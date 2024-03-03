Зрителями на «СКА-Арене» считаются все, кто присутствует в чаше и участвует в организации матча: «По регламенту не воспрещается. Сегодня было 23 996 человек»

Роман Ротенберг высказался о посещаемости матчей СКА на новой арене.

Согласно протоколу, на второй матч первого раунда Кубка Гагарина между СКА и «Торпедо» пришли 23 996 зрителей. Это новый рекорд для матчей Фонбет Чемпионата КХЛ в закрытых помещениях.

– Перед первым матчем сказали, что добавили 800 мест. Но сегодня почти на три тысячи лишних зрителей. Откуда?

– Вы у меня спрашиваете?

– Конечно.

– Я не знаю. Почему лишние? У нас есть специальный представитель по организации матчей Антон Третьяков, он ответит на ваш вопрос, если вас очень сильно интересует, – заявил главный тренер СКА Роман Ротенберг.

«Официальная вместимость арены – 22 500 зрителей. Мы считаем всех, кто присутствует в чаше и участвует в организации матча. По регламенту не воспрещается их считать. Сегодня было 23 996 зрителей», – сказал Антон Третьяков.

– Это же здорово. А вы не рады? Помните, когда в «Юбилейном» никого не было? А когда команда жила на базе в Кавголово? Помните те времена?

– Да, помню.

– Я был маленьким мальчиком и тоже все помню. Давайте все вместе будем радоваться нашим достижениям, – добавил Ротенберг.

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