Плющев о КХЛ: «Запад долго был уверен в превосходстве – сдают позиции, хуже дела с характером, не воспринимают тренера. У Востока больше фундамента для игр плей-офф»

Теги Авангард Металлург Мг ЦСКА Локомотив СКА Трактор Спартак Автомобилист Владимир Плющев КХЛ Кубок Гагарина Динамо Хоккей

Владимир Плющев считает, что клубы Запада КХЛ были уверены в своем превосходстве.

В нынешнем сезоне во втором раунде Кубка Гагарина между собой играли клубы Восточной и Западной конференций.

– В полуфиналах могут быть только команды с Востока? Чем так клубы оттуда превосходят Запад?

– Не сказал, бы что такая сила Востока над Западом.

«Восток – дело тонкое, Петруха». Запад просто сдает свои позиции. Они долго были уверены в своем превосходстве. И Запад всегда шарахался от перекрестного плей-офф. Но некоторые руководители Востока тоже.

Но вот сейчас схлестнулись воочию. Хоккей – это игра мужская, характерная. 

Здесь нельзя рассчитывать только на то, что у тебя все хорошо в инфраструктуре. Надо еще прикладывать характер и мастерство. И если на Западе мастерства хватало, то с характером дела хуже.

Не все на Западе воспринимают то, что им предлагает тренер. Отсюда и ранний вылет «Динамо», ЦСКА и СКА.

К сожалению, Запад долго себя уговаривал, что он сильнее всех. И наступил определенный период застоя. Восток не скакал и не прыгал выше крыши.

Он спокойно шел вперед, рассчитывал на свои силы, своих воспитанников.

И у них больше того фундамента, который требуется для игр уровня плей-офф, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

