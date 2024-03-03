Ротенберг о «Торпедо»: «У них какая-то специальная малина, они бегут очень быстро, поэтому СКА ожидал непростой игры. Так и получилось»

Роман Ротенберг высказался после матча плей-офф с «Торпедо» (3:2 2ОТ, 1-1).

«Ожидали такой игры. Быстрая команда. Вы знаете, что у них там какая-то специальная малина, они бегут очень быстро, поэтому ожидали непростой игры. Так и получилось.

У « » было много моментов в меньшинстве? Я же говорю, специальная малина! Просто очень быстрые ребята. Это все серьезно», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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Ларионов поел малину на пресс-конференции: «Cнимает стресс. Малина наша, нижегородская, рад, что она у нас на столе»