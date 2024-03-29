Полуфинал Кубка Гагарина начнется 2 или 3 апреля

КХЛ рассказала о расписании полуфинальных серий Кубка Гагарина.

30 марта состоится седьмой матч серии между « » и « » и шестой матч серии «Металлург» – « ».

В случае, если 30 марта завершатся обе серии, то:

– Серия «Авангард»/« » – «Трактор» начнется 2 апреля;

– Серия « » – « » – 3 апреля.

Если в серии «Металлург» – « » будет седьмой матч, то расписание полуфиналов станет известно 1 апреля и будет следующим:

– Серия « »/«Локомотив» – « » начнется 3 апреля;

– Серия « »/«Спартак» – «Автомобилист» – 4 апреля.