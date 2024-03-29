Иван Федотов: «Хочу помочь «Филадельфии» побороться за выход в плей-офф и быть там одной из лучших команд»

Теги ЦСКА Филадельфия Кубок Стэнли НХЛ КХЛ Иван Федотов Хоккей

Иван Федотов заявил, что хочет помочь «Филадельфии» попасть в плей-офф НХЛ.

Голкипер перешел в «Филадельфию» из ЦСКА после завершения выступлений команды в сезоне КХЛ.

«Я рад быть здесь и хочу помочь команде побороться за выход в плей-офф и в плей-офф быть одной из лучших команд», – сказал Иван Федотов.

На данный момент «Филадельфия» находится на седьмой позиции в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 82 очка в 74 матчах.

Отметим, что россиянин сможет выступать за «Флайерс» в плей-офф, так как действие его контракта с клубом ранее было перенесено на сезон-2023/24.

Из-за этого обстоятельства тот факт, что он присоединился к команде после дедлайна, не имеет значения. 

19 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Слова не мальчика, а дембеля СА.
+14
0
+14
Ответ Олег
Ванька похоже специально так играл за ЦСКА. Чтобы они пораньше вылетели ....... Потанцеал у Федота есть... Удачи Ванька в Филадельфии .....
не потанцеал, а потанцевал
+11
-1
+10
Ну вот, еще Мичкова подтянут и команда-династия в сборе!
+5
-1
+4
ЦСКА очень помог.
Вообще какой-то перебор с Федотовым в разделе за один вечер.
+3
-1
+2
Ванька похоже специально так играл за ЦСКА.
Чтобы они пораньше вылетели .......
Потанцеал у Федота есть...
Удачи Ванька в Филадельфии .....
+5
-3
+2
Ответ irek203102
ЦСКА -не помог , как в НХЛ ты сможешь ?
вот именно
+3
-1
+2
Федотова уже поставили в заявку, отправив Сандстрема в АХЛ
+1
0
+1
Ответ trav
Будет основным вратарём Филы в регулярке и плейофф , скринь
А если нет , у него нет ничего , вот вы скриньте через месяц видно будет
+1
0
+1
Про КС скромно умолчал. Хотя и Флайерс — одни из лучших в плей-офф, уже смелее некуда.
+1
-1
0
ЦСКА -не помог , как в НХЛ ты сможешь ?
+3
-3
0
ЦСКА уже помог,ему дорога в АХЛ.
+1
-1
0
Удачи в НХЛ !
+1
-1
0
Ваня, удачи!
+1
-1
0
Ответ irek203102
ЦСКА -не помог , как в НХЛ ты сможешь ?
Будет основным вратарём Филы в регулярке и плейофф , скринь
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий