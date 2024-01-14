«Ни одной хорошей смены». Тренер «Торонто» Киф подверг критике игру звена Тавареса в матче с «Колорадо»

Шелдон Киф подверг критике игру звена Джона Тавареса в матче с «Колорадо».

« » уступил «Эвеланш» (3:5) в регулярном чемпионате , хотя выигрывал со счетом 3:0 после первого периода.

Во втором звене «Лифс» вместе с выходили и .

В третьем периоде Киф перевел шведа в первую тройку к Остону Мэттьюсу и Митчу Марнеру, а его место во второй тройке занял Мэттью Найз.

В заключительной 20-минутке Бертуцци («0» по полезности) сыграл одну смену, Таварес и Найз («минус 2» у каждого) – по три.

«Это звено нам сегодня совсем не понравилось. Ни одной хорошей смены, насколько я могу вспомнить.

Что касается изменений в составе звеньев, то я подумал, что объединение наших лидеров даст нам шанс держать шайбу подальше от их лучших игроков и как-то нам поможет», – сказал Киф после игры.