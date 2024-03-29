Полуфинал Кубка Гагарина начнется 2 или 3 апреля
КХЛ рассказала о расписании полуфинальных серий Кубка Гагарина.
30 марта состоится седьмой матч серии между «Авангардом» и «Локомотивом» и шестой матч серии «Металлург» – «Спартак».
В случае, если 30 марта завершатся обе серии, то:
– Серия «Авангард»/«Локомотив» – «Трактор» начнется 2 апреля;
– Серия «Металлург» – «Автомобилист» – 3 апреля.
Если в серии «Металлург» – «Спартак» будет седьмой матч, то расписание полуфиналов станет известно 1 апреля и будет следующим:
– Серия «Авангард»/«Локомотив» – «Трактор» начнется 3 апреля;
– Серия «Металлург»/«Спартак» – «Автомобилист» – 4 апреля.
группа А - 1з/4в vs 2в/3з, Трактор vs Авангард/Локо.
группа Б - 1в/4з vs 2з/3в, Металлург/Спартак vs Авто.