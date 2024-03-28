Бабаев о Воробьеве: «Опытный тренер с большим багажом. Он может в полном объеме вернуть стиль ЦСКА, где будет комбинационный хоккей»

Шуми Бабаев высказался о назначении Ильи Воробьева главным тренером ЦСКА.

Ранее клуб объявил, что с сезона-2024/25 команду возглавит , с не продлят контракт.

«Никакого удивления у меня нет, что назначили Воробьева. Это опытный тренер с большим багажом, который играет в хоккей, который подходит по стилю ЦСКА. Это будет креативная команда, он может вернуть в полном объеме стиль ЦСКА, где будет комбинационный хоккей.

Если говорить про Федорова, то это человек, который выиграл два Кубка, и уже вписал свое имя в историю клуба, в историю современного хоккея. Если он захочет продолжать в роли тренера, думаю, у него никаких проблем с работой не будет.

Он доказал, что может работать даже с такой серьезной командой. Не вижу никаких проблем в том, что он найдет новое место работы.

Воробьев – один из лучших кандидатов, который мог бы возглавить ЦСКА. С удовольствием буду ждать его дебюта», – сказал хоккейный агент Шуми Бабаев.

ЦСКА поменял тренера – назначил Воробьева. Что надо об этом знать?