«Ни одной хорошей смены». Тренер «Торонто» Киф подверг критике игру звена Тавареса в матче с «Колорадо»

Теги Торонто Колорадо НХЛ Джон Таварес Вильям Нюландер Тайлер Бертуцци Шелдон Киф Мэттью Найз Хоккей

Шелдон Киф подверг критике игру звена Джона Тавареса в матче с «Колорадо».

«Торонто» уступил «Эвеланш» (3:5) в регулярном чемпионате НХЛ, хотя выигрывал со счетом 3:0 после первого периода. 

Во втором звене «Лифс» вместе с Джоном Таваресом выходили Вильям Нюландер и Тайлер Бертуцци.

В третьем периоде Киф перевел шведа в первую тройку к Остону Мэттьюсу и Митчу Марнеру, а его место во второй тройке занял Мэттью Найз.

В заключительной 20-минутке Бертуцци («0» по полезности) сыграл одну смену, Таварес и Найз («минус 2» у каждого) – по три. 

«Это звено нам сегодня совсем не понравилось. Ни одной хорошей смены, насколько я могу вспомнить. 

Что касается изменений в составе звеньев, то я подумал, что объединение наших лидеров даст нам шанс держать шайбу подальше от их лучших игроков и как-то нам поможет», – сказал Киф после игры.

8 комментариев
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Мягковатые для плей-офф лидеры у Торонто.
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У любого адекватного человека, возникал вопрос, на кой хрен его вообще брали на такие деньги, в ущерб команде?! А менеджеры не понимали...
Это касаемо и Паризе с суттером в Миньке..
Говорили, не надо, это выльется проблемами, нет даём и всё!
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Да Таварес на выход в ближайшее время. Лидер и капитан из него никакой, а место под кепкой жрет немеряно.
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Ну Таварес, вероятно, помог повзрослеть лидерам. Другое дело, стоило ли это таких денег и обременения платежки. Сейчас легко сказать, что нет. А толку…

Кстати, вероятно последний сезон Кифа, если не сдюжат
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Ответ Stenort
Шелдон Киф намекает на возможный обмен Тавареса)
Если конечно Таварес снимет запрет
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