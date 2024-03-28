Разин про 0 голов Михайлиса в 11 играх плей-офф: «Претензий к нему никаких, ну, не прет у человека, не знаю, что с этим сделать»
Андрей Разин высказался о безголевой серии форварда Никиты Михайлиса.
– Каким богам надо молиться, какие ритуалы совершать, чтобы Михайлиса прорвало? Потому что объем работы он колоссальный выполняет.
– Претензий к нему никаких, ну, не прет у человека, не знаю, что с этим сделать. Парень старается, действительно жалко, что никак он не забьет, – сказал главный тренер «Металлурга» Разин.
28-летний казахстанский нападающий не забил в 11 матчах этого плей-офф Фонбет КХЛ. У него 2 передачи и полезность «минус 2». В регулярном чемпионате Никита забил 19 голов в 64 играх.