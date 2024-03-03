Зрителями на «СКА-Арене» считаются все, кто присутствует в чаше и участвует в организации матча: «По регламенту не воспрещается. Сегодня было 23 996 человек»
Роман Ротенберг высказался о посещаемости матчей СКА на новой арене.
Согласно протоколу, на второй матч первого раунда Кубка Гагарина между СКА и «Торпедо» пришли 23 996 зрителей. Это новый рекорд для матчей Фонбет Чемпионата КХЛ в закрытых помещениях.
– Перед первым матчем сказали, что добавили 800 мест. Но сегодня почти на три тысячи лишних зрителей. Откуда?
– Вы у меня спрашиваете?
– Конечно.
– Я не знаю. Почему лишние? У нас есть специальный представитель по организации матчей Антон Третьяков, он ответит на ваш вопрос, если вас очень сильно интересует, – заявил главный тренер СКА Роман Ротенберг.
«Официальная вместимость арены – 22 500 зрителей. Мы считаем всех, кто присутствует в чаше и участвует в организации матча. По регламенту не воспрещается их считать. Сегодня было 23 996 зрителей», – сказал Антон Третьяков.
– Это же здорово. А вы не рады? Помните, когда в «Юбилейном» никого не было? А когда команда жила на базе в Кавголово? Помните те времена?
– Да, помню.
– Я был маленьким мальчиком и тоже все помню. Давайте все вместе будем радоваться нашим достижениям, – добавил Ротенберг.
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Вопросы к болельщикам СКА, как вам за это все болеется?
Болею за СКА с детства, 5ти лет, а сейчас уже почти пятьдесят...
Со времени ротенберга- желаю, чтобы ска проигрывал каждый матч и вообще перестал существовать до тех пор, когда "вы сами знаете" кто уйдёт вперёд тапочками и ротенберги вместе с ним
А помните времена Рюрика? Тогда вообще никто на хоккей не ходил.
вопрос: как болеется за команду, в которой всем рулит папенькин сынок с фино-британским гражданством?
ответ: а у вас(!) там(!) на футбольном(!) стадионе нет травы(!).
феерично.
У меня только один вопрос, на плод надо оформлять FAN ID или нет? ^_^