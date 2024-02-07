Таварес подаст в суд на налоговую Канады из-за долга в 8 млн долларов. Форвард спорит из-за подписного бонуса 15,2 млн после перехода в «Торонто» в 2018 году

Теги Айлендерс Торонто НХЛ Джон Таварес деньги Хоккей

Капитан «Торонто» Джон Таварес подаст в суд на Налоговое управление Канады.

Спор 33-летнего хоккеиста и правительства идет по поводу подписного бонуса, который нападающий получил в 2018 году, перейдя в «Торонто» в качестве свободного агента из «Айлендерс».

Утверждается, что хоккеист задолжал более 8 миллионов долларов налогов и процентов из-за подписного бонуса в 15,25 миллиона долларов, который Таварес получил, перейдя в «Мэйпл Лифс».

На прошлой неделе Таварес подал апелляцию в Налоговый суд Канады через своих адвокатов, добиваясь отмены пересмотра его налоговой декларации за 2018 год.

В апелляции утверждается, что задолженность Тавареса по налогам на подписной бонус была рассчитана неправильно рассчитана. 

Он утверждает, что бонус должен был облагаться налогом только по ставке 15% в соответствии с положением соглашения о налогообложении между Канадой и США, в котором установлена ​​более низкая ставка налога для «поощрений» – таких, как подписные бонусы, выплачиваемые спортсменам, артистам, актерам и музыкантам.

Налоговое управление Канады еще не ответило на апелляцию, но считает, что Таварес должен выплатить ставку в размере 38% от бонуса плюс проценты.

Среднегодовая зарплата Тавареса в «Торонто» составляет 11 миллионов долларов в год.

9 комментариев
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Вот поэтому в Канаде никто особо и не хочет играть. Конские налоги, аномальное внимание прессы, да ещё и разные курсы валют. А потом удивляются, почему канадская команда, с начала 90ых, не может взять бидон.
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В итоге заплатит дважды: в бюджет Канады и в карман юристам.
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Сержу понравится
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Ответ oberkorn
Вот поэтому в Канаде никто особо и не хочет играть. Конские налоги, аномальное внимание прессы, да ещё и разные курсы валют. А потом удивляются, почему канадская команда, с начала 90ых, не может взять бидон.
По капфрендли там не такая большая разница в налогах между США и Канадой
+1
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+1
Ответ oberkorn
Вот поэтому в Канаде никто особо и не хочет играть. Конские налоги, аномальное внимание прессы, да ещё и разные курсы валют. А потом удивляются, почему канадская команда, с начала 90ых, не может взять бидон.
А ещё хотят чтобы им в Квебек готовый клуб привезли. Обойдутся.
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Ответ oberkorn
Вот поэтому в Канаде никто особо и не хочет играть. Конские налоги, аномальное внимание прессы, да ещё и разные курсы валют. А потом удивляются, почему канадская команда, с начала 90ых, не может взять бидон.
Так канадский доллар дешевле ,а зп в американских
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Ответ Макс Смирнов
Так канадский доллар дешевле ,а зп в американских
Буре тоже так думал
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Ответ oberkorn
Буре тоже так думал
Ну попытались его по иметь по неопытности , бывает
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