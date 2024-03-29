Федотов о стиле игры: «В КХЛ нужно сосредоточиться на шайбе. В НХЛ игра немного быстрее, но это хорошо. Мне это нравится»

Иван Федотов поделился мыслями о стиле игры в НХЛ в сравнении с КХЛ.

Голкипер перешел в «Филадельфию» из .

«В России нужно сосредоточиться на шайбе, не думать слишком много.

Все вратари, с которыми я разговаривал, говорили: «Не бойся делать то, что вы обычно делаешь, будь сосредоточен, следи за шайбой, следи за ритмом игры».

Здесь [в ], конечно, [игра] немного быстрее, но для меня это хорошо. Мне нравится быстрая игра», – сказал вратарь «Филадельфии» .