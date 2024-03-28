Владимир Плющев: «Авангард» – мастеровитая и хорошо укомплектованная команда. Они вытащат серию с «Локомотивом»

Теги Авангард Локомотив Владимир Плющев КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Владимир Плющев высказался о серии «Авангарда» с «Локомотивом» в плей-офф (2-3).

«Еще после первых игр в серии я сказал, что «Авангард» пройдет дальше. Было видно, что внутри омского коллектива что-то не ладится. То ли тренер не понимал игроков, то ли игроки тренера.

Но все равно «Авангард» – команда мастеровитая и хорошо укомплектованная во всех линиях. Поэтому от нее можно ждать яркой игры.

Думаю, «Авангард» вытащит эту серию и выйдет в полуфинал», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

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13 комментариев
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