Полуфинал Кубка Гагарина начнется 2 или 3 апреля

Теги Авангард Металлург Мг Локомотив Трактор Спартак Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

КХЛ рассказала о расписании полуфинальных серий Кубка Гагарина.

30 марта состоится седьмой матч серии между «Авангардом» и «Локомотивом» и шестой матч серии «Металлург» – «Спартак».

В случае, если 30 марта завершатся обе серии, то:

– Серия «Авангард»/«Локомотив» – «Трактор» начнется 2 апреля;

– Серия «Металлург» – «Автомобилист» – 3 апреля.

Если в серии «Металлург» – «Спартак» будет седьмой матч, то расписание полуфиналов станет известно 1 апреля и будет следующим:

– Серия «Авангард»/«Локомотив» – «Трактор» начнется 3 апреля;

– Серия «Металлург»/«Спартак» – «Автомобилист» – 4 апреля.

17 комментариев
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За седьмой матч, между Магниткой и Спартаком!!!))
+23
-7
+16
Ответ Евгений Бачин
За седьмой матч, между Магниткой и Спартаком!!!))
Против 7-го матча )
+13
-5
+8
Ответ Shaiba Bash
Ну нормально, Трактор наотдыхается)
Не факт, что это положительно скажется
+6
0
+6
Ответ Booligan
Если проходят все команды с востока, объясните для непонятливых, почему не Металлург - Трактор?
после второго раунда заранее сетку составили
+3
0
+3
Незапланированные каникулы у Трактора
+2
0
+2
Ответ Юрец55
Не факт, что это положительно скажется
Естественно, их соперник будет в тонусе, а Трактор так в первых матчах может быть тяжелым
+2
0
+2
Ну нормально, Трактор наотдыхается)
+1
0
+1
Автомобилист свои матчи провел вовремя и сейчас имеет преимущество перед победителем пары Спартак/Металлург
+1
0
+1
Если проходят все команды с востока, объясните для непонятливых, почему не Металлург - Трактор?
+2
-1
+1
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Против 7-го матча )
За 7 матч!)
+3
-2
+1
Ответ Booligan
Если проходят все команды с востока, объясните для непонятливых, почему не Металлург - Трактор?
Потому что сетка формируется до конца сразу после 1/8
+1
0
+1
Ответ Эд..19
Сетка так была составлена: группа А - 1з/4в vs 2в/3з, Трактор vs Авангард/Локо. группа Б - 1в/4з vs 2з/3в, Металлург/Спартак vs Авто.
какая дурь
+3
-2
+1
Ответ добрый грек
За 7 матч!)
Против 7-го матча )
+3
-3
0
Ответ Booligan
Против 7-го матча )
За 7 матч!)
0
0
0
Ответ Booligan
Если проходят все команды с востока, объясните для непонятливых, почему не Металлург - Трактор?
Сетка так была составлена:
группа А - 1з/4в vs 2в/3з, Трактор vs Авангард/Локо.
группа Б - 1в/4з vs 2з/3в, Металлург/Спартак vs Авто.
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