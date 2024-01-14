«Ни одной хорошей смены». Тренер «Торонто» Киф подверг критике игру звена Тавареса в матче с «Колорадо»
Шелдон Киф подверг критике игру звена Джона Тавареса в матче с «Колорадо».
«Торонто» уступил «Эвеланш» (3:5) в регулярном чемпионате НХЛ, хотя выигрывал со счетом 3:0 после первого периода.
Во втором звене «Лифс» вместе с Джоном Таваресом выходили Вильям Нюландер и Тайлер Бертуцци.
В третьем периоде Киф перевел шведа в первую тройку к Остону Мэттьюсу и Митчу Марнеру, а его место во второй тройке занял Мэттью Найз.
В заключительной 20-минутке Бертуцци («0» по полезности) сыграл одну смену, Таварес и Найз («минус 2» у каждого) – по три.
«Это звено нам сегодня совсем не понравилось. Ни одной хорошей смены, насколько я могу вспомнить.
Что касается изменений в составе звеньев, то я подумал, что объединение наших лидеров даст нам шанс держать шайбу подальше от их лучших игроков и как-то нам поможет», – сказал Киф после игры.
Это касаемо и Паризе с суттером в Миньке..
Говорили, не надо, это выльется проблемами, нет даём и всё!
Кстати, вероятно последний сезон Кифа, если не сдюжат