Федотов о стиле игры: «В КХЛ нужно сосредоточиться на шайбе. В НХЛ игра немного быстрее, но это хорошо. Мне это нравится»
Иван Федотов поделился мыслями о стиле игры в НХЛ в сравнении с КХЛ.
Голкипер перешел в «Филадельфию» из ЦСКА.
«В России нужно сосредоточиться на шайбе, не думать слишком много.
Все вратари, с которыми я разговаривал, говорили: «Не бойся делать то, что вы обычно делаешь, будь сосредоточен, следи за шайбой, следи за ритмом игры».
Здесь [в НХЛ], конечно, [игра] немного быстрее, но для меня это хорошо. Мне нравится быстрая игра», – сказал вратарь «Филадельфии» Иван Федотов.