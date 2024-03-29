Федотов о стиле игры: «В КХЛ нужно сосредоточиться на шайбе. В НХЛ игра немного быстрее, но это хорошо. Мне это нравится»

Теги ЦСКА Филадельфия НХЛ КХЛ Иван Федотов Хоккей

Иван Федотов поделился мыслями о стиле игры в НХЛ в сравнении с КХЛ.

Голкипер перешел в «Филадельфию» из ЦСКА.

«В России нужно сосредоточиться на шайбе, не думать слишком много.

Все вратари, с которыми я разговаривал, говорили: «Не бойся делать то, что вы обычно делаешь, будь сосредоточен, следи за шайбой, следи за ритмом игры».

Здесь [в НХЛ], конечно, [игра] немного быстрее, но для меня это хорошо. Мне нравится быстрая игра», – сказал вратарь «Филадельфии» Иван Федотов.

3 комментария
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