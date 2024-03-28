Владимир Крикунов: «Тренерская концепция Воробьева не совпадает с хоккеем, который ставил Федоров. В ЦСКА приняли такое решение, значит, результат интересует их больше стиля игры»

Теги ЦСКА Илья Воробьев Владимир Крикунов Сергей Федоров КХЛ Р-Спорт Хоккей

Владимир Крикунов высказался о назначении Ильи Воробьева главным тренером ЦСКА.

Ранее клуб объявил, что с сезона-2024/25 команду возглавит Илья Воробьев, с Сергеем Федоровым не продлят контракт.

«Чем раньше приходит новый тренер, тем лучше, у него будет больше времени для того, чтобы разобраться с игроками и комплектованием состава. Изменения в команде прежде всего зависят от специалиста, от того, какую игру он исповедует.

Тренерская концепция Ильи Воробьева, наверное, не совпадает с тем хоккеем, который ставил Сергей Федоров. Но раз руководство ЦСКА приняло такое решение, значит, его не особенно интересует стиль игры, их больше интересует результат.

Я думаю, что Илья Воробьев в первую очередь оценит состав команды и будет думать о его усилении. Потому в любом случае ЦСКА нужна свежая кровь.

Полагаю, что в команду после двух чемпионских лет могут прийти пять-шесть хоккеистов хорошего уровня. Оценивать перспективы ЦСКА в следующем сезоне еще рано, надо посмотреть на первые действия тренерского штаба», – сказал экс-тренер сборной России Владимир Крикунов.

ЦСКА поменял тренера – назначил Воробьева. Что надо об этом знать?

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Деда Баллона понесло. Когда Воробьёв последний раз давал результат в виде кубка, чтобы вот так вот безапелляционно заявлять про стиль и прочее? Не дело человеку, месяц назад со свистом вылетевшему из плей-офф, рассказывать, что кому и как.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий