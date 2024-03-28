Владимир Крикунов: «Тренерская концепция Воробьева не совпадает с хоккеем, который ставил Федоров. В ЦСКА приняли такое решение, значит, результат интересует их больше стиля игры»

Владимир Крикунов высказался о назначении Ильи Воробьева главным тренером ЦСКА.

Ранее клуб объявил, что с сезона-2024/25 команду возглавит Илья Воробьев, с не продлят контракт.

«Чем раньше приходит новый тренер, тем лучше, у него будет больше времени для того, чтобы разобраться с игроками и комплектованием состава. Изменения в команде прежде всего зависят от специалиста, от того, какую игру он исповедует.

Тренерская концепция , наверное, не совпадает с тем хоккеем, который ставил Сергей Федоров. Но раз руководство ЦСКА приняло такое решение, значит, его не особенно интересует стиль игры, их больше интересует результат.

Я думаю, что Илья Воробьев в первую очередь оценит состав команды и будет думать о его усилении. Потому в любом случае ЦСКА нужна свежая кровь.

Полагаю, что в команду после двух чемпионских лет могут прийти пять-шесть хоккеистов хорошего уровня. Оценивать перспективы ЦСКА в следующем сезоне еще рано, надо посмотреть на первые действия тренерского штаба», – сказал экс-тренер сборной России Владимир Крикунов.

ЦСКА поменял тренера – назначил Воробьева. Что надо об этом знать?