Киф о 3:6 с «Нью-Джерси»: «Таварес слишком увлекся, Макмэнн вывел соперника 2 в 1, Хольмберг и Найз ошиблись. «Торонто» стал невероятно небрежным и беспечным»

Теги Нью-Джерси Торонто НХЛ Джон Таварес Понтус Хольмберг Шелдон Киф Мэттью Найз Бобби Макмэнн Хоккей

Шелдон Киф выразил недовольство игрой «Торонто» против «Нью-Джерси».

В прошедшем матче регулярного чемпионата НХЛ канадская команда уступила «Девилз» со счетом 3:6.

В первом периоде «Мейпл Лифс» нанесли 25 бросков по воротам соперника, но уступили 1:2.

«Мне показалось, что вместо того, чтобы после сильного первого периода развить его и продолжить делать то, что у нас хорошо получается, мы перестарались. Это было очень незрело. Очень незрело на протяжении всей игры, очень незрело со стороны наших самых опытных игроков и наших лидеров.

Мы совершили сегодня много ошибок: в первом периоде Макмэнн выводит соперника 2 в 1, Хольмберг и Найз ошиблись, третье и четвертое звено позволило им забить во втором периоде.

И верхние, и нижние звенья были недостаточно хороши, особенно когда ты играешь против команды, которая является одной из самых опасных в лиге», – сказал главный тренер «Торонто».

Также он был недоволен игрой капитана команды Джона Тавареса.

«Джон Таварес был и остается выдающимся игроком, примером для нас на протяжении долгого времени. Сегодня он слишком увлекся. Это наш капитан, так что если такое случается, то остальная часть нашей скамейки просто подхватывает это настроение по ходу игры.

Я просто подумал, что мы стали невероятно небрежными и беспечными. Мне показалось, что наши ребята слишком разволновались, слишком увлеклись», – заявил Шелдон Киф.

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20 комментариев
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"Мне показалось, что вместо того, чтобы после сильного первого периода развить его и продолжить делать то, что у нас хорошо получается, мы перестарались." - так это типичный Торонто при нем. Ни одной игры, в которой выигрывают, не могут спокойно довести до завершения. Даже разница в 5 шайб, еще не гарантия победы Листьев. Для нейтральных болельщиков это конечно весело и интересно, но фанаты команды на валидоле до самой сирены. Надеюсь, это последний его сезон в качестве ГТ.
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Киф стал хейтором своей команды
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Ну посмотрим, как Монтгомери учится, в прошлом не пошло за 3 игры)
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А тусы на выезде еще проводит? В Далласе помогало команде)
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Ответ Kel.Tu
"Мне показалось, что вместо того, чтобы после сильного первого периода развить его и продолжить делать то, что у нас хорошо получается, мы перестарались." - так это типичный Торонто при нем. Ни одной игры, в которой выигрывают, не могут спокойно довести до завершения. Даже разница в 5 шайб, еще не гарантия победы Листьев. Для нейтральных болельщиков это конечно весело и интересно, но фанаты команды на валидоле до самой сирены. Надеюсь, это последний его сезон в качестве ГТ.
Последним должен был быть максимум предыдущий, а лучше раньше)
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Ответ Gospel of Matthew(s)
Дамы и господа! Вашему вниманию - Бэбкок 2.0.
в плофф выйдут?)))
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Ответ Gospel of Matthew(s)
не факт!
вот и я так думаю)
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Ответ Gospel of Matthew(s)
в этой команде есть всё, кроме тренера. достаточно взглянуть на состав Бостона. а ведь там тоже не Скотти Боуман. просто любой, кто хочет тренировать в этой лиге, учится на ходу. этот "человек Дубаса" уже четвёртый полный сезон плюс один с ноября, а он всё ещё не умеет в матчинг, тупо крутит звенья, как и его предшественник: 1-2-3-4
непруха конкретная
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Ответ Gospel of Matthew(s)
в этой команде есть всё, кроме тренера. достаточно взглянуть на состав Бостона. а ведь там тоже не Скотти Боуман. просто любой, кто хочет тренировать в этой лиге, учится на ходу. этот "человек Дубаса" уже четвёртый полный сезон плюс один с ноября, а он всё ещё не умеет в матчинг, тупо крутит звенья, как и его предшественник: 1-2-3-4
если серьёзно, то странно получается. Дубас ушёл, а Киф устоял. Даже после вылета от Флориды. Неужели эйфория от прохождения первого раунда так сильна?
Ведь, Торонто, казалось бы, святая святых или около того, есть ещё Монреаль...ждут результат. Или уже привыкли к неудачам, что насрать на все, рукой махнули.
За счёт чего держится Киф? Если и в этом году будет вылет, то наверняка погонят или опять по головке погладят)
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Ответ Gospel of Matthew(s)
я этот момент совсем не понял. казалось бы, ты - новый ГМ, тренер тебе достался по наследству, и у него ещё есть год контракта. твои действия? ты продлеваешь этого тренера. логично же? конечно нет! по моему мнению Тре сделал хорошие подписания летом: Доми и Берт, посредственное - Ривз (но ещё посмотрим его в ПО) и очень плохое - Клингберг (благо для команды он уехал на операцию). и всё это испортил ложкой дёгтя - Киф.
И в дедлайн хорошо поработал) Поставили бы норм тренера, типа Кью, уже бы норм ожидания были)
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Ответ Gospel of Matthew(s)
я этот момент совсем не понял. казалось бы, ты - новый ГМ, тренер тебе достался по наследству, и у него ещё есть год контракта. твои действия? ты продлеваешь этого тренера. логично же? конечно нет! по моему мнению Тре сделал хорошие подписания летом: Доми и Берт, посредственное - Ривз (но ещё посмотрим его в ПО) и очень плохое - Клингберг (благо для команды он уехал на операцию). и всё это испортил ложкой дёгтя - Киф.
Ну если ты не понимаешь, болельщик Листьев со стажем, то где уж мне, человеку со стороны.
Посочувствовать только могу)
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Ответ Gospel of Matthew(s)
тоже не факт, могут улететь на вторую карту и на встречу с ментами
Вот это бы интересно было понаблюдать! ....и желательно 0-4!
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