Киф о 3:6 с «Нью-Джерси»: «Таварес слишком увлекся, Макмэнн вывел соперника 2 в 1, Хольмберг и Найз ошиблись. «Торонто» стал невероятно небрежным и беспечным»

Шелдон Киф выразил недовольство игрой «Торонто» против «Нью-Джерси».

В прошедшем матче регулярного чемпионата НХЛ канадская команда уступила «Девилз» со счетом 3:6.

В первом периоде «Мейпл Лифс» нанесли 25 бросков по воротам соперника, но уступили 1:2.

«Мне показалось, что вместо того, чтобы после сильного первого периода развить его и продолжить делать то, что у нас хорошо получается, мы перестарались. Это было очень незрело. Очень незрело на протяжении всей игры, очень незрело со стороны наших самых опытных игроков и наших лидеров.

Мы совершили сегодня много ошибок: в первом периоде Макмэнн выводит соперника 2 в 1, Хольмберг и Найз ошиблись, третье и четвертое звено позволило им забить во втором периоде.

И верхние, и нижние звенья были недостаточно хороши, особенно когда ты играешь против команды, которая является одной из самых опасных в лиге», – сказал главный тренер «Торонто».

Также он был недоволен игрой капитана команды Джона Тавареса.

«Джон Таварес был и остается выдающимся игроком, примером для нас на протяжении долгого времени. Сегодня он слишком увлекся. Это наш капитан, так что если такое случается, то остальная часть нашей скамейки просто подхватывает это настроение по ходу игры.

Я просто подумал, что мы стали невероятно небрежными и беспечными. Мне показалось, что наши ребята слишком разволновались, слишком увлеклись», – заявил Шелдон Киф.