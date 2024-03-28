Терещенко об ИИХФ и Федотове: «Ерунду говорят, болтуны – они и в Африке болтуны. Это никак не усугубило конфликт, просто повод придумать причину»

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ Алексей Терещенко КХЛ Иван Федотов Хоккей

Алексей Терещенко высказался о конфликте ФХР и ИИХФ из-за Ивана Федотова.

Сегодня ЦСКА объявил о расторжении контракта с 27-летним вратарем Иваном Федотовым, сообщив, что клуб сохранил спортивные права на хоккеиста.

«Сложно оценить сезон Ивана. Не все получилось, но и не все зависело от него в этом сезоне.

Я считаю, что ситуация с Федотовым никак не связана с отношениями с международной федераций и вовсе не усугубила конфликт.

Они ерунду говорят. Это просто повод придумать причину. Болтуны – они и в Африке болтуны. Это никак не усугубило конфликт», – сказал трехкратный чемпион мира Терещенко.

ЦСКА вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв «Локомотиву» (1-4) в первом раунде. Федотов в плей-офф провел 5 игр, отражая в среднем 91,6% бросков при коэффициенте надежности 2,57.

В регулярном чемпионате он отбил 91,4% бросков в 44 матчах при коэффициенте надежности 2,37

Напомним, что Иван пропустил сезон-2022/23 из-за службы на Северном флоте. После возвращения из армии продолжил играть за ЦСКА, несмотря на контракт с «Филадельфией».

14 августа ИИХФ объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы. 

В декабре независимый дисциплинарный совет Международной федерации хоккея отклонил апелляции ЦСКА и Федотова на решение об отстранении вратаря.

ЦСКА расторг контракт с Федотовым. Кажется, он все-таки едет в «Филадельфию»

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий