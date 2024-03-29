Плющев о 3-3: «Авангард» выиграет серию, у них сильнее атака. «Локомотиву» нужно предпринять что‑то экстравагантное»

Теги Авангард Локомотив Игорь Никитин Владимир Плющев КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Хоккей

Владимир Плющев спрогнозировал победителя в серии «Авангард» – «Локомотив».

Вчера омичи одержали выездную победу со счетом 3:2, отыгравшись по ходу матча с 0:2.

Счет в серии второго раунда Кубка Гагарина стал 3-3. Решающая игра пройдет 30 марта в Омске. 

«Я уже говорил, что «Авангард» выиграет эту серию. Когда начинаешь сопоставлять многие факторы и условия, то понимаешь, какой будет результат.

У «Авангарда» сильнее атака, они пошли вперед. Омичи сыграли аккуратно, не дрогнули при счете 0:2 и выдержали натиск в концовке. Так что все логично.

«Локомотиву» нужно предпринять что‑то экстравагантное, чтобы выиграть серию. Посмотрим, сможет ли Игорь Никитин сделать это в седьмом матче», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
будем надеяться, что ничего Никитин не придумает
+8
-1
+7
Вчера, когда Плющев заявил, что Авангард сделает 3-3 в серии, то его местные смешали с грязью. Что-то сегодня спесь подубавилась
+6
0
+6
Ответ Tungus85
3 матча подряд локомотив не отдаст.
Про его ЦСКА так же говорили
+5
0
+5
Победу Ястребам!!!
+2
0
+2
Ответ Tungus85
3 матча подряд локомотив не отдаст.
Почему это?
+2
0
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий