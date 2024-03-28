Таварес о 3:6 с «Нью-Джерси»: «У меня был шанс во 2-м периоде, я попытался сыграть и ошибся. Это на моей совести, я должен нести ответственность»

Теги Нью-Джерси Торонто НХЛ Джон Таварес Шелдон Киф Хоккей

Джон Таварес прокомментировал поражение «Торонто» в матче с «Нью-Джерси».

В прошедшем матче регулярного чемпионата НХЛ «Мейпл Лифс» уступили «Девилз» со счетом 3:6.

После игры главный тренер Шелдон Киф обрушился с критикой на игроков, в частности, на капитана команды Джона Тавареса.

«Я думаю, действительно хочется быть на вершине списка ответственных, задавать стандарты того, как мы должны играть, особенно капитану. Он (Шелдон Киф – Sports) обсуждает со мной и со всем нашим составом: когда есть возможность сделать розыгрыш, то нужно его делать, конечно, в зависимости от ситуации, в которой мы находимся.

У меня была возможность во втором периоде, я попытался сыграть и ошибся. Это на моей совести. Очевидно, что я должен нести ответственность, соответствовать высоким стандартам, особенно как капитан, и поступать правильно», – сказал Джон Таварес.

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