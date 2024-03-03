Зрителями на «СКА-Арене» считаются все, кто присутствует в чаше и участвует в организации матча: «По регламенту не воспрещается. Сегодня было 23 996 человек»

Теги СКА Торпедо болельщики КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг СКА-Арена Хоккей

Роман Ротенберг высказался о посещаемости матчей СКА на новой арене.

Согласно протоколу, на второй матч первого раунда Кубка Гагарина между СКА и «Торпедо» пришли 23 996 зрителей. Это новый рекорд для матчей Фонбет Чемпионата КХЛ в закрытых помещениях.

– Перед первым матчем сказали, что добавили 800 мест. Но сегодня почти на три тысячи лишних зрителей. Откуда?

– Вы у меня спрашиваете?

– Конечно.

– Я не знаю. Почему лишние? У нас есть специальный представитель по организации матчей Антон Третьяков, он ответит на ваш вопрос, если вас очень сильно интересует, – заявил главный тренер СКА Роман Ротенберг.

«Официальная вместимость арены – 22 500 зрителей. Мы считаем всех, кто присутствует в чаше и участвует в организации матча. По регламенту не воспрещается их считать. Сегодня было 23 996 зрителей», – сказал Антон Третьяков.

– Это же здорово. А вы не рады? Помните, когда в «Юбилейном» никого не было? А когда команда жила на базе в Кавголово? Помните те времена?

– Да, помню.

– Я был маленьким мальчиком и тоже все помню. Давайте все вместе будем радоваться нашим достижениям, – добавил Ротенберг.

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62 комментария
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Ротенберг, лови лайфхак. На следующий домашний матч, продавайте билеты только беременным женщинам и посещаемость смело умножайте на два. Как вам идея ?
+137
-2
+135
К Ротенбергу у меня нет вопросов, ну это такой психотип у него, нужно мериться известно чем и понты колотить, при этом не будучи семи пядей во лбу, мягко говоря.

Вопросы к болельщикам СКА, как вам за это все болеется?
+78
-5
+73
Та можно и вокруг арены считать, чего уже
+44
-1
+43
Ответ Super Bock
Ротенберг, лови лайфхак. На следующий домашний матч, продавайте билеты только беременным женщинам и посещаемость смело умножайте на два. Как вам идея ?
А ты хорош )))
+39
-1
+38
игроков и судей тоже посчитали зрителями? у них самые козырные места😆
+29
-1
+28
Скоро бакланов на крыше будут считать ради рекорда😂🤡
+26
-2
+24
Как же он ###### со своим рекордом 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
+20
-2
+18
Ответ nolan_90
К Ротенбергу у меня нет вопросов, ну это такой психотип у него, нужно мериться известно чем и понты колотить, при этом не будучи семи пядей во лбу, мягко говоря. Вопросы к болельщикам СКА, как вам за это все болеется?
Я уже отвечал несколько месяцев назад, но повторюсь:
Болею за СКА с детства, 5ти лет, а сейчас уже почти пятьдесят...
Со времени ротенберга- желаю, чтобы ска проигрывал каждый матч и вообще перестал существовать до тех пор, когда "вы сами знаете" кто уйдёт вперёд тапочками и ротенберги вместе с ним
+22
-4
+18
Ответ nolan_90
К Ротенбергу у меня нет вопросов, ну это такой психотип у него, нужно мериться известно чем и понты колотить, при этом не будучи семи пядей во лбу, мягко говоря. Вопросы к болельщикам СКА, как вам за это все болеется?
Да плохо болеется, если нормальные люди. А что делать? Ротенберги приходят и уходят (не уходят), а команда остается.
+18
-1
+17
Телезрители видели игру? Значит можно их тоже смело плюсовать
+18
-1
+17
Ответ Super Bock
Ротенберг, лови лайфхак. На следующий домашний матч, продавайте билеты только беременным женщинам и посещаемость смело умножайте на два. Как вам идея ?
А с двойней и тройней так вообще красота)
+10
0
+10
– Это же здорово. А вы не рады? Помните, когда в «Юбилейном» никого не было? А когда команда жила на базе в Кавголово? Помните те времена?

А помните времена Рюрика? Тогда вообще никто на хоккей не ходил.
+10
0
+10
Если посчитать тараканов в голове Ротенберга, то и Маракану можно переплюнуть.
+10
0
+10
Для заливки можно использовать не машину, а 300 гастарбайтеров с ведрами, еще статистику поднимите.
+9
0
+9
Рому - в ЦИК !! На подсчет голосов на выборах !!
+8
0
+8
Так скоро и рекорд доберется до количества жителей Петербурга
+8
-1
+7
Пора на хоккее вводить фан айди.
+6
0
+6
Предлагаю считать зрителями на «СКА-Арене» всех, кто прописан в радиусе 3 км от нее. Это будет мировой рекорд на все времена по всем видам спорта😂
+5
0
+5
Ответ chvl19
Та можно и вокруг арены считать, чего уже
Я вот мимо проходил, наверняка попал в число зрителей )
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+4
Потом строителей арены можно добавить, тоже не чужие люди
+4
0
+4
Натянули сову на глобус ради рекорда🤡
+4
0
+4
Сегодня мимо СКА-Арены проезжал. Наверно, и меня посчитали)
+3
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+3
Клоуны. Потом нагонят зрителей во все коридоры арены…
+3
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+3
Нельзя забывать про бакланов на крыше.
+3
0
+3
В целом все верно,через выходные уже на других выборах посчитают правильно и нужные "цыфры" подтянут только в масштабе страны и будет очередной рекорд!
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Ответ Shamarin
Комментарий скрыт
lol!
вопрос: как болеется за команду, в которой всем рулит папенькин сынок с фино-британским гражданством?
ответ: а у вас(!) там(!) на футбольном(!) стадионе нет травы(!).

феерично.
+3
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+2
Ответ nolan_90
К Ротенбергу у меня нет вопросов, ну это такой психотип у него, нужно мериться известно чем и понты колотить, при этом не будучи семи пядей во лбу, мягко говоря. Вопросы к болельщикам СКА, как вам за это все болеется?
Да никак. 10 лет уже нет никакого желания следить за ЭТИМ.
+2
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А те, кто в метро мимо проезжал, не считаются?
+3
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Эти импотенты уже напрягают
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Ответ Empress
А с двойней и тройней так вообще красота)
Так, погодите! Это же можно и на Газпром-Арене использовать. Такими темпами можно 200 тысяч зрителей собрать на 60 тысячном стадионе. Миллер, не спи!

У меня только один вопрос, на плод надо оформлять FAN ID или нет? ^_^
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