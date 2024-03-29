Плющев о КХЛ: «Запад долго был уверен в превосходстве – сдают позиции, хуже дела с характером, не воспринимают тренера. У Востока больше фундамента для игр плей-офф»

Владимир Плющев считает, что клубы Запада КХЛ были уверены в своем превосходстве.

В нынешнем сезоне во втором раунде Кубка Гагарина между собой играли клубы Восточной и Западной конференций.

– В полуфиналах могут быть только команды с Востока? Чем так клубы оттуда превосходят Запад?

– Не сказал, бы что такая сила Востока над Западом.

«Восток – дело тонкое, Петруха». Запад просто сдает свои позиции. Они долго были уверены в своем превосходстве. И Запад всегда шарахался от перекрестного плей-офф. Но некоторые руководители Востока тоже.

Но вот сейчас схлестнулись воочию. Хоккей – это игра мужская, характерная.

Здесь нельзя рассчитывать только на то, что у тебя все хорошо в инфраструктуре. Надо еще прикладывать характер и мастерство. И если на Западе мастерства хватало, то с характером дела хуже.

Не все на Западе воспринимают то, что им предлагает тренер. Отсюда и ранний вылет « », и СКА.

К сожалению, Запад долго себя уговаривал, что он сильнее всех. И наступил определенный период застоя. Восток не скакал и не прыгал выше крыши.

Он спокойно шел вперед, рассчитывал на свои силы, своих воспитанников.

И у них больше того фундамента, который требуется для игр уровня плей-офф, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.