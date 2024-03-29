Плющев о 3-3: «Авангард» выиграет серию, у них сильнее атака. «Локомотиву» нужно предпринять что‑то экстравагантное»

Владимир Плющев спрогнозировал победителя в серии «Авангард» – «Локомотив».

Вчера омичи одержали выездную победу со счетом 3:2, отыгравшись по ходу матча с 0:2.

Счет в серии второго раунда Кубка Гагарина стал 3-3. Решающая игра пройдет 30 марта в Омске.

«Я уже говорил, что «Авангард» выиграет эту серию. Когда начинаешь сопоставлять многие факторы и условия, то понимаешь, какой будет результат.

У «Авангарда» сильнее атака, они пошли вперед. Омичи сыграли аккуратно, не дрогнули при счете 0:2 и выдержали натиск в концовке. Так что все логично.

«Локомотиву» нужно предпринять что‑то экстравагантное, чтобы выиграть серию. Посмотрим, сможет ли Игорь Никитин сделать это в седьмом матче», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.