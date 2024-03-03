Ротенберг о «Торпедо»: «У них какая-то специальная малина, они бегут очень быстро, поэтому СКА ожидал непростой игры. Так и получилось»
Роман Ротенберг высказался после матча плей-офф с «Торпедо» (3:2 2ОТ, 1-1).
«Ожидали такой игры. Быстрая команда. Вы знаете, что у них там какая-то специальная малина, они бегут очень быстро, поэтому ожидали непростой игры. Так и получилось.
У «Торпедо» было много моментов в меньшинстве? Я же говорю, специальная малина! Просто очень быстрые ребята. Это все серьезно», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
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Это как-то не по-хоккейному, неправильно чтоли.
Не солидно.
А малина в кармане у судьей, тоже специальная. От Йозе.
Вас пацаны пять периодов возили вашу сборную страны.
Не смеши больше никого
Йозя имеет три состава и ещё рот открывает.
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Рифм не будет, если только в комментариях сделают парни.