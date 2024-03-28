Разин про 0 голов Михайлиса в 11 играх плей-офф: «Претензий к нему никаких, ну, не прет у человека, не знаю, что с этим сделать»

Теги Металлург Мг КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Никита Михайлис Sports.ru – Казахстан Хоккей

Андрей Разин высказался о безголевой серии форварда Никиты Михайлиса.

– Каким богам надо молиться, какие ритуалы совершать, чтобы Михайлиса прорвало? Потому что объем работы он колоссальный выполняет.

– Претензий к нему никаких, ну, не прет у человека, не знаю, что с этим сделать. Парень старается, действительно жалко, что никак он не забьет, – сказал главный тренер «Металлурга» Разин.

28-летний казахстанский нападающий не забил в 11 матчах этого плей-офф Фонбет КХЛ. У него 2 передачи и полезность «минус 2». В регулярном чемпионате Никита забил 19 голов в 64 играх.

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7 комментариев
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Ответ Magnit102
Что делать....На вольные хлеба,в степи Казахстана.Контракты нужно раздавать по итогам сезона и плей-офф......
так его подписали уже. и снова за большие деньги. по мне так самая большая ошибка менеджеров.
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Глядишь прорвет и забьет самый важный
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Что делать....На вольные хлеба,в степи Казахстана.Контракты нужно раздавать по итогам сезона и плей-офф......
+4
-1
+3
Ответ My Channels To Watch
Глядишь прорвет и забьет самый важный
Так и будет. И палка раз в год стреляет. Только золотая какая-то она получается 🤔
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Ответ alelob
так его подписали уже. и снова за большие деньги. по мне так самая большая ошибка менеджеров.
Так а я про что?По итогам сезона нужно было предлагать ☝️😏...
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Ответ Magnit102
Что делать....На вольные хлеба,в степи Казахстана.Контракты нужно раздавать по итогам сезона и плей-офф......
Согласен. Не понятно про какой объем работы он делает? Суеты много - это да, а КПД на нуле. Вывод один: Михайлис не сколько не техничный нап. Как не посмотришь, либо глупая передача, либо бросок во вратаря. Гнать в шею, не смотря на контракт и вместо с ним всех защитников. Может Пресса только оставить. Косячит как все, но хоть забивает и передачи отдает голевые.
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Ответ Stepan Moris
Согласен. Не понятно про какой объем работы он делает? Суеты много - это да, а КПД на нуле. Вывод один: Михайлис не сколько не техничный нап. Как не посмотришь, либо глупая передача, либо бросок во вратаря. Гнать в шею, не смотря на контракт и вместо с ним всех защитников. Может Пресса только оставить. Косячит как все, но хоть забивает и передачи отдает голевые.
Яковлева оставить для булок в регулярке
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