у тебя совсем нет про ум тоже сомнения , и хоккей это не твое , смотри художественную гимнастику
+2
0
+2
Ответ sd4fmwrvz8
Ты реально не далекий , сравни расстояния поездок на восток и западе , учи географию,потом вступай в диалог со мной,интеллекта у тебя совсем нет про ум тоже сомнения , и хоккей это не твое , смотри художественную гимнастику
👍👍👍
+1
0
+1
Ответ Валерий Сергеевич
Не будет это точно, но не потому что первой команде Запада придется лететь, а потому, что начнется слив матчей, чтобы не стать первой, прикинь что будет творится?
слив сливом но выбирать соперника дело не боагодарное, там плотность команд в верхней части таблицы плотная и попасть конечно можно, но маловероятно
+1
0
+1
Ответ Валерий Сергеевич
А ты думаешь, что Востоку каждый год, так фартить будет?
А ты думаешь это фарт?
+1
0
+1
Ответ Валерий Сергеевич
Во первых не вернут, а во вторых, что на Востоке больше КГ? Какую слабость признавать?
нургашовские вообще стрёмно засчитывать
+1
0
+1
Ответ Эд..19
А я вообще за общую таблицу и общий ПО - как в первый сезон КХЛ, как во все сезоны Суперлиги.
поддерживаю, самая интересная формула, как в вхл, там и плотность другая будет и пары до последнего тура будут неопределены.
+1
0
+1
Ответ Al Al
Не будут с 1/8, потому что тогда блатным московским/питерским клубам в Хабаровск лететь придется кому то
Цска и ска этот формат сделали, другим клубам запада нравится играть с востоком
+1
0
+1
Ответ Амин Манн
слив сливом но выбирать соперника дело не боагодарное, там плотность команд в верхней части таблицы плотная и попасть конечно можно, но маловероятно
Я согласен, но к сожалению этим все занимаются и на Западе и на Востоке.
+2
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+1
Удачи Востоку,и в частности Авангарду!!!
+3
-2
+1
Если хотят ввести с 1/8 финала, то лучше делать общую таблицу
+1
0
+1
Ответ sd4fmwrvz8
Слушай чел ,западные команды перемещаются на автобусе на игры друг к другу , а на востоке Урал,Поволжье,Сибирь,Дальний восток о каком фарте идет речь ?на западе один ска только слетал однажды на Дальний восток за сезон и уже самолетные ноги у них стали 😂стало даже мемом словесным
Комментарий удален модератором
Со следующего сезона новый чемпионат АХЛ - армейская хоккейная лига. ЦСКА и СКА 68 игр между собой. Плей - оф разыграют кубок Третьяка -15 игр до 7 побед.
+1
-1
0
Ответ Гинер все купил
Если Магнитка и Авангард возьмут свои серии, то, почти уверен и к моему огромному сожалению, великие дедушки из ЦСКА и великий финский смотритель матчей сделают все, чтобы вернуть все назад и опять играть между собой финалы Запада
почему-то Магнитку не заставляют уступать
0
0
0
Ответ Марат
Если вернут, то значит западные команды признают свою слабость перед Востоком.
Во первых не вернут, а во вторых, что на Востоке больше КГ? Какую слабость признавать?
+1
-1
0
Ещё не сошел с рельс паровоз, ещё борется Спартак, вы чё там на Урале так раздухарились. Сегодня и подведем итоги. Но первый раунд надо оставить в прежнем формате. Просто последние игры регулярки будут неинтересными. Кто-то не захочет лететь в условный Хабаровск или Владик. А вот 1/4 оставлять перекрестную однозначно, в полуфинале к тому же могут встретиться команды и с одной конфы.
+3
-3
0
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