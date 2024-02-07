Таварес подаст в суд на налоговую Канады из-за долга в 8 млн долларов. Форвард спорит из-за подписного бонуса 15,2 млн после перехода в «Торонто» в 2018 году

Капитан «Торонто» Джон Таварес подаст в суд на Налоговое управление Канады.

Спор 33-летнего хоккеиста и правительства идет по поводу подписного бонуса, который нападающий получил в 2018 году, перейдя в «Торонто» в качестве свободного агента из «Айлендерс».

Утверждается, что хоккеист задолжал более 8 миллионов долларов налогов и процентов из-за подписного бонуса в 15,25 миллиона долларов, который Таварес получил, перейдя в «Мэйпл Лифс».

На прошлой неделе Таварес подал апелляцию в Налоговый суд Канады через своих адвокатов, добиваясь отмены пересмотра его налоговой декларации за 2018 год.

В апелляции утверждается, что задолженность Тавареса по налогам на подписной бонус была рассчитана неправильно рассчитана.

Он утверждает, что бонус должен был облагаться налогом только по ставке 15% в соответствии с положением соглашения о налогообложении между Канадой и США, в котором установлена ​​более низкая ставка налога для «поощрений» – таких, как подписные бонусы, выплачиваемые спортсменам, артистам, актерам и музыкантам.

Налоговое управление Канады еще не ответило на апелляцию, но считает, что Таварес должен выплатить ставку в размере 38% от бонуса плюс проценты.

Среднегодовая зарплата Тавареса в «Торонто» составляет 11 миллионов долларов в год.