Иван Федотов: «Хочу помочь «Филадельфии» побороться за выход в плей-офф и быть там одной из лучших команд»

Иван Федотов заявил, что хочет помочь «Филадельфии» попасть в плей-офф НХЛ.

Голкипер перешел в «Филадельфию» из ЦСКА после завершения выступлений команды в сезоне КХЛ.

«Я рад быть здесь и хочу помочь команде побороться за выход в плей-офф и в плей-офф быть одной из лучших команд», – сказал Иван Федотов.

На данный момент «Филадельфия» находится на седьмой позиции в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 82 очка в 74 матчах.

Отметим, что россиянин сможет выступать за «Флайерс» в плей-офф, так как действие его контракта с клубом ранее было перенесено на сезон-2023/24.

Из-за этого обстоятельства тот факт, что он присоединился к команде после дедлайна, не имеет значения.