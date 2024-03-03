Ротенберг о «Торпедо»: «У них какая-то специальная малина, они бегут очень быстро, поэтому СКА ожидал непростой игры. Так и получилось»

Теги СКА Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Чемпионат.com Питание Хоккей

Роман Ротенберг высказался после матча плей-офф с «Торпедо» (3:2 2ОТ, 1-1).

«Ожидали такой игры. Быстрая команда. Вы знаете, что у них там какая-то специальная малина, они бегут очень быстро, поэтому ожидали непростой игры. Так и получилось.

У «Торпедо» было много моментов в меньшинстве? Я же говорю, специальная малина! Просто очень быстрые ребята. Это все серьезно», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг

Ларионов ест малину после матчей – снимает стресс, пока нельзя налить красного вина🍷

Ларионов поел малину на пресс-конференции: «Cнимает стресс. Малина наша, нижегородская, рад, что она у нас на столе»

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45 комментариев
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Всё гораздо проще, Роман. у них просто нормальный, настоящий тренер
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Йозе Малина :)
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По-моему это первый тренер, который регулярно, почти после каждой игры, оценивает соперника, критикует, хамит, угрожает . Иногда с высоты своего опыта хвалит. Ну в целом позволяет себе постоянно говорить о соперниках, и в основном какую-то лютую дичь.
Это как-то не по-хоккейному, неправильно чтоли.
+40
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Малина - это ваше семейство и прочие друзья Вовы.
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Мне одному показалось что СКА отыграв 4,5 периода, даже не устали😏 такое ощущение что они под чем-то были
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Ответ Лев Исаев
Комментарий удален пользователем
а твой микропроцессор что, кроме "великой суперсерии", выигранной с судейским произволом?
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Торпедо, отправьте Ротенберга в малиновый закат!
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А в КХЛ есть цензура или штраф на оценку тренеров соперника? Ротенберг по тренеру Авангарда прошелся ранее, теперь Ларионов. Сколько же можно? Порадовался бы победе, так нет! Нужно еще тренеру дать оценку. Очень некрасиво. Где Ларионов с кубками Стенли и где Роман?
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+7
Ответ Oleg Olegov
По-моему это первый тренер, который регулярно, почти после каждой игры, оценивает соперника, критикует, хамит, угрожает . Иногда с высоты своего опыта хвалит. Ну в целом позволяет себе постоянно говорить о соперниках, и в основном какую-то лютую дичь. Это как-то не по-хоккейному, неправильно чтоли.
Так он не хоккейный человек. Он даже на уровне молодежки не варился.
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Это типа намёк?
Не солидно.
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Ля. Специальная малина. Прошу проверить на допинг))
А малина в кармане у судьей, тоже специальная. От Йозе.
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Ответ Лев Исаев
Возили )))))) Ой сказочники подъехали Ладно , скоро в отпуск поедете Ну вернее Малиноед будет отдыхать а ты на завод газ пойдешь , на сл сезон ларику зарабатывать
На следующий сезон дядя я буду играть за московский клуб , если в Нижнем не оставят . А ты так и будешь тут сопли возить и с работы туалетную бумагу таскать .
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Ответ Лев Исаев
Комментарий скрыт
Фантазёр.
Вас пацаны пять периодов возили вашу сборную страны.
Не смеши больше никого
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Что говорит этот человек? Тролит Ларионова? Какая малина, какой автобус? Он был на матче? Или от одной победы дыхание сперло? Да выиграли, да молодцы, но такая оценка не может быть оценкой главного тренера команды и главного тренера сборной! Печалька! Команду СКА с победой.
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Роман ,уважайте соперников , сколько можно не этично отзываться о них ! С ваших слов идёт реакция и в массы игрокам вашей команды , болельщиков и ветеранам вашей команды !
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Да замолчи ты уже наконец! Хватит клуб позорить!
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Ответ Лев Исаев
Что он выиграл в своей карьере что? Пусть малину жует и чавкает , и побольше говорит ребят , ребят
Этот комментарий тоже удали)
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Ответ Андрей Щербина
Мне одному показалось что СКА отыграв 4,5 периода, даже не устали😏 такое ощущение что они под чем-то были
У них пять пятёрок и столько же защей, выбыл один поставили другого, там бездонный состав
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Этот парень Делает шоу 24/7
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„Больше всего говорит тот, кому нечего сказать.“ — Лев Николаевич Толстой
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Есть какое-то лекарство от этого поноса из рта?! Давайте уже скинемся ему на курс лечения...сам он до этого точно не дойдет
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Какой же сказочный
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Ответ Lanc
Малина - это ваше семейство и прочие друзья Вовы.
ты что, акстись, всё сам, своими знаниями)
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Малина - это такая премия в кино есть, за самую неудачную роль.
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У Ларионова вся команда правильно питается уже и молодёжная на правильном питании потому и силы были , но маленько не дотянули . Силёнок не хватало из за короткой скамейки
Йозя имеет три состава и ещё рот открывает.
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Это, типа, шутка?
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Успокойтесь,Роман просто плохенько шутит)
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Что несёт этот пакет???
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Малиновое торпедо, малиновый закат плей-офф,
Рома просит: «Не ломайся СКА, как российский автопром»

Рифм не будет, если только в комментариях сделают парни.
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Ответ Empress
Я обзоры матча смотрела и тут читала комменты. Я в прошлом году ходила на матчи ЦСКА-СКА и Динамо-СКА, видела только жестикуляцию и прыжки на лавку)
Да он мертвый как тренер
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