39 комментариев
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Коллективный запад
+22
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+21
Было бы если наоборот,по всем каналам бы трубили и все ветераны хоккея как и на сколько запад сильнее 100% а так молчат все будто ничего не произошло , просто все эти ветераны симпатизируют западу многие даже не скрывают этого публично , будто хоккей это только Москва и Питер
+19
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+19
Запад был уверен только , а по факту Восток сильнее , даже всегда в восточной конференции борьба до последнего идет за плей офф а на западе все совсем ни так
+12
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+10
Последние годы интрига и интересные матчи на западе начинались в финале конференции, тогда как на востоке уже в первом раунде всегда отлетает минимум один претендент на финал конференции
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+10
Запад пытается доминировать за счет ЦСКА и СКА, а Восток сделал ставку на количество топ-клубов. Время и потолок зарплат показывают, что тактика Востока рабочая
+7
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+7
Ромка - гений. Игроки не слушали ромку
+6
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+6
Ответ SmilingBy
Ромка - гений. Игроки не слушали ромку
Ромка уже 868 матчей посмотрел, с плей- офом 878. Опыт на глазах растет!)))
+5
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+5
Хотя и нет прямой зависимости - учиться и творить надо на голодный желудок (с)
Восток более голодный до успеха.
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У Плюща в этом сезоне фаворитами были СКА и Динамо, переобуваться по-ходу событий специалист!
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Ответ Вольфсбург
За чтож вы так нас ненавидете? Как будто с разных стран(((
Мы,провинциалы,в крови неприемлем столичный снобизм!)))
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Это еще обе зеленые команды не включились, так бы вообще западу хана
+3
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Средний уровень восточных команд несомненно выше западных.
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Ответ ввввввв
Запад пытается доминировать за счет ЦСКА и СКА, а Восток сделал ставку на количество топ-клубов. Время и потолок зарплат показывают, что тактика Востока рабочая
Запад доминировал за счёт СКА и ЦСКА, а Восток? За счёт АК Барса и Магнитики.
+3
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+2
Это всё придумал черчель 18 году. Это всё придумал третьяк чтобы цска и ска встретились в финале кубка гагарина. Спорт распределил всё по своему цска и ска вылетели цска в первом раунде , ска во втором. Вот будет хохма если локомотив , со спартаком вылитят. В нхл спецально сделано чтобы кофиренции играли в финале между сабой, нет мы бежим впереди паровоза .
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Распиаренный,но по факту - загнивающий Запад!))
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Были уверены в том чего не было.
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Ответ Вольфсбург
Хохма будет если вылетит Локомотив, со Спартаком хохмы не будет, им попался сильный соперник и опытный тренер во главе. У Жамнова явные проблемы с обороной, и вратари средненькие. Так что для Спартака явное движение вверх в этом сезоне.
Вылететь от Авангарда - это хохма?
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Ответ Александр Дмитриенко
Это всё придумал черчель 18 году. Это всё придумал третьяк чтобы цска и ска встретились в финале кубка гагарина. Спорт распределил всё по своему цска и ска вылетели цска в первом раунде , ска во втором. Вот будет хохма если локомотив , со спартаком вылитят. В нхл спецально сделано чтобы кофиренции играли в финале между сабой, нет мы бежим впереди паровоза .
Хохма будет если вылетит Локомотив, со Спартаком хохмы не будет, им попался сильный соперник и опытный тренер во главе. У Жамнова явные проблемы с обороной, и вратари средненькие. Так что для Спартака явное движение вверх в этом сезоне.
+2
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Ответ VintDV
Команда из Востока в Финал всегда выходил через зарубу у себя в сетке, всё таки 7 команд примерно равны по силе. На Западе немного полегче, 3 команды заметно сильнее других, ну еще Динамо иногда просыпается:))
Ска, цска, динамо и локо сильные команды по составу
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Ответ Алексей Иванов
У западных матчи зрелищнее и играют красиво, у востока несколько автобусов
И кто же на востоке автобусы? Причем аж несколько
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Ответ mihany12
Это еще обе зеленые команды не включились, так бы вообще западу хана
За чтож вы так нас ненавидете? Как будто с разных стран(((
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Ответ Валерий Сергеевич
Запад доминировал за счёт СКА и ЦСКА, а Восток? За счёт АК Барса и Магнитики.
Авангард передаёт привет
И СЮ тоже
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Ответ Алексей Иванов
Вести 3-1 и выиграть 7-0. Вести 2-0 и не звбить убойный момент, получить 3 на 5 и проиграть 2-3
это была замануха от Авангарда))
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Ответ Sibiryak888
Вылететь от Авангарда - это хохма?
Вести 3-1 и выиграть 7-0. Вести 2-0 и не звбить убойный момент, получить 3 на 5 и проиграть 2-3
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Ответ sd4fmwrvz8
Было бы если наоборот,по всем каналам бы трубили и все ветераны хоккея как и на сколько запад сильнее 100% а так молчат все будто ничего не произошло , просто все эти ветераны симпатизируют западу многие даже не скрывают этого публично , будто хоккей это только Москва и Питер
Ну так они играли за эти команды или живут в этих города
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Ответ Голуби в траве
Коллективный запад
Точно - на западе трава, голуби и другие несвойственные нам ценности.
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Ответ Вольфсбург
Это какие там команды голодные? Команды- нефтяники? Не смеши, голодающий!
Есть такое понятие - голод до успеха, голод до побед.
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Ответ Алексей Иванов
Восток жировал всегда. В питере деньги появились с 2006 года, у цска с 12го. У динамо только всегда был хороший бюджет, Спартак боролся чтобы выжить и снимался с чемпионата даже
Мы же пишем комменты про то, как перекрестный плофф в этом году показал "как Запад сдаёт свои позиции". Причем тут "до 2006 года". Давайте вспомним ещё СССР и двойку призеров ЦСКА, Динамо М. И поплачем за команду-лифтпердив СКА Ленинград))
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Ответ fregat96
Да не голодает Восток, но возможностей таки поменьше. Основные нефтяники в Мск да в Спб сидят, потому и комплектация команд происходит по остаточному принципу. Или Гусь ломанулся из СКА не в Динаму, а в Ммг? А недолюбливаем вас московских), правильно человек написал-за ваш снобизм. Вы московские, кстати не любите питерских как раз за это, пришли к ним бабки и "заротенбергели" . Вот пример-слили вы Трактору, Автомобилисту, Ростову например вчера. Основная масса че пишет? Проиграли сами себе, тренер наш ***, судьи ***, неповезло и тд. И мало кто отметит, что провинциалы просто вас перекатали без вариантов,у них есть чему поучиться.
Восток жировал всегда. В питере деньги появились с 2006 года, у цска с 12го. У динамо только всегда был хороший бюджет, Спартак боролся чтобы выжить и снимался с чемпионата даже
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Ответ Вольфсбург
Это какие там команды голодные? Команды- нефтяники? Не смеши, голодающий!
Да не голодает Восток, но возможностей таки поменьше. Основные нефтяники в Мск да в Спб сидят, потому и комплектация команд происходит по остаточному принципу. Или Гусь ломанулся из СКА не в Динаму, а в Ммг? А недолюбливаем вас московских), правильно человек написал-за ваш снобизм. Вы московские, кстати не любите питерских как раз за это, пришли к ним бабки и "заротенбергели" . Вот пример-слили вы Трактору, Автомобилисту, Ростову например вчера. Основная масса че пишет? Проиграли сами себе, тренер наш ***, судьи ***, неповезло и тд. И мало кто отметит, что провинциалы просто вас перекатали без вариантов,у них есть чему поучиться.
